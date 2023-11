El insoportable padre de Tsisipas, y la suerte de Sinner

Estoy viendo los octavos de final del torneo de París. El torneo en el que hemos visto caer a Alcaraz ante un jugador más bien mediocre que en el siguiente partido del torneo ha sido eliminado sin contemplaciones por Karen Abgárovich Jachánov.

Ayer fue un placer ver como Yanik Sinner borraba del mapa a McDonald. Pienso que Sinner es el único tenista de los que aún sobrevivían en el torneo de París que podría haber desafiado a Djokovic, pero resulta que el italiano ha decidido darse de baja porque no habían pasado ni veinte horas desde que acabase su partido anterior. El torneo de París tiene una realización de porquería y su organización deja muchísimo que desear.

Tanto Sinner como Medvedev habían protagonizado en la final del torneo de Viena un partido inolvidable, no decimos el resultado por si alguien tiene la suerte de no haberlo visto para que lo disfrute por completo, y ambos llegaban a París con el crédito de la tarjeta de energía muy deteriorado. Medvedev fue derrotado por Dimitrov y Sinner hoy ha abandonado.

Sucede que Sinner tiene unos padres maravillosos, o eso comentó el siempre diferente e interesante Roberto Carretero al terminar la final de Viena, unos padres que le dejan respirar, que le apoyan sin presionarle, que no juegan a ser «padres propietarios». Unos padres que, me atrevo a deducir, tampoco le explotan económicamente como hacen otros muchos. Y con esto volvemos a Tsisipas y su padre, el pelma de su padre, al que el griego mandó a paseo durante unos meses y al que ahora ha permitido que vuelva a convertirse en su mentor. Probablemente se arrepienta.

¡Lo pesado que es el señor!

La paliza que da.

No le deja pensar, no le deja ser él mismo, y le recuerda todo el tiempo que el listo es papá, que el propietario es papá… no hace falta seguir, entiendo que el lector me ha entendido. Hay padres que quizá sería mejor no tener. O quizás sí y estoy contemplando el asunto desde una perspectiva equivocada.

