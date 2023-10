Entre eclipses: un zombie y un Ser de Luz

El pasado eclipse del 28 de octubre fue un punto y aparte, o morir con lo viejo (como es no impedir que Israel asesine a 2 millones de personas en directo desde el telediario) o renovarse. La noche del 16 al 17, dos días después del primer eclipse de octubre,

encontré de nuevo en mi camino a un Ser de Luz que me ha hecho ver que llevo ocho años muerto en vida, cual, zombie. Justo antes de Samhain.

Esa noche volví a encontrar a una amiga en Instagram, una mujer que ya hace tres años su alma y su energía me cautivaron, pero a la que le hice ghosting, en castellano, ¡hui antes de crear una posible relación!. Una mujer con la que volví a conectar súper rápido, que me flipa su forma de ser y una innovadora línea de investigación educativa que está llevando a cabo. Que consiguió que me volviera a reír a carcajada limpia, olvidándome de mi rutinaria existencia. Además, gracias a ella, volví a conectar con dos amigas suyas que también echaba de menos de aquella época, y me siguen impactando por su libertad en ser cómo son e innovar en educación, ahora que las startup edtech están en plena burbuja.

El problema es que desde hace 8 años que rompí con la que hasta el momento ha sido la mujer de mi vida, estoy bloqueado en el sexo al no mantener la erección, incluso con estimulantes naturales. Tras nuestro traumático final, ella se pasó un año de coach para recuperar su sonriente y mágica mirada. En mi caso, mi coach, Joaquina Fernández, me dijo que el bloqueo era psicológico, pero como no tenía un duro, no fui a ningún especialista, así que me volqué en ser útil profesionalmente, y me olvidé de mi energía, de mis emociones.

Sí, la penetración no es lo importante, y he tenido diálogos con clitoris muy interesantes, incluso alguno me ha premiado con un sabroso squirting, pero en mi caso, me genera inseguridad, no en la parte racional de dar y recibir placer, si no, en la comunión con la otra persona u otras personas, al elevarnos para bailar en el inconsciente colectivo, en comunión con la energía del universo, cual viaje astral, que es el poder del amor cuando se hace en plenitud, satisfacción y placer, para crear un portal donde las almas se reencarnan, y permitamos sanar comportamientos atávicos a otras almas cuyos cuerpos se enterraron hace unos siglos, para aprender de ellas.

Cansado de no afrontar mis miedos, y hacer perder el tiempo lineal a personas que admiro, decidí que esta vez, tenía que ponerme en manos de una psicóloga sexologa. El problema es que me daba pánico decírselo a la mujer que acababa de reencontrar, para no bajar el soufflé. Lo bueno de las mujeres de hoy en día es que valoran su tiempo lineal, y se niegan a ser madres de sus parejas, así que si no ven pasos concretos, a otra cosa, mariposa. Por lo que pasados una semana de chats donde yo no daba el paso a conocernos físicamente, se cansó de invertir su atención en mí y dejó de responder mis chats. ¡Mierda! Otra vez, la había cagado, con el bajón que me dió, que mis padres lo notaban en mi carácter, mi madre maga sabia, me preguntaba “¿qué te ha pasado?”

A diferencia de otras veces, que huía en silencio, esta vez, sentía que aunque me mandaran a la mierda por el ghosting, tenía la obligación por respeto a la energía de su alma, de explicarme. Así que le envié el pantallazo de una carta a ella, y como no respondía, pues a una de sus amigas, pidiendo perdón y si se la podía hacer llegar. La respuesta tardó día y medio, y para mi sorpresa encontré mucho cariño, y comprensión tanto por sus amigas como por ella. De hecho seguimos hablando con mucha más complejidad, tras mi ejercicio de sinceridad.

Aunque unir el puzzle de la sanación o aceptación de mi ser, me llevará un tiempo lineal, voy a hacer lo que esté en mi mano, por volver a amar mi oscuridad, donde guardo la energía para pura y poder volver a brillar cual estrella fugaz, lo cual, implica ir a ver a la médica de cabecera a contarle mi secreto y aprovechar que miren lo del cáncer de colón que ya voy teniendo edad, por muy Peter Pan que me crea; escuchar a la sexologa y hacer los ejercicios que me sugiera; ir a canalización de registros akáshicos para que mis guías espirituales me expliquen el para qué de mi realidad actual, y empezar una limpieza de karma, que creo que el mío hasta las orejas. Sobre todo, si tenemos en cuenta mi comportamiento atávico de vidas analógicas anteriores.

Espero que un día recupere la seguridad y confianza en mí, para besar cada centímetro del interior de las preciosas piernas hasta el monte de venus, del Ser de Luz que me ha sacado de mi zona de confort. Mientras saludo a las estrellas del universo en plenitud de mi ser.

Mientras escribía este texto liberatorio, me daba cuenta de mi déficit en educación sexual más allá de la pura teoría, pero sin práctica alguna reglada impartida por personas con experiencia, como se hace en todos los demás ámbitos de la vida, tanto en el colegio como en el instituto. Lo cual, como es harina de otro costal, en otro momento abordaré este molino, aunque algunos piensen que es un gigante.

GO!