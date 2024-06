El Senado de EEUU investiga el origen del SARS-COV2 en una audiencia pública donde comparecen distintos expertos

Una audiencia pública celebrada en el Senado de Estados Unidos abordó en el día de ayer el origen del SARS-COV2, con la presencia de cuatro expertos en la materia, en presencia de los senadores y de distintos testigos.

El Comité Senatorial de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales fue el enclave para la investigación pública, donde se escuchó a cuatro expertos científicos exponer sus alegaciones al respecto.

Teoría de origen natural vs teoría de fuga de laboratorio

La teoría del origen natural, la de la fuga de laboratorio y los datos que respaldaban cada una de las opciones.

Los peritos invitados por el Partido Republicano fueron: Steven C. Quay, director ejecutivo de Atossa Therapeutics y ex miembro de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford y Richad H. Ebright, profesor de Química y biología de la junta directiva de la Universidad de Rutgers. Los dos defendieron el origen producido por la fuga de laboratorio.

Desde el grupo Demócrata, los invitados fueron Gregory D. Koblentz, profesor asociado y director del programa de posgrado en biodefensa de la Universidad George Mason, y Robert F. Garry, profesor y decano asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tulane, además de autor de un Artículo de opinión sobre la teoría de los orígenes del COVID-19 que provocó un debate generalizado en su momento (Proximal Origin).

Un artículo que, precisamente, se utilizó para convencer a la población del origen natural del virus, mientras en privado las conversaciones mantenidas con el propio Fauci apuntaban en otra dirección, tal y como se ha conocido en la investigación desarrollada en la Subcomisión de la Cámara de Representantes, en la que se han podido ver emails intercambiados entre ellos.

El Dr. Robert Garry , quien admitió haber recibido hasta 25 millones de dólares en fondos de los NIH durante la audiencia y autor de un artículo científico controvertido, impulsado por el entonces Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID). Director Dr. Anthony Fauci : a principios de 2020 para desacreditar la teoría de las fugas de laboratorio.

Ebright, en sus comentarios de apertura, señaló que el artículo, “El origen próximo del SARS-CoV-2”, se publicó en marzo de 2020 como “un artículo de opinión”, no respaldado por evidencia disponible y completamente refutado por “comunicaciones privadas” del autores que fueron publicados el año pasado por el Subcomité Selecto de la Cámara sobre la Pandemia de Coronavirus.

“Cuatro de los autores de ese artículo”, dijo, “en sus comunicaciones privadas muestran claramente que sabían que la conclusión que afirman en ese artículo no es válida”.

Debate completo y transcripciones de las intervenciones

El intenso debate puede verse aquí y las transcripciones de los distintos intervinientes también están disponibles:

Intervención transcrita de Gregory D. Koblentz

Intervención transcrita de Robert F. Garry

Intervención transcrita de Steven C. Quay

Intervención transcrita de Richad H. Ebright

Conclusiones principales del debate: posible fuga del laboratorio

Según ha publicado el diario The Hill, las conclusiones preliminares apuntan a que no se descarta la fuga de laboratorio como origen del Sars-Cov2. Señala la publicación que, desde el principio, el presidente del Comité, Gary Peters, marcó el tono de la audiencia al dar crédito tanto a los orígenes naturales como a las teorías de la fuga de laboratorio.

«Hay teorías que indican que el Covid-19 comenzó ingresando a la población humana a través de un medio completamente natural o posiblemente a través de un incidente o accidente de laboratorio», señaló en su discurso de apertura. Puede leer íntegro el discurso en la transcripción publicada aquí.

«Desde la probabilidad de que el gobierno chino nunca revele completamente toda la información que tiene sobre el brote inicial de Covid-19, queremos utilizar la información científica disponible para prepararnos mejor para futuras pandemias potenciales».

“Creo que la evidencia disponible apunta más claramente a un evento de contagio zoonótico natural como el origen de la pandemia. Sin embargo, en este momento no se puede descartar un accidente relacionado con la investigación”, dijo Koblentz al comité.

«No creo que la evidencia científica disponible, considerada de manera integral, respalde que el virus fue creado en un laboratorio del Instituto de Virología de Wuhan«, dijo Garry. “Sin embargo, soy ante todo un científico y seguiré el método científico. Por lo tanto, continuaré evaluando nueva evidencia y reevaluando la validez de mis hipótesis científicas sobre los orígenes del SARS-CoV-2”.

Quay argumentó que el SARS-CoV-2 tiene varias características que sólo se encuentran en los virus sintéticos y no se encuentran en los virus naturales. «La probabilidad de que el SARS-CoV-2 provenga de la naturaleza basándose en estas características es de una entre mil millones».

Ebright dijo que el virus sólo podría haberse originado en un laboratorio, dada la investigación que se lleva a cabo en el Instituto de Virología de Wuhan (WIV). Argumentó que era demasiado coincidente que los virus propuestos para investigación en el instituto de Wuhan compartieran ciertas características con el COVID-19.

«Un virus que tiene las características exactas propuestas en las propuestas de NIH y DARPA de 2018 surgió en las puertas del Instituto de Virología de Wuhan», dijo Ebright. “El SARS-CoV-2 es el único de los más de 800 virus del SARS conocidos que posee un sitio de escisión de furina. Matemáticamente, esta observación por sí sola implica que la probabilidad de encontrar un virus natural del SARS que posea un sitio de escisión de furina es menos de uno entre 800”.

Durante ese período de investigación, el WIV llevó a cabo “el programa de investigación más grande del mundo sobre los virus del SARS en murciélagos” y tenía “la colección más grande del mundo de virus del SARS en murciélagos”, incluido “el virus más similar al SARS-CoV-2”, agregó Ebright. Además, dijo el profesor de Rutgers, el laboratorio de Wuhan obtuvo virus del SARS que tenían un “alto potencial pandémico” en los cuatro años anteriores al COVID-19, y apenas un año antes, había realizado una investigación que modificó genéticamente los virus “que coinciden en detalle con los características del SARS-CoV-2”.

En 2015, señaló Ebright, los científicos en una reunión de miembros de la Royal Society y la Academia Nacional de Ciencias de EE. UU. habían “señalado” los experimentos WIV como “la investigación con mayor probabilidad de desencadenar una pandemia de todas las investigaciones en el mundo”.

Ecohealth Alliance

Esa investigación fue financiada en parte por una subvención de más de 4 millones de dólares de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) a EcoHealth Alliance , una organización sin fines de lucro de salud pública con sede en Manhattan, suspendida desde entonces, de la cual alrededor de medio millón de dólares fluyó directamente al WIV.

Otros 815.000 dólares se entregaron al WIV a través de subvenciones que se originaron en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y pasaron por la Universidad de California, Davis y EcoHealth.

EcoHealth perdió su condición de beneficiario federal por probablemente violar las normas de bioseguridad con su proyecto WIV, titulado “Comprender el riesgo de la aparición del coronavirus en murciélagos”, y no informar de inmediato los experimentos, que resultaron en un virus modificado que era 10.000 veces más infeccioso en pulmones, 1 millón de veces más infeccioso en el cerebro y tres veces más letal en ratones de laboratorio humanizados.

La evidencia irrefutable de un origen de laboratorio del COVID-19, aclaró Ebright, provino de una propuesta separada de EcoHealth a la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA), que nunca fue financiada, que proponía la “característica exacta” de un furin. sitio de escisión en el virus.

«El SARS-CoV-2 es el único de los más de 800 virus del SARS conocidos que posee un sitio de escisión de furina», dijo.

El presidente de EcoHealth, el Dr. Peter Daszak, también minimizó el grado de cooperación china en su propuesta DARPA, argumentando que los experimentos se llevarían a cabo en un laboratorio de investigación de Carolina del Norte «bajo condiciones de seguridad muy altas», señaló Quay.

Pero “los comentarios marginales en los borradores, que sólo se obtuvieron a través de [solicitudes de la Ley de Libertad de Información], decían que Wuhan lideraría el proyecto ya que iba a ser “más barato” y “más rápido”, dijo Quay.

El senador Rand Paul (R-Ky.), miembro de alto rango del Comité de Seguridad Nacional, preguntó a Ebright en un momento dado si su firme apoyo a la hipótesis de la fuga del laboratorio era una “conspiración de derecha” o si era un “partidario republicano loco”.

“Soy un demócrata registrado. Voté por [el presidente] Biden. Tengo un letrero de Biden en mi jardín y una calcomanía de Biden en el parachoques”, comenzó Ebright antes de que Paul interviniera para decir: “Está bien, ya es suficiente”, lo que provocó que los legisladores y asistentes en la sala de audiencias estallaran en carcajadas.

EcoHealth ha negado que los experimentos constituyan una investigación de ganancia de función, a pesar del testimonio del subdirector principal de los NIH, el Dr. Lawrence Tabak, el mes pasado, que afirmó que así era, o que su trabajo resultó en un accidente de laboratorio que condujo a la pandemia.

Un portavoz de EcoHealth cuestionó parte del testimonio de Ebright en una declaración a The Post, diciendo que los experimentos WIV produjeron «copias del genoma, no virus infecciosos», que incluyen «virus muertos y ARN no infeccioso».

«Es importante enfatizar que la investigación en cuestión no tiene ninguna aplicación práctica civil», dijo Ebright sobre los experimentos de ganancia de función.

“La investigación de ganancia de función sobre posibles patógenos pandémicos no se utiliza ni contribuye al desarrollo de vacunas, y no se utiliza ni contribuye al desarrollo de medicamentos”, añadió.

Quay, en sus comentarios de apertura, dijo que los científicos “que dependen de la financiación de los NIH o NIAID pueden verse presionados para estar de acuerdo públicamente con las ortodoxias”, como argumentar en contra de que el SARS-CoV-2 escape de un laboratorio de investigación.

El New York Post hace un análisis exhaustivo de las declaraciones, que puede consultar pulsando aquí.