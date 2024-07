La investigación sobre el Covid-19 concluye que Hancock y Hunt no prepararon al Reino Unido para la pandemia

Los que fueron secretarios de salud en el gobierno de Reino Unido durante la pandemia, Heremy Hunt y Matt Hancock, han sido señalados y duramente criticados por su fracaso a la hora de preparar mejor al país ante la pandemia. Así lo señala un primer informe condenatorio, que emergen de la investigación sobre las medidas durante la pandemia del Covid, que pide una revisión importante de cómo el gobierno se prepara ante las emergencias civiles, según señala The Guardian en su portada.

Según la información publicada, Hunt fue el secretario de salud entre 2012 y 2018 y Hancock asumió el puesto hasta 2021. Fueron nombrados por la presidenta de la investigación, Lady Hallett, y señalados por no corregir las fallas en la planificación de contingencias antes de que llegase la declaración de pandemia, "que se cobró más de 230.000 vidas en Reino Unido", señala la noticia.

El gobierno "se habría centrado en gran medida en la amenaza de un brote de gripe, a pesar del hecho de que los coronavirus en Asia y Oriente Medio en los años anteriores significaban que era previsible otro brote de coronavirus a escala pandémica y pasarlo por alto era un error fundamental", señala el informe.

"No fue un evento de cisne negro", dijo Hallet, refiriéndose a que no fue algo que no se podía prever. "Los procesos, la planificación y la política de las estructuras de contingencia civil dentro del gobierno del Reino Unido y las administraciones descentralizadas y los servicios civiles fallaron a sus ciudadanos". "Nunca más se podrá permitir que una enfermedad provoque tantas muertes y tanto sufrimiento", subraya el informe.

Recomendaciones del juez que investiga el caso

Entre las recomendaciones del ex juez del Tribunal de apelaciones estaban las siguientes, recogidas por The Guardian:

- El líder o líder adjunto de cada una de las cuatro naciones debería haber presidido un comité a nivel de gabinete responsable de la preparación de las emergencias civiles

- Se debería realizar un ejercicio de respuesta ante una pandemia en todo el Reino Unido, al menos una vez cada tres años, y poner en marcha una nueva estrategia de emergencia civil para todo el sistema del país

- Los "equipos rojos" externos deberían cuestionar periódicamente los principios, la evidencia y el asesoramiento sobre los planes de emergencia

- Se debería establecer un organismo legal independiente `para asesorar al gobierno del Reino Unido y a las administraciones descentralizadas y consultar con grupos voluntarios y directores de salud pública de los consejos sobre la preparación y respuesta ante emergencias civiles.

Se trata de las conclusiones preliminares que emanan de la investigación legal sobre la gestión de la pandemia del Covid-19 y por el momento, recaban la información de las seis semanas de audiencia que se produjeron el verano del año pasado.

El informe se ha publicado en las salas de audiencias de la investigación, que se lleva a cabo en el oeste de Londres, donde las familias que han perdido a sus seres queridos se reunieron para conmemorar lo que han descrito como "un gran hito".

Nueve informes, por lo menos

Según señala The Guardian, "miles de familias en duelo habían hecho campaña para que se llevara a cabo una investigación pública antes de que Boris Johnson la anunciara en mayo de 2021. Está previsto que se publiquen, al menos, nueve informes más, de forma continua, durante los próximos años, mientras el Gobierno, los sistemas sanitarios, las escuelas, los ayuntamientos, los científicos y los economistas siguen lidiando con las consecuencias de la pandemia".