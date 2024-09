Cómo planificar tu primer crucero por el Mediterráneo: claves de SoloCruceros

Preparar un viaje de placer es una de las mejores maneras de mantener la motivación a lo largo del año y, por supuesto, una de las claves para poder disfrutar al máximo de nuestras vacaciones. Existen muchas maneras de viajar, como, por ejemplo, pasar unos días en una ciudad icónica que siempre habíamos querido visitar o disfrutar de una temporada en una de nuestras regiones favoritas o incluso disfrutar del sol, de la playa y de la relajación en un apartamento ubicado en la costa cuando llega el buen tiempo.

Pero ¿para qué elegir entre estas opciones, cuando al viajar a bordo de un crucero por el Mediterráneo, puedes disfrutar de un “todo en uno”? En esta forma de viajar son todo ventajas: puedes descubrir distintas ciudades icónicas ubicadas en las costas mediterráneas, disfrutar de la relajación, de las piscinas y de las playas, así como encontrar momentos para el recreo y el entretenimiento donde pasarlo en grande.

Ahora bien, puede que hasta ahora mismo nunca te hayas planteado realizar un viaje en crucero y te acabamos de descubrir un mundo que desconocías. No te preocupes, ya que, gracias a los consejos de los profesionales expertos de SoloCruceros, el buscador de cruceros de referencia, conocerás las claves que necesitas saber para planificar y aprovechar al máximo este viaje. ¡Si quieres conocerlas te aconsejamos que continúes con la lectura!

¿Cuál es la mejor manera de reservar un crucero?

Aunque hace algunos años, la mejor manera de hacer la reserva era acudiendo a una agencia de viajes, con la digitalización el negocio se ha transformado y, en la actualidad, la manera más rápida y efectiva es hacerlo online, a través de un buscador de cruceros. Ten en cuenta que hay muchas personas interesadas en reservar su viaje en vacaciones y los navíos se suelen llenar bastante rápido.

Por ejemplo, puedes reservar cruceros por el Mediterráneo en la sección de cruceros de SoloCruceros. Este portal cuenta con un buscador que te permite organizar tu viaje, gracias al que te puedes hacer una idea de los precios, de las fechas de salida y llegada, de los distintos itinerarios que contienen y de los navíos que ofrecen las diferentes compañías navieras.

Se trata, por así decirlo, de una actualización de las agencias de viajes, ya que también se encargan de organizar la llegada y la salida en avión o entren a o desde los puertos de embarque y desembarque. Así que, si no quieres preocuparte por nada, puedes dejarlo en manos de los profesionales de SoloCruceros y ponerte en contacto con ellos en caso de duda.

Elige tu viaje dependiendo del itinerario que más te convenga

Estamos seguros de que, si quieres apostar por un viaje en un crucero por el Mediterráneo, una de las cuestiones más importantes es elegir un buen itinerario, es decir, los destinos que realmente quieras descubrir y visitar. A lo largo y ancho del Mediterráneo existen destinos muy atractivos, como Roma, Atenas, Barcelona, Venecia, Génova, Marsella, Valencia, Palma de Mallorca, Kusadasi, La Valeta, Limassol, Dubrovnik, las islas griegas de Creta, Mykonos y Santorini y muchos otros destinos que son capaces de ofrecer una experiencia inolvidable.

Todos tenemos nuestros favoritos, así que lo recomendable es que elijas el itinerario que incluya la mayor cantidad de destinos que te resulten más atractivos, tanto en el Mediterráneo Oriental como en el Occidental. No obstante, ten en cuenta que no vas a poder visitar cada uno de ellos en profundidad, sino que estarás unas horas y te llevarás una experiencia general, lo que te puede dar pistas si realmente te gustan para descubrirlos en profundidad en el futuro o si, definitivamente, no son para ti.

Apuesta por el mejor barco para ti dependiendo del itinerario

Por supuesto, lo primero que debes elegir es el itinerario de lugares que visitar. Sin embargo, también debes elegir el mejor barco para ti. ¿Cómo hacerlo? En el mundo de los cruceros, existen distintas compañías navieras que ofrecen viajes en crucero por el Mediterráneo, como MSC Cruceros, Costa Cruceros, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line, Celebrity Cruises, Celestyal Cruises, Silversea, Oceania, Princess Crises, entre muchas otras más.

Así pues, cada una de ellas puede proporcionar una experiencia de viaje completamente diferente dependiendo de la atención por parte de la tripulación y de los servicios que se ofrecen a bordo del barco. Pero, por supuesto, tampoco podemos olvidarnos del precio.

Existen cruceros más económicos en los que hay barcos más sencillos y con servicios más básicos, pero también existen otros barcos más caros que ofrecen experiencias más distinguidas e incluyen distintos servicios dentro del precio del propio billete. Algunos de ellos están orientados a familias, mientras que otros están más orientados a parejas, a solteros/as, a grupos de amigos, etc.

También hay diferencias respecto a la experiencia gastronómica y los restaurantes principales y especializados que se ofrecen a bordo, así como dependiendo de las actividades y de la oferta de entretenimiento. Las posibilidades son ricas y variadas dependiendo de cada barco. Elige bien dependiendo de la experiencia de viaje que quieras vivir en tus vacaciones y podrás disfrutar de una experiencia a tu medida.

¿Cuál es la mejor época para viajar en un crucero por el Mediterráneo?

“La temporada alta para viajar en un crucero por el Mediterráneo se encuentra entre junio, julio y agosto, a pesar de que se puede extender a los meses de mayo y septiembre” —comentan los expertos de Solocruceros—. “Suele coincidir con la temporada de verano y con los días de mayor estabilidad atmosférica en la región del Mediterráneo” —añaden—.

Por supuesto, al viajar durante estos meses, la probabilidad de encontrarnos con días de lluvia es mucho más baja que en invierno y las temperaturas suelen ser mucho más confortables. De esta manera, podrás disfrutar al máximo de todos los servicios que se ofrecen a bordo: tomar el sol en cubierta, disfrutar de las piscinas, de las fiestas de verano en exteriores, pasear, tomar un cocktail mientras admiras el atardecer en altamar, etc.

“Con esto no queremos decir que no se pueda disfrutar igualmente de un viaje en crucero en temporada baja, que se ubica entre los meses de octubre y abril” —aclaran desde Solocruceros—. De hecho, viajar en temporada baja también tiene sus ventajas y muchas personas lo prefieren, ya que, aunque la probabilidad de que haga mal tiempo es bastante más elevada y hará frío, los barcos suelen estar más vacíos y no tendrás que preocuparte de hacer tanta cola para disfrutar de los servicios a bordo.

Lo mismo ocurre al visitar los diferentes destinos incluidos en los itinerarios del viaje, ya que estarán más tranquilos y no tan llenos de turistas. Además, los paisajes de otoño e invierno también tienen un encanto especial que muchas personas disfrutan en mayor medida. Sólo tendrás que tener en cuenta que debes meter más ropa de abrigo en la maleta, que debes llevar un paraguas para las excursiones a tierra y que en cubierta hará frío.