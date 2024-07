Elden Ring: Shadow of the Erdtree análisis – Ave Cesar, Morituri te salutant

Shadow of the Erdtree es una expansión del juego desarrollado por FromSoftware y Bandai Namco. Esta expansión, tan grande casi como si se tratase de un juego nuevo, se lanzó el 20 de junio de 2024 para PS4 y PS5, Xbox series X/S y PC. Los creadores de Dark Souls tienen experiencia en hacer las cosas a lo grande, y desde luego, con todo lo referente a Elden Ring, lo han conseguido.

Convertido en uno de los grandes referentes del género Souls y uno de los grandes títulos de la industria en general. Elden Ring ha sido uno de esos juegos que no quedará en el olvido. Ahora, dos años más tarde sus creadores han lanzado Shadow of the Erdtree, asegurándose que el título siga dando de qué hablar durante mucho tiempo.

SHADOW OF THE ERDTREE ES UN MUNDO FANTASMAL

En Shadow of the Erdtree abandonaremos Las Tierras Intermedias, para adentrarnos El Reino de las Sombras. Con miedo como hacía tiempo que no sentía, avanzo por este nuevo mapa explorando, con cuidado de lo que pueda acecharme en cada esquina. En el centro del mapa, un Árbol Áureo de aspecto fantasmagórico acompaña la estética de este nuevo lugar. Al fondo un golem gigante de lava, el cual ha decidido matarme en varias ocasiones, pasea alegremente mientras espera para robar mis runas.

La historia principal está sorprendentemente bien guiada. Desde cada gracia, puedes ver claramente cuál es el camino que debes seguir para avanzar hacia la siguiente. Así mismo, las barreras te indican qué elementos necesitas para seguir adelante. Y por supuesto, no sería lo mismo sin los comentarios de los demás jugadores, que son fundamentales en mazmorras. Pero que también juegan malas pasadas en las inmediaciones de los acantilados.

AQUÍ SE VIENE A MORIR

El combate es tan satisfactorio y frustrante como el juego base, pero el grado de dificultad ha aumentado en los encuentros con jefes. Si bien los monstruos básicos tienen la capacidad de aumentar sus estadísticas mediante bendiciones, y mejorar su daño de ataque, mueren relativamente bien. No así con los jefes, que cualquier mazmorra pequeña se ha convertido en una auténtica amenaza. Shadow of the Erdtree me ha hecho revivir mis inicios en Elden Ring, y sentirme tan frágil, como si mi personaje fuese nivel 1.

En cuanto al personaje, mantiene su esencia salvo que tenemos dos bendiciones que podremos aumentar, y solo tendrán efecto en El Reino de las Sombras. La bendición del Árbol Umbrío y la bendición de Cenizas de Espíritu Venerado. La primera, tiene el efecto de mejora la capacidad del personaje de infligir y anular daño. La segunda, nos permite mejorar la capacidad de los espíritus invocados y de Torrentera, de infligir y anular daño.

AMBIENTACIÓN MAGISTRAL

Estéticamente, Shadow of the Erdtree me recuerda bastante a la saga Dark Souls, más que el juego base. El diseño de los niveles, con panorámicas que te permiten ver desde abajo, siempre lo que te espera a continuación. La ambientación del mapa, con más ruinas y lugares arrasados o abandonados. La escala de colores en tonos fríos y lúgubres, y el aspecto fantasmal de algunos enemigos, me recordaron a La Bailarina del Valle Boreal. Uno de mis jefes favoritos de Dark Souls 3.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree es una obra maestra. Un juego base con un nivel de complejidad y trabajo increíble, que solo ha aumentado exponencialmente su calidad con el lanzamiento de su expansión. Shadow of the Erdtree no es un DLC más de la industria, se ha convertido en “El DLC”. La culminación de los años de experiencia de FromSoftware y Hidetaka Miyazaki, que reafirman el ya reconocido “Game of the Year” de Elden Ring.