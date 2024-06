eReciones europeas

Los picapiedra Pedro y Alberto han secuestrado nuestro voto, para ver quién la tiene más larga de los dos. Cuando en el Europarlamento aprueban las mismas leyes, dentro del trío que forman con los liberales.

Con el 50 % de los votos, el partido más votado ha sido la abstención que ha arrasado en Francia, Italia, España y otros 8 países de 26. Pero sus escaños los van a okupar, cuando o bien, deberían quedarse vacíos como representación de la ciudadanía europea, o quizás, se deberían repetir las elecciones en los países que no se llegue al 51%, cambiando no las cartas a los reyes magos (comisarios europeos), que son los programas, si no, el discurso y la entonación mirándose al ombligo de los elegibles.

Los votantes seguimos sin poder elegir a la persona que presidirá la Comisión Europea, así como a sus comisarios, cual ministros europeos. Son los presidentes de los 27 estados locales, los que se creen con la potestad de hacer lobby con el europarlamento, para elegir a la persona más mamporrera. ¿Para qué crees que Von Der Leyen se hizo una foto con Netanyahu en tu nombre? ¿Cuántas constructoras europeas construirán pisos turísticos en Gaza en 2025 aportando a nuestro PIB?

Este lunes por la mañana, el barrendero de mi calle, me comentaba, tras llenar tres sacos de flores caídas por la ventolera del 9J, y por la inexistencia de refuerzos por parte de la subcontrata del ayuntamiento. En su cabreo con la inexistencia de un sindicato que vele por sus condiciones laborales, me soltó que lleva 30 años sin votar. Entonces, ¿para qué se queja de lo público si no ejerce como colectivo? A ver si lo de Europa va a ser igual: para ti, pero sin ti.

Macron ya ha convocado elecciones, y se dan los ingredientes adecuados para que Pedro cocine elecciones generales para el 22 de septiembre, al ganar en el País Vasco, y el PSC en Cataluña, y caer a la mitad Junts y ERC; Así como, “La vida de Brian” que se ha marcado Yolanda. ¿Habrá tercera carta tuitera a la ciudadanía?

La Unión Económica Europea del Acero, sigue sin ser Unión Cultural, ni fiscal, ni militar, ni _______________, ni ________________________, ni ___________________________ (espacios en blanco para que tu mente los rellene). Aparte del euro, en lo que sí están de acuerdo, es donde venir a emborracharse por cuatro euros, y ser motor de nuestro PIB.

Quizás, Meloni y Lepen son capaces de negociar una formación de extrema derecha, ultra conservadora, para crear el sentimiento de europeísmo, que a los demás nos falta. ¿Será la única vía para cuando nos estén dando el paseillo, poner pie en pared y salir de Disneyworld como pasó en el 36? ¿O ayer domingo, votaste a Volt?

