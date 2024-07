El Vaticano considera insuficiente el plan de paz de Zelensky

El cardenal PietroParolin, secretario de Estado del Vaticano, ha manifestado hoy que considera que el conflicto de Ucrania está lejos de ser resuelto, pero apoya y recibe con entusiasmo la propuesta de Zelensky, que consiste en invitar a Rusia a la segunda conferencia de paz.

Así lo ha recogido el diario italiano Avvenire, donde Parolin ha concedido una entrevista tras haber visitado Ucrania y reunirse con distintos mandos responsables y con el propio presidente.

"Me parece que todavía estamos lejos de la solución del conflicto. Tenemos la propuesta de paz del presidente Zelensky, que la Santa Sede ha apoyado desde el primer momento, sobre todo en lo que concierne a las cuestiones humanitarias" ha señalado. Y ha añadido que se trata de un "intento de buscar la paz, aunque tiene lagunas, en el sentido de no involucrar a Rusia. Este plan puede ayudar, pero no es suficiente". "Espero que se puedan encontrar otras fórmulas para allanar el camino de las negociaciones".

"No sé si se puede convencer a Moscú con esta fórmula de paz. Sin embargo, Moscú debe sentarse a la mesa de negociaciones, no puede estar ausente", ha afirmado.

El Papa Francisco por el momento no ha visitado Ucrania, aunque ha afirmado en distintas ocasiones que, cuando lo haga, inmediatamente después visitará Moscú.