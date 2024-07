Nancy Pelosi y George Clooney piden a Biden que reconsidere su candidatura

El Presidente Joe Biden se enfrenta una creciente presión dentro de su propio partido para reconsiderar su candidatura a la reelección en 2024. En una serie de declaraciones impactantes, figuras prominentes como la ex presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el célebre actor y donante demócrata, George Clooney, han expresado públicamente sus dudas sobre la viabilidad de la candidatura de Biden. Examinamos la crisis en el Partido Demócrata y las implicaciones de un cambio de liderazgo.

Pelosi y su llamada a la Reflexión

En una entrevista reciente en MSNBC, Nancy Pelosi, una de las voces más influyentes dentro del Partido Demócrata, sugirió que Biden debería reconsiderar su decisión de postularse nuevamente. "Está en manos del presidente decidir si va a correr", dijo Pelosi. "Todos lo estamos alentando a tomar esa decisión porque el tiempo se está acabando."

Pelosi ha sido cuidadosa en sus comentarios públicos, destacando los logros del presidente y su capacidad de liderazgo. Sin embargo, su falta de un respaldo explícito y fuerte para su reelección ha sido interpretada por muchos como una señal de que incluso los aliados más cercanos del presidente están preocupados por su capacidad para ganar en 2024.

George Clooney: necesitamos un nuevo candidato

El actor y destacado recaudador de fondos demócrata, George Clooney, también se sumó a las voces críticas en un artículo de opinión publicado en el New York Times. Clooney, quien recientemente organizó una gran recaudación de fondos para Biden, argumentó que el presidente debería dejar paso a un nuevo líder.

“Pero la única batalla que no puede ganar es la lucha contra el tiempo. Ninguno de nosotros puede. Es devastador decirlo, pero el Joe Biden con el que estuve hace tres semanas en la recaudación de fondos, no era el Joe “big F-ing deal” Biden de 2010. Ni siquiera era el Joe Biden de 2020. Era el mismo hombre que vimos en el debate”, escribió Clooney

Clooney sugirió que el Partido Demócrata necesita un nuevo candidato que pueda energizar a los votantes y ofrecer una visión renovada para el país. Entre los nombres que mencionó como posibles sucesores se encuentran la vicepresidenta Kamala Harris y los gobernadores Wes Moore de Maryland, Gretchen Whitmer de Michigan y Gavin Newsom de California.

“¿Es justo señalar estas cosas? Tiene que serlo. Se trata de la edad. Nada más. Pero tampoco es algo que pueda revertirse. No vamos a ganar en noviembre con este presidente. Además, no ganaremos la Cámara de Representantes y perderemos el Senado. Esta no solo es mi opinión; es la opinión de todos los senadores y congresistas y gobernadores con quienes he hablado en privado. Todos y cada uno, independientemente de lo que digan en público”.

Preocupaciones en el Congreso

La preocupación dentro del Partido Demócrata no se limita a figuras de alto perfil como Pelosi y Clooney. Varios senadores y congresistas demócratas también han expresado sus reservas sobre la candidatura de Biden. El senador Michael Bennet de Colorado fue particularmente franco, advirtiendo que una segunda presidencia de Donald Trump podría ser desastrosa para el país. "No se trata de política. Es una cuestión moral sobre el futuro de nuestro país," dijo Bennet.

El senador Peter Welch de Vermont se convirtió en el primer senador demócrata en pedir abiertamente que Biden se retire de la carrera, citando preocupaciones sobre su capacidad para ganar contra Trump. Otros, como el senador Richard Blumenthal de Connecticut, han expresado "profunda preocupación" sobre la viabilidad de Biden en la próxima elección.

La respuesta de Biden

A pesar de la creciente presión, Biden ha sido firme en su decisión de seguir adelante con su candidatura. En una carta a los demócratas en el Congreso, Biden reiteró su compromiso con la reelección, argumentando que su experiencia y liderazgo son cruciales para enfrentar los desafíos actuales del país. Sin embargo, la falta de entusiasmo visible y la creciente inquietud entre los legisladores y donantes demócratas plantean serias dudas sobre la fortaleza de su campaña.

La situación actual presenta un dilema significativo para el Partido Demócrata. Por un lado, cambiar de candidato a estas alturas podría ser visto como una señal de debilidad y caos, lo que podría ser explotado por los republicanos en la campaña electoral. Por otro lado, persistir con Biden a pesar de las crecientes preocupaciones podría llevar a una derrota devastadora, no solo en la carrera presidencial, sino también en las elecciones para el Congreso.

La importancia del tiempo

Pelosi ha enfatizado repetidamente que el tiempo es un factor crítico en esta decisión. Con la Convención Nacional Demócrata a solo unas semanas, el partido debe decidir rápidamente si respaldar a Biden o buscar un nuevo líder que pueda unificar a los votantes y enfrentar eficazmente a Trump.

El llamamiento de Nancy Pelosi y George Clooney para que Biden reconsidere su candidatura refleja una crisis profunda y urgente dentro del Partido Demócrata. La falta de una dirección clara y el creciente temor a una derrota electoral están llevando a figuras prominentes a hablar abiertamente sobre la necesidad de un cambio. En última instancia, la decisión recaerá en Biden, pero la presión para que tome una decisión pronto es intensa y creciente. Los próximos días y semanas serán cruciales para determinar el futuro del Partido Demócrata y su estrategia para las elecciones de 2024.