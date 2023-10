Gutiérrez Caba, la Poesía Viva del Corte Inglés, Riestra, Galdós, Alcaraz y Nuria Gómez de la Cal

Esto está que arde, está Mad Madrid en llamas -como el cuerpo de Úrsula Corberó haciendo de Rosa, la poli asesina en la serie de Netflix. Está España entera en llamas, porque todo el mundo anda loco por hacer cosas, demostrar que está vivo, que la gris pandemia no le robó a nadie el colorido de modo definitivo.

A saber: Eduardo Riestra, el gran editor, saca novela de título bailarín y provocón; EL NEGRO DE VARGAS LLOSA. Aún no la he leído pero pienso bebérmela,

Y si grande es Riestra (aprovecho para saludar desde aquí a su hermana Blanca) ¿qué podemos decir de Emilio Gutiérrez Caba que acaba de cumplir los 81 y se sigue subiendo al escenario -el talento es más fuerte que el tiempo- en el Fernán Gómez convertido en Galdós (enamorado) y con la Goyanes haciendo de Emilia Pardo-Bazán: del jueves 28 al 1 de octubre (ya tengo mi entrada).

El viernes España se ensancha y llega hasta Pekín, alias (más o menos) Beijing donde Carlitos Alcaraz ya tiene hora aproximada para volver a saltar a las canchas a la caza de puntos que le permitan acercarse al malvado e interesantísimo señor Djokovic en la lucha por ser el tenista número 1 del mundo. Y el jueves jugará en el mismo torneo Alejandro Davidovich, a quien tanto aprecia mi colega y compañero Tigre Manjatan.

Pero no todo es tenis. También hay poesía. En el Corte Inglés siempre hay poesía desde que desembarcó allí Gonzalo Escarpa, alias (más o menos) Scarpa. Quien no le conozca que corrija el error y le siga a través de todas sus redes (a continuación las dejo):

https://www.facebook.com/escarpa/

https://www.facebook.com/lapiscifactoria

https://www.instagram.com/escarpa/

https://www.instagram.com/laboratoriodecreacion

https://www.youtube.com/gescarpa

https://www.instagram.com/escarpa/

Y cuando le haya seguido en todas las redes -capaz el ssscarrpita de añadir alguna antes de que se publique este artículo- que no olvide que el sábado 30 en Corte Inglés Callao y a las siete y media de la tarde (queda bonito lo de escribirlo en letra) se podrá ver –GRATIS- la gran final del V Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica: en la maravillosa sala de Ámbito Cultural (planta 7; junto a los juguetes, por supuesto. Al loro con el peluche gigante del Tigre que hay cerca de la puerta…, ay, si hicieran pantalones con bolsillos más grandes).

Se me olvida algo¿? Claro que sí, no he dicho nada ni del pintor Madrigal, ni de la peli que estamos haciendo, ni de muchísimas cosas… pero no voy a olvidar a Nuria Gómez de la Cal, la del Alma de Copla, que tiene espectáculo nuevo en su teatro (sí, aparte de los ojos azules tiene un teatro que es suyo, la tía): la Madrilera, calle D Felipe 9, Malasaña district (más o menos, porque en verdad está en el distrito Centro) y que se estrenará, todavía hay tiempo para conseguir una entrada, el sábado 7 de octubre. ALFABÉTICOS, es el nombre del chou (le pongo buena voluntad, a ver si me da tiempo, porque se me está poniendo la barba tan blanca como el conejo de Alicia Maravillas de tanto ir corriendo por Mad Madrid con un reloj en la mano: un reloj moderno claro, con guasap, cámara de video y todas las puñetitas de las que somos esclavos…y lo somos tan contentos).

¡Vamos a por todo ello!

Excelsior (que diría Stan Lee).

Siempre todo EXCELSIOR.