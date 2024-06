Frente al ruido, rumbo claro del Gobierno

Muchos españoles asistimos con perplejidad a una serie de maniobras de las Derechas que como español a mí me avergüenzan especialmente.

No es algo insólito ni único lo que está sucediendo sino que aunque las maniobras sucias y torticeras puedan resultar estrambóticas, rocambolescas son algo habitual en las Derechas cuando no gobiernan.

Recuerdo una entrevista relativamente reciente que hicieron al ex-Presidente José Luis Rodríguez Zapatero en la que fue preguntado sobre la estrategia de la Oposición en tanto en cuanto si era VOX quien orquestaba todo esto y respondió que quien estaba detrás de todo ello, no era VOX sino el PP. Habló del “PP de siempre”.

Una Derecha que está recurriendo a todo tipo de artimañas. La ultima es la de acudir a la sede del PSOE en la calle Ferraz a rezar el rosario este sábado a lo que la Justicia sin problema alguno ha accedido a conceder el permiso. Parece ser que ese mandamiento de la Ley de Dios de no tomarás el nombre de Dios en vano, no lo han tomado en cuenta pero es que a mí me da por pensar desde hace muchos años que lo que hace la Iglesia Católica de España nada tiene que ver con lo que dice la Biblia a tenor de lo que he leído alguna vez en las Sagradas Escrituras. Y si alguien cree que no es así, que lo lea de nuevo y verá que llevo razón.

Lo que está claro es que todos los resortes del Estado están siendo utilizados por parte de esta Derecha echada al monte demostrando que lo único que les mueve es el poder por el poder demostrando que la Democracia sólo les interesa cuando los resultados electorales les son favorables. Y lo más preocupante hablando desde el punto de vista de un ciudadano es que las Derechas no están presentando en las Cortes Generales ni en ninguna otra institución democrática del Estado, propuestas que puedan mejorar la vida de los españoles y eso teniendo en cuenta que el Partido Popular nace con vocación de partido de gobierno, lo único que demuestra es lo que yo siempre he defendido y es que una persona en la vida no debe buscar ser importante sino ser útil y yo sinceramente, la utilidad del PP y de su partido gemelo no la veo por ningún lado.

Y todo esto recuerda a las sucias artimañas de José María Aznar cuando estando en la Oposición no tenía más propuestas para España que aquella de “váyase, señor González” traducido hoy en “convoque elecciones cuanto antes, señor Sánchez”. O sea, propuestas y proyectos de país, demuestran una vez más no tener ninguno y lo que es peor, no se espera que lo tengan.

No lo tienen para ningún municipio o ciudad de España, ni para ninguna comunidad autónoma, ni para el país y tampoco para Europa donde en toda la campaña no se les ha oído ni una sóla propuesta que quiera implantar en la Unión Europea haciendo una campaña basada en Sánchez, Sánchez y Sánchez en contraposición a lo que ofrece Teresa Ribera como es la lucha contra el cambio climático por parte de todo el continente, una agenda acorde con la del 2030 para toda Europa, un impuesto europeo para las grandes fortunas, fortalecer la política agraria común que favorezca al campo español y del resto de Europa, incrementar derechos en todo el marco de la Unión para colectivos como el de las mujeres, el LGTBI huyendo de la agenda extremista marcada por los Orban, Abascal y compañía con los que sin rubor alguno ya ha dicho la señora Von der Leyen no descarta pactar obviando incluso lo expresado por el anterior Presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker algo que traigo aquí para ser recordado a escasos días del trascendental 9 de junio.

He enumerado todo esto para desmontar la nada más absoluta que significa la desnortada, pérdida y radical agenda del Partido Popular que ha abandonado totalmente la moderación, el centro político y todo aquello que cualquier español pediría que es mesura, cordura y razón encomendándose al rezo del rosario y otras artimañas que por increíbles y absurdas que puedan parecer van cargadas de toda la suciedad y maldad posible para buscar hacer daño no sólo al PSOE sino a toda España por el simple hecho de que ellos no gobiernan. Y es que su discurso es claro: “o yo o el caos”.

Por eso, solo una agenda de progreso y de transformación es la llave para que Europa y España avancemos juntas, unidas para que haya más prosperidad para todos y eso, sólo lo puede representar la Socialdemocracia Europea y qué mejor que con representantes tan válidas y capaces como es la socialista española Teresa Ribera, verdadera artífice de la lucha contra el cambio climático gracias a esa agenda sostenible que hace hoy la vida de los españoles y de los europeos en general, un poco más fácil.