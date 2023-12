Góspel en el Teatro Alcázar de Madrid el 19 de diciembre

Me escribe una vecina del apartamentito que tengo en la sierra y que utilizo sobre todo para escribir. Más o menos vecina, porque quien vivía allí, en Lago Verde (Los Arroyos) era su amable madre, Teresa, con quien sólo llegué a hablar una vez en la vida, pero me acuerdo que me dijo una frase que no se me ha borrado:

“Mis padres me enseñaron que con buena educación se llega a todas partes”.

Y por eso cuando he recibido un mensaje de su hija, que también se llama Teresa, en el guasap, he decidido apoyar inmediatamente su iniciativa (es la promotora) y utilizar la capacidad de difusión dele periódico para que se entere el mayor número de personas posibles de que el próximo día 19 diciembre, martes, a las siete y media de la tarde, el Alcázar ofrecerá un concierto de Gospel. Ochenta personas en el escenario, ocho de las cuales viajarán desde Estados Unidos exclusivamente para el espectáculo, y que estoy seguro quedará en la memoria de todos los espectadores que tengan la suerte de disfrutarlo. La recaudación, me dice, se destinará al ensayo clínico para luchar contra el cáncer de mama.

19 de diciembre. En el Alcázar de Madrid. Ojalá sea un gran éxito.

Mando un abrazo desde aquí a Teresa hija, ojalá hubiese tenido oportunidad de conocer mejor a su madre. Fue sólo un momento, pero me pareció especial.

Excelsior.