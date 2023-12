Gernika exigió la paz en Gaza, haciendo sonar la sirena del bombardeo de la ciudad después de 86 años del ataque franquista

A muchos/as no se les olvidará esta fecha. Viernes pasado 8 de diciembre, 12 horas en Gernika en apoyo a Gaza. Emociones y sentimientos a raudales. Bombardeo de la ciudad 26 abril de 1937.

La iniciativa Gernika-Palestina, creada en el País Vasco en solidaridad con el pueblo palestino, era la entidad organizadora de este acto de manifestación y encuentro popular. Ya hace pocos días tuvo su lugar en Donostia ante muchas personas guipuzcoanas.

Fiel a su sentimiento cuando se trata de manifestaciones, la población de Gernika se volcó una vez más, con 3000 personas, al grito de Gora “viva” Palestina, condenando abiertamente al Gobierno Israelí de los asesinatos y matanzas en Gaza (Palestina). Había muchas banderas palestinas y muchos carteles condenando a los sionistas y a los criminales de guerra judíos -ejército- que participan abiertamente en las masacres diarias. Parece mentira con que facilidad uno olvida los campos de concentración nazis en Alemania y lo mucho que sufrió el Pueblo Judío. Se vieron también muchos pañuelos palestinos. Todas las personas reclamaban la intervención de la Comunidad Internacional, no solo las simples condenas.

La manifestación, toda ella se celebró en la plaza del Ayuntamiento más conocida como Pasealeku, lugar de encuentro y celebración habitual para los gernikeses. En este lugar se conmemora el bombardeo de Gernika, puesto que en aquel momento un 26 de Abril de 1.937 se celebraba el día del mercado tradicional y al igual que hoy 8 de Diciembre de 2023 esta plaza estaba rebosante de gente totalmente indefensa. Eso marcó la masacre en la ciudad con más de 150 fallecidos.

Foto: En Pasealeku, aquí mismo comenzó el bombardeo en 1937. Un lugar para el horror y el recuerdo. Autor F.Lareki.

En Gaza, se están bombardeando hospitales, escuelas, edificios civiles, ambulancias que malamente transitan. No hay agua, no hay medicinas, no se puede operar. Ahora se habla de inundar los túneles de Gaza por el ejército israelí, con lo que difícilmente se podrá volver a vivir en ese suelo destrozado y devastado. Ya tres meses de continuos bombardeos y asedio. Con más de 70 periodistas asesinados. Se ha impuesto un silencio informativo provocado por las autoridades judías.

Se hizo sonar la alarma a la ciudadanía ante la proximidad de los aviones, tal como sucedió el día del bombardeo, se hizo en un silencio total, sepulcral, cada uno se imaginaba las escenas de pánico y terror y las homologaba con lo que esta ocurriendo en Palestina, un auténtico genocidio.

Un gran cuadro impreso, el Gernika de Picasso, presidió todo el recinto. Se construyó un panel inmenso, en el suelo de la plaza, un gran mosaico con colores que portaban los manifestantes y quedo así dibujada una inmensa bandera palestina. Mientras sonaban la Txalaparta (instrumento de percusión vasco tradicional de tablas de madera sobre la que se golpea unos palos de percusión) y un conjunto de música tradicional hacía sonar música de cuerda. Se interpretó “Gernikan Gaza” compuesta por Eñaut Elorrieta adaptada para esta ocasión. Todo un simbolismo.

Foto: Mosaico humano bandera palestina en Gernika. Foto F.Lareki.

Podemos citar dentro del equipo de organización a personas como Igor Otxoa y Mohamed Farajallah, que nació justo en el momento de la primera intifada, también había personas palestinas, entre las que viven en Gaza, igualmente estaba presente Nadiah Nemeh recién nombrada alcaldesa de Bermeo, nacida en este municipio y de origen palestino, junto a algunas personas allegadas.

Lo que hemos podido sentir es un rechazo total a la política israelí. Con un acto de puro simbolismo. Un asesinato en masa y el deseo de exterminar al pueblo palestino, comentaban muchos de los presentes.

Se alcanzarán ya cifras de 17.000 muertos, de los cuales más de 8.000 son niños. Hay ya más de 2.500.000 de palestinos desplazados, muchos de ellos en ningún lugar de Palestina están seguros.

El acto muy emotivo ha tenido mucha repercusión en todos los medios de comunicación del mundo. Duró aproximadamente sobre la hora y media.

Foto: Gernika-Gaza. Félix L.areki

Finalmente uno se pregunta como es posible no intervengan las organizaciones y estados internacional para parar todo esto. A uno se le ocurre pensar que no solo bastan las declaraciones del Secretario General de la ONU o del Presidente del Gobierno Español. USA sigue apoyando la masacre, pidiendo al presidente Judío que afecte a la población lo menos posible, así lo manifestó su presidente Biden y el secretario de Estado Antony Blinken. Todo con la boca pequeña para no romper equilibrios geopolíticos. Tamim bin Hamad ha condenado al Estado Judío y habla ya de crímenes de lesa humanidad.

Basta ya de tanta atrocidad y matanza, manifestó Josep Borrell, jefe de la política exterior de la Unión Europea. Es la hora más triste de la humanidad, Puttin y Benjamín Netanyahu están absolutamente desacreditados, son líderes de la negrura y la obscuridad.

Actos como el de Gernika son necesarios, fundamentales para una sociedad civilizada. Gernika sigue recordando el bombardeo del ejército alemán. Y no olvida. Hoy ha sufrido en el recuerdo, ligándolo con la actualidad junto al Pueblo Palestino. La comunidad internacional no debe olvidar. Estamos condenados a repetir la historia.

De momento el Secretario General de la Liga Árabe Ahmed Aboul Gheit reclamó hoy al Consejo de Seguridad de la ONU adoptar una resolución sobre un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza. Falta solidaridad.