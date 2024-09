Los White Stripes demanda a Trump por el uso indebido de uno de sus éxitos

La banda White Stripes ha presentado una demanda contra Donald Trump por utilizar una de sus canciones más conocidas "Seven Nation Army" en el vídeo de campaña electoral.

Jack White anunció a través de las redes sociales la interposición de la demanda ante un tribunal de Nueva York, por el video que había sido compartido por Margo McAtee Martin, uno de los responsables del equipo de campaña de Trump el pasado 29 de agosto. Un video que fue retirado inmediatamente de las redes.

En él se veía a Donald Trump subiendo a un avión mientras sonaba la conocida canción. "Ni se les ocurra pensar en usar mi música, fascistas. Mis abogados van a preparar una demanda por esto", anunciaba el autor.

El cantante alegó violación de derechos de autor, por lo que se reclaman "daños económicos significativos" y acusan a Trump y a Martin de los hechos. Afirman que nadie les ha pedido permiso para utilizar su canción.

En su demanda, los White Stripes dicen queSeven Nation Army es “una de las obras musicales más conocidas e influyentes de todos los tiempos” y que Trump y su campaña han buscado “generar apoyo financiero y de otro tipo para su campaña y candidatura a espaldas de los demandantes, cuyo permiso y respaldo no buscó ni obtuvo en violación de sus derechos bajo la ley federal de derechos de autor”. Previamente, “denunciaron públicamente” el uso de la misma canción por parte de Trump durante su campaña de 2016, afirmando desde la banda que “se oponen vehementemente a las políticas adoptadas".

White Stripes son una de las bandas elegidas por Trump, donde se suman a una lista en la que ya figuran Neil Young, Beyoncé, Foo Fighters o Celince Dion. A finales de agosto, desde la compañía discográfica Universal Music, se envió un aviso legal al equipo de Trump por el uso de canciones de Abba sin autorización.

También ha sido denunciado por Hayes, coautor del clásico de Soul "Hold On, I'm coming".

Letra de la canción

I'm gonna fight 'em off

A seven nation army couldn't hold me back

They're gonna rip it off

Takin' their time right behind my back

And I'm talkin' to myself at night

Because I can't forget

Back and forth through my mind

Behind a cigarette

And the message comin' from my eyes

Says, "Leave it alone"

Don't wanna hear about it

Every single one's got a story to tell

Everyone knows about it

From the Queen of England to the Hounds of Hell

And if I catch it comin' back my way

I'm gonna serve it to you

And that ain't what you want to hear

But that's what I'll do

And the feelin' comin' from my bones

Says, "Find a home"

I'm goin' to Wichita

Far from this opera forevermore

I'm gonna work the straw

Make the sweat drip out of every pore

And I'm bleedin', and I'm bleedin', and I'm bleedin'

Right before the Lord

All the words are gonna bleed from me

And I will think no more

And the stains comin' from my blood

Tell me, "Go back home"