El líder de Podemos en Madrid, Jesús Santos, se va criticando a Belarra por el “choque total e incomprensible” con Sumar

Jesús Santos, líder de Podemos en la Comunidad de Madrid y teniente de alcalde de Alcorcón bajo la marca Ganar Alcorcón, se marcha del partido entre críticas a Ione Belarra y su cúpula por “diferencias políticas con el núcleo dirigente”, afirmando que “son hoy enormes”.

Santos critica el “el choque total e incomprensible para la mayoría de la población entre el que fuera su partido y el proyecto de Yolanda Díaz, Sumar”, que lleva meses enfrentado.

Con esta carta, abandono Podemos y explico mis razones políticas.



Un fuerte abrazo a toda la buena gente con la que he trabajado estos años, aunque ahora discrepemos. Tengo la esperanza de que nos reencontraremos para seguir cambiando el país. Porque de eso va la política. pic.twitter.com/ogwmgjQ96h — Jesús Santos Gimeno (@jesussantosalc) December 5, 2023

Enfrentamiento con Sumar

Ha hecho balance desde los últimos ocho años, desde que en 2015, con la candidatura Ganar Alcorcón ganara las elecciones municipales. Santos explica que basta con ver cómo ha practicado la política en el municipio y “ver cómo lo han hecho ellos para constatar que ven las cosas de manera diferente. Especialmente durante este último año, los caminos que hemos emprendido, en los hechos, son diametralmente opuestos”, destaca.

Ve en los resultados electorales y la estrategia de Podemos en cargar contra Yolanda Díaz un error destacando “un derrumbe tanto autonómico como municipal generalizado en todo el país del que solo se salvaron las formaciones que ensayaron prácticas políticas diferentes a la pregonadas por el núcleo duro de la dirección”.

Podemos se ha movido de posición

“Lo fácil sería decir que Podemos se ha movido de su posición durante todos estos años, algo que sería cierto pero incompleto. Lo honesto es de reconocer que todas y todos, sin excepción, nos hemos movido porque el país ha cambiado y eso ha exigido, sin renunciar a nuestros principios, de nuevos diagnósticos, nuevas apuestas estratégicas y una enorme variedad de tomas de decisiones concretas”, indica el ya exlíder de Podemos en la Comunidad de Madrid.

“Ese no es el problema. El problema es que lo hemos hecho en direcciones opuestas y, lo que en 2016 cabía dentro de Podemos, hoy ya no cabe debido al refuerzo de una línea política centrada en su autoafirmación y en levantar unas fronteras cada vez más gruesas. Un recorrido del núcleo morado que es legítimo pero que no comparto”, indica Jesús Santos.

Discrepancias con Podemos

Habla de “notorias discrepancias con Podemos con respecto al nacimiento de Sumar como fuerza política en el espectro que ha ocupado hasta ahora Podemos. “La negativa del núcleo morado a participar en Magariños se hizo en base a una profecía autocumplida que ha terminado con un choque total e incomprensible para la amplia mayoría de la población”. Ha criticado que Podemos “no haga valer su capital político para influir sobre el rumbo de Sumar y que en su lugar hayan decidido entender “el proceso de formación de este espacio como una competición por la propiedad del espacio”.

«Mi discrepancia radica en que no creo que los espacios políticos «preexistan» a la voluntad del pueblo y que baste con ocuparlos, sino que es la gente, con su voto, la que acaba validando o rechazando las diferentes propuestas estratégicas y políticas», insiste Santos.

Nueva realidad política

Santos ha destacado que Sumar “crece a tenor de la nueva realidad política en las que la ciudadanía reclama que en el espectro progresista se hagan las cosas de manera diferente. Sin discrepancias directas a ninguna persona de Podemos”, explica. “La cuestión que debe debatirse, más allá de vetos, es la propuesta política que permite a España ganar un futuro más próspero, justo y sostenible”.

“Nosotros no cabemos en Podemos, pero en Ganar Alcorcón cabe todo el mundo. Las puertas de nuestro proyecto están abiertas a todas las personas que, independientemente de su afiliación política, quieran sumar para seguir construyendo un Alcorcón que mire al futuro con esperanza. Porque de eso va la política y de eso va esta carta”, concluye sin dejar sus responsabilidades políticas como teniente de alcalde de Alcorcón.

Alcorcón era uno de los pocos municipios de la Comunidad de Madrid dónde tuvo representación de Podemos en las elecciones autonómicas y municipales del 28M. A pesar de que desaparecieron de la Asamblea y Ayuntamiento de Madrid por décimas, su candidatura, apoyada por Yolanda Díaz, se hizo con el 16% de los votos en el municipio madrileño.