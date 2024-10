Israel "no puede pedir a la comunidad internacional que se mueva de una zona"

La presencia de la Fuerza Provisional de la ONU en el Líbano (UNIFIL) es “más crucial que nunca”, ha asegurado su portavoz, Andrea Tenenti, en una entrevista publicada por el portal de noticias de Naciones Unidas, después de que en los últimos días las posiciones de la ONU hayan sido atacadas por Israel.

“Tal vez en este momento, el papel de UNIFIL es más crucial que nunca debido a los peligrosos acontecimientos por el aumento de la tensión, por los continuos bombardeos y por la entrada del Ejército de Israel en territorios libaneses. Así que es muy importante que UNIFIL esté en el sur para poder supervisar e informar al Consejo de Seguridad”, explicó Tenenti.

En los últimos días, se han producido múltiples incidentes en los que las fuerzas israelíes estaban envueltas de una forma u otra y que han resultado en heridas a diferentes miembros de las fuerzas de paz de la ONU, uno de ellos herido de bala, otros dos por un disparo contra una torreta de observación y varios más por inhalación de gases.

El portavoz reconoció que, comprensiblemente, las capacidades de vigilancia de UNIFIl se han visto limitadas. Sin embargo, aseguró que aun están haciendo labores de vigilancia y observación.

“Todavía somos capaces de mantener un seguimiento limitado de las operaciones (…), pero lo más importante es poder ayudar y prestar asistencia a las comunidades locales y a las personas que están atrapadas en los pueblos del sur del Líbano, y que necesitan agua y alimentos”, explicó el portavoz.

Preguntado sobre las noticias acerca de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha pedido al Secretario General de la ONU la retirada de los cascos azules del sur del Líbano, Tenenti se hizo eco de la respuesta de António Guterres a esa solicitud al señalar que UNIFIL tiene un mandato que le ha sido dado por el Consejo de Seguridad y está presente en la zona a petición del Gobierno libanés.

“Y un Estado miembro no puede pedir a la comunidad internacional que se mueva de una zona que ha sido ordenada por el Consejo de Seguridad. Así que es importante quedarse. Es importante hacer todo lo que podamos en este momento para prestar asistencia y vigilar”, concluyó.

Una fuerza imparcial

E insistió en la importancia del papel que juega UNIFIL cuando dijo: “Necesitamos estar allí. Necesitamos tener una fuerza imparcial en el sur del Líbano que pueda seguir informando al Consejo de Seguridad”.

Tenenti señaló que lo que no tiene en este momento la Misión de la ONU es la capacidad de prestar asistencia a las comunidades locales.

Miles de personas han abandonado el sur del Líbano, pero todavía hay mucha gente que necesita los suministros más básicos. El portavoz comentó haber visto la destrucción, y a muchos civiles negarse a evacuar los pueblos.

“Más de 350.000 personas abandonaron el sur del Líbano, pero algunas personas no pueden irse porque no tienen un lugar adónde ir. No tienen otras zonas adónde ir. La gente quiere quedarse en sus pueblos, y lo que interesa ahora es garantizar que se les atienden las necesidades más básicas”, observó.

Tenenti comentó que el problema en este momento es que UNIFIL ha estado intentando coordinar con las agencias de la ONU y la Cruz Roja para para prestar asistencia conjuntamente, pero la mayoría de las veces esas actividades no pueden llevarse a cabo debido a los intensos bombardeos.

“Las partes no nos daban garantías de que podamos desplazarnos a todos esos lugares. Así que es muy preocupante. Y es importante que todo el mundo entienda que tenemos que proteger a los civiles, y tenemos que proporcionar ayuda a la gente que queda en el sur del Líbano”, añadió.

Solución política y diplomática

El portavoz abogó por “una solución política y diplomática al conflicto: “Es importante que los Estados miembros (…) intervengan y encuentren soluciones viables a este conflicto, porque, como he dicho, las soluciones militares que estamos viendo ahora mismo no son la solución. La única solución es la política y diplomática.

Acerca de si los ataques de Israel contra las fuerzas de paz violan el derecho internacional, Tenenti dijo que sí.

“Esto no es sólo una violación de la resolución 1701 (del Consejo de Seguridad, que crea UNIFIL y su mandato), también es una grave violación del derecho internacional humanitario. Las partes tienen la obligación de proteger a las fuerzas de mantenimiento de la paz y garantizar la seguridad de nuestras tropas.