La última conferencia de paz en Ucrania, celebrada en Suiza, no contó con la presencia de Rusia porque no fue invitada. Un hecho que fue tenido en cuenta por algunas potencias mundiales para no acudir a la cita.

"Sin duda, habrá otra conferencia de paz. Y el presidente ucraniano y yo estamos de acuerdo en que también debe contarse con Rusia". Así se pronunció el pasado domingo el canciller alemán Olaf Scholz, ante la cadena pública alemana ZDF.

Zelensky ya anunció su voluntad de contar con Rusia en la próxima sesión de la conferencia de paz, y volvió a incidir en ello durante las conversaciones confidenciales celebradas la semana pasada en el Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania en Ramstein, según informaba el diario alemán Bild. Al concluir esta reunión, Zelensky confirmó su deseo de que Rusia fuera invitada.

Los comentarios de Scholz, según indica Euractiv, se producen en un momento en el que el respaldo militar alemán a Ucrania ha disminuido notablemente en algunas regiones. Las elecciones que acaban de tener lugar han dado un impulso a formaciones como AfD, que defienden poner fin al conflicto y dejar de colaborar con el envío de armas a Kiev. El partido de Scholz ha perdido apoyos, alrededor de un 10%, por lo que tuvo que admitir que "el resultado electoral también tiene algo que ver con que algunos ciudadanos no estén de acuerdo con nuestro apoyo a Ucrania".

El partido AfD, que ha ganado por primera vez en alguna circunscripción electoral, ha aplaudido el anuncio de Scholz y lo considera fruto de la presión ejercida en este asunto: "hace tiempo que pedimos negociaciones de paz que involucren a todas las partes del conflicto, incluida Ruisa". Así lo expresió uno de los líderes de la formación en sus redes sociales, Tino Chrupalla. "Es bueno que el canciller acepte nuestra propuesta".

Desde la nueva formación de izquierda, Sahra Wagenknecht (BSW) también ha aplaudido la iniciativa del canciller. Una formación de reciente creación, considerada como "izquierda conservadora", que ha obtenido muy buenos resultados en estos últimos comicios.