Getafe Negro, Chumilla-Carbajosa y el Brujo… y Valencia

Para Maica Rivero,

por la alegría de

vivir que transmite

Me ha gustado mucho la nueva película de Chumilla: EL EMBRUJO DE QUIJAT.

Adoro Getafe Negro y es impresionante cómo ha crecido.

Y ando liado con la presentación de EL SABOR DEL ÚLTIMO BESO en Valencia el próximo 15 de noviembre.

Pero vayamos por partes. No sé si empezar por… ¡da igual! ¡Vamos a por Chumilla! A José Manuel Chumilla lo conocí en Murcia cuando preparaba el rodaje de su primer largo: EL INFIERNO PROMETIDO. Le dediqué un artículo en la última de Diario16 (éramos sólo papel) comparándolo con un oso, pues para afrontar tamaño proyecto el cineasta estaba creciendo incluso físicamente, haciéndose cada vez más fuerte. Recuerdo que a su padre le gustó mucho el artículo. Desde entonces hemos mantenido una relación puntual y siempre interesante y agradable. He ido siguiendo su trayectoria y hasta participé como actor en la muy interesante DESNUDOS (que los felices fans no se hagan ilusiones: salí rigurosamente vestido). Y el pasado jueves 2 de noviembre estuve en el Palacio de la Prensa en el estreno de EL EMBRUJO DE QUIJAT.

EL EMBRUJO DE QUIJAT. Ya he dicho más arriba que me gustó mucho, pero en verdad me he quedado corto. Me encantó. Me entusiasmó. Junto a LOS ASESINOS DE LA LUNA de Scorsese es la película que más me ha interesado y cautivado este año. Chumilla, al igual que Scorsese, es cineasta. Ser cineasta no es simplemente dirigir cine; es mucho más, es -a ver si me logro hacer entender- como escribir con muchas manos y con muchos ojos y con todos los aditamentos que haga falta. Pero sigue siendo escribir, sigue siendo ser ante todo un creador. (Woody Allen también es cineasta).

En la película de Chumilla está bien todo, funciona todo: desde el protagonista, el espléndido Rafael Álvarez El Brujo hasta el montaje, inspiradísimo, pasando por la bso, fotografía, los secundarios, el propio Chumi haciendo de sí mismo… ¡todo! Salí del cine con un sabor de boca espléndido y se la recomiendo, se la garantizo, a cualquiera que ame el cine y la magia de la creación.

En cuanto a Getafe Negro… Era la XVI edición del único festival decente de Novela Negra que ha tenido nunca Mad Madrid. Fui el colaborador (me pongo medallita) que más ediciones aguanté de todos los que empezamos en aquel Primer Getafe Negro (me viene a la cabeza una foto de Javier Vázquez Losada fumando y en su salsa mientras esperábamos que “el comisario” bajase de su casa), y también Fernando Marías Aimondo apoyando a Lorenzo, Lorenzo el Viejo (alias Lorenzo Silva Amador), y también recuerdo, claro, al otro Lorenzo, Lorenzo el Joven (alias Lorenzo Rodríguez Garrido) que sigue siendo asiduo al festival (presentó a la divina Clara Sánchez en la última edición). 2008, fue un momento magnífico…

¡Pero ahora lo es aún más! La calle Madrid de Getafe estaba llena de cuervos blancos, y estuve en una mesa sobre la ASCENDENCIA Y CAÍDA DEL SUEÑO AMERICANO, en compañía de Lorenzo Silva (él sí que ha crecido hasta convertirse en un supergigante) y David Barreiro (le he pedido que me mande un ejemplar de su nuevo libro que ya comentaré), en un espacio que antes era un mercado de abastos al que acudía mi amiga Paquita Amador acompañada de su hijo.

Getafe Negro, Chumilla… “grandes reservas” para mí de inolvidables momentos.

Lo de Valencia es otra cosa, aunque sí, también tengo recuerdos de Valencia. Reanudé la relación con la ciudad hace un par de años cuando fui de la mano del Corte Inglés y de Susana Alfonso (mi promotora predilecta) a presentar ES EXTRAÑA LA AMISTAD. Vuelvo el día 15, como ya he dicho al principio, y me va a hacer de presentador Carlos Marzal (como creo ya he contado en otros artículos; pero estoy dispuesto a repetirme lo que haga falta porque me hace enorme ilusión y me muerto de ganas. A ver qué cuenta el autor de EUFORIA, mi poemario más amado y favorito de la novela sobre el Marqués de Portago: EL SABOR DEL ÚLTIMO BESO).

La voluntad es lo único capaz de conseguir convertir en realidad los sueños, dijo al público Rafael Álvarez El Brujo en la presentación de la peli de Chumilla.

Cuánta alegría me produce conocer tanta gente llena de voluntad y sueños. Y sentir, que a pesar de todos los pesares, soy uno de ellos.

Excelsior

(como diría Stan Lee en sus tebeos más míticos)