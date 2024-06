Estrella Galán rechaza que las elecciones europeas sean unas «primarias» con Podemos

La principal candidata de Sumar a las elecciones europeas, Estrella Galán, ha rechazado enfáticamente la idea de que los comicios del próximo domingo sean una especie de «primarias» para medir fuerzas con Podemos dentro del espacio político a la izquierda de los socialistas. En una rueda de prensa organizada por EFE, Galán dejó claro que no aceptaría tal planteamiento. “No son unas primarias, y si me lo hubieran planteado así, no lo hubiera aceptado”, afirmó.

💬 @estrella_galan:



"En estas elecciones del 9J hay tres opciones sobre la mesa que van a condicionar la vida de la ciudadanía.



Una es la de la internacional del odio, en la que los partidos reaccionarios y negacionistas tratan de recortar nuestros derechos". pic.twitter.com/EfxizvK7I3 — Sumar (@sumar) June 5, 2024

Proyecto de Sumar

Galán subrayó que el enfoque de Sumar es cumplir con los objetivos del programa y que su compromiso radica en la acción concreta, no en la mera retórica. “Sumar es el partido que está cumpliendo sus objetivos de programa y nuestro ADN está en hacer, no en decir”, destacó la exdirectora de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Asimismo, insistió en que la elección del domingo es sobre el modelo de Europa que se desea, no sobre las marcas políticas individuales.

Críticas a la Estrategia de Sánchez

En su intervención, Galán también se distanció de la estrategia del presidente Pedro Sánchez, quien recientemente envió una carta a la ciudadanía tras la citación judicial a su esposa, Begoña Gómez. Galán describió esta carta como reflexiones filosóficas sin propuestas concretas. “Nos gustaría leer una propuesta de reforma del Consejo General del Poder Judicial sabiendo que con el PP no va a ser posible y hay formas que lo permiten”, indicó, instando a Sánchez a ofrecer soluciones prácticas en lugar de meras aspiraciones.

La campaña de Sumar ha estado marcada por un esfuerzo constante por diferenciarse del PSOE, que según encuestas recientes, está captando una parte significativa del voto que apoyó a Yolanda Díaz el pasado 23 de julio. Según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), un 18% del apoyo a la coalición de Díaz ahora se inclinaría hacia los socialistas. Este panorama ha obligado a Sumar a reforzar su mensaje y a subrayar sus propias políticas y propuestas.

Lucha contra la Extrema Derecha

Galán enfatizó que lo que está en juego en estas elecciones es el futuro del modelo europeo y destacó la importancia de frenar el avance de la extrema derecha. “Un mal resultado sería todo aquel que permita que la extrema derecha avance y suponga un retroceso en derechos y libertades”, afirmó. Según la candidata, los resultados deben medirse en términos de bloque de izquierdas, no de éxitos individuales.

La intervención de Galán también incluyó una crítica a la forma en que el gobierno ha manejado la citación judicial de Begoña Gómez. Sin pronunciarse sobre si Sánchez debería comparecer en el Congreso para dar explicaciones, Galán dejó claro que esa es una decisión que debe tomar el propio presidente.

El rechazo de Galán a considerar las elecciones como unas «primarias» con Podemos refleja la tensión y la competencia dentro del espacio político a la izquierda del PSOE. Esta postura busca consolidar la identidad y el mensaje de Sumar, presentándose como una opción seria y comprometida con cambios reales en Europa.

Estrella Galán candidata de Sumar

Estrella Galán, en su rol como candidata principal de Sumar, ha marcado una línea clara y diferenciada respecto a otros partidos de izquierda y al gobierno actual. Su enfoque en la acción concreta y su crítica a la estrategia de Pedro Sánchez destacan en una campaña donde la definición del modelo europeo y la lucha contra la extrema derecha son temas centrales. Las elecciones del próximo domingo no solo decidirán la representación española en el Parlamento Europeo, sino que también influirán en el equilibrio de fuerzas dentro del espacio progresista en España.