Barack y Michelle Obama respaldan a Kamala Harris: 'Esto será histórico'

Finalmente, tras seis días de especulación, el expresidente Barack Obama ha dado su esperado respaldo a la vicepresidenta Kamala Harris como candidata del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales. Este apoyo, anunciado el viernes, llega en un momento crucial para Harris, quien ha acumulado una serie de apoyos desde que el presidente Joe Biden decidió retirarse de la contienda por la reelección tras su mal desempeño en el debate.

Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA