Entrevista a Karina Zegers de Beijl

Karina Zegers de Beijl:

“Ser altamente sensible implica ser muy empático y tener una mente creativa”.

Un día le dijeron que ser “tan sensible” no era normal. Se puso a investigar y descubrió el trabajo de investigación de Elaine N. Aron y el rasgo de la alta sensibilidad. A partir de ese momento cambió su vida para dedicarse a la divulgación de la alta sensibilidad y fundó la APASE, la Asociación de Personas Altamente Sensibles de España. Karina Zegers de Beijl nació en Amsterdam y vive en la isla de Mallorca. Es filóloga, traductora, conferenciante, coach y también autora de tres libros sobre la alta sensibilidad.

¿Cuáles son las características de la alta sensibilidad?

La alta sensibilidad se caracteriza por cuatro pilares. El primer punto es sobre la manera de reflexionar. Se dice que reflexionamos de manera muy profunda sobre determinadas cuestiones. El segundo pilar tiene que ver con la tendencia a sobreestimularnos y saturarnos con toda la información que nos llega. El tercer punto es que somos muy emocionales y esa emoción también está ligada a una gran capacidad empática. El cuarto punto es una sensibilidad muy elevada centrada en detalles, en cosas pequeñas, viendo lo que los otros no ven, percibiendo la energía de los lugares. Para que alguien sea considerado un ser altamente sensible tiene que cumplir estos cuatro pilares. Si falta uno te pasa otra cosa. Lo importante es saber que tienes el rasgo, tomar consciencia de que eres un ser altamente sensible, no un bicho raro. Ser PAS es un rasgo genético, uno de tus progenitores o ambos también tiene el rasgo.

¿Empatizar en exceso con el otro, con el dolor ajeno y sentir dificultad para poner límites es frecuente?

Perderte en el otro y en el dolor ajeno es algo muy frecuente, sí. Y también es muy frecuente que el otro descargue su problema o drama en ti y que tú te lo lleves a tu casa. Si no sabes que tienes el rasgo lo pasas muy mal porque no sabes cómo gestionar lo que sientes y percibes.

Cuando eres altamente sensible vives de manera muy intensa todas las emociones: el sentimiento de alegría y plenitud, pero también la tristeza en las etapas de pérdidas y duelos de la vida.

Efectivamente. Ser altamente sensible implica vivir los duelos de otra manera. En la sociedad actual no hay tiempo para duelos y es muy importante respetarse y darse permiso para vivir esas etapas. Somos como un radar con antenas y recogemos mucha información de los campos sensitivos y esto es agotador. Y si encima la gente que te rodea no te entiende y te dice que eres una exagerada o que estás loca, se pasa muy mal. Los comentarios que solemos recibir son despectivos. Te dicen que “eres demasiado intensa”, “que le das muchas vueltas a las cosas” o que “piensas demasiado”.

¿Recargarte energéticamente pasando por momentos de silencio y soledad es una característica muy común en los PAS?

Sí, pero hay que decir que hay PAS que son introvertidos y otros que son extrovertidos. Ser altamente sensible no significa que seas una persona introvertida. No todos somos tranquilos. Un 30 % del colectivo PAS es extrovertido y esto es muy interesante saberlo porque esta gente carga sus pilas en lugares con mucha gente, con fiestas y ruido. Pero hay un momento de sobreestimación donde tu sistema se colapsa y no puedes gestionar más información. Para un extrovertido este momento llega antes porque necesita muchos más estímulos y el introvertido va más lento y tiene más tiempo para percibir las señales del cuerpo porque el cuerpo habla y siempre avisa.

¿Qué consejos nos darías para aprovechar el potencial creativo que implica la alta sensibilidad?

Absorbemos tanta información que tenemos como un “banco de datos” muy extenso del cual podemos sacar cosas muy interesantes y además tenemos una gran capacidad para combinar esa información de una manera nueva e interesante. Aquí radica nuestra creatividad. Nuestro pensamiento es muy creativo. La empatía que sentimos nos pone en un lugar idóneo para ayudar y escuchar a los demás. Si quieres usar el rasgo de la alta sensibilidad de una manera positiva, el autocuidado es lo más importante, permitirte tus pausas y espacios, dormir lo suficiente, comer bien y llevar un estilo de vida saludable.

¿Cómo descubriste que eras altamente sensible?

Hace años tenía una pareja que era muy extrovertido y hablaba siempre con un tono de voz muy elevado. Se enfadaba por nimiedades y, cada vez que pasaba esto, yo me bloqueaba. En un episodio de gritos me dijo que ser tan sensible no era normal, que yo tenía una enfermedad y que seguramente necesitaba un psiquiatra. Me puse a buscar información en internet y me topé, hace ya catorce años, con el trabajo de la doctora Elaine Aron y su investigación sobre el rasgo de la alta sensibilidad.

Elaine Aron ha sido todos estos años tu máximo referente.

Sí, ella fue la persona que acuñó el rasgo y escribió una serie de libros muy interesantes para divulgar el tema de la alta sensibilidad. Al entender y descubrir lo que me pasaba le escribí y nos hicimos amigas. De alguna manera, me dio como misión representarla en el terreno de hispanohablantes y esto es lo que estoy haciendo, a pesar de que las dos ya estamos jubiladas. Lo importante es seguir haciendo divulgación y dar a conocer el talento de la alta sensibilidad.

¿Cómo puede una persona saber si es altamente sensible?

El test oficial de Elaine Aron está en mi página web y allí se puede realizar. En realidad, ya no uso el test, prefiero utilizar los cuatro pilares. Al final de mis libros hay un test inicial que puede ser una primera hoja de trabajo para valorar la intensidad de cada pregunta.

Una vez has descubierto que tienes el rasgo de la alta sensibilidad, nos cuentas en tu libro que es muy importante guardar silencio, es decir, guardártelo para ti durante un tiempo antes de anunciarlo a los cuatro vientos. ¿Por qué?

Claro, cuando la gente lo lee por primera vez y se da cuenta del rasgo es un momento muy emocionante. Te das cuenta de que eres válida, que no estás loca y que tienes derecho a existir. La euforia que viene con esta realización puede ser tan grande que sientes la necesidad de decírselo al mundo entero. Exponerte sin saberlo explicar te hace muy vulnerable a los ataques. Si te quieres ahorrar situaciones desagradables, primero estudia las características del rasgo en los libros publicados, date cuenta y procesa lo que te ocurre para que lo sepas explicar y defenderte. Si lo sabes explicar, la gente no se burlará de ti porque tu historia es contundente.

¿Qué libros de Elaine Aron nos recomiendas?

Los recomiendo todos, pero sin duda el primero, que en castellano se titula “El don de la alta sensibilidad” publicado por Urano. Luego, ha trabajado temas como “El don de la alta sensibilidad en el amor” y otros temas específicos para abordar el talento de la alta sensibilidad.

Eres autora de “La alta sensibilidad”, “Personas altamente sensibles” y también de un libro titulado “Niños altamente sensibles”.

En realidad, este último libro lo escribí para adultos que han sido niños altamente sensibles. Es un libro válido para adultos PAS que quieren revisar su infancia, entender y perdonar. Un padre que ha sufrido por ser altamente sensible a lo largo de su infancia posiblemente buscará maneras para evitar que sus hijos sufran como él ha sufrido. Este libro también es una guía para que puedas acompañar a un niño altamente sensible y que crezca con una buena autoestima y disfrutando de su sensibilidad.

¿Crees que dentro del sistema educativo hay niños diagnosticados y medicados que pueden ser niños con el rasgo de la alta sensibilidad?

Por supuesto. Los educadores no pueden ni quieren aprender más sobre personalidades distintas. Han aprendido sobre TDH, sobre el deficit de atención, autismo, hiperactividad, etc, pero ya está. No sabes lo difícil que es entrar en colegios para ofrecer charlas sobre este rasgo porque no quieren saber. Te dicen que ya tienen psicólogos y que ya tienen el tema cubierto. Los maestros quieren niños fáciles en el aula. Es muy triste, pero no quieren saber nada del tema. Si voy a algún colegio a dar una charla sobre el rasgo es gracias a la presión de los padres. Es un drama porque los niños son el futuro. Hay tanto talento en los niños PAS. Son muy líderes y tienen una gran capacidad de liderazgo y de espíritu guerrero. Saben leer entre líneas a las personas y son muy empáticos. Hay que ayudar a que estos niños crezcan con una buena autoestima y una sensibilidad y creatividad bien trabajada. Podemos evitar el daño que se está haciendo.

Danos un mensaje de esperanza para los lectores del Boletín MAI. Yo creo en la alta sensibilidad. He cambiado mi vida para ser divulgadora del rasgo. Vivimos en un mundo donde falta humanidad, belleza, cuidado, amor y respeto, y cada día hay menos tiempo para ser humanos entre humanos. La brecha es cada vez más grande. Si alguien puede actuar como puente, para mí es, sin duda, el ser altamente sensible. Las personas altamente sensibles podemos tender puentes y ayudar para que el mundo sea un lugar más humano