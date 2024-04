Koldo García presumía de contactos con el DAO de la Guardia Civil para tratar sobre el negocio de las canteras de León

Los audios interceptados por la UCO a Koldo García (asesor del exministro José Luis Ábalos) y José Luis Rodríguez (agente de la Guardia Civil) revelan el interés de la trama de las mascarillas por invertir en el negocio de las canteras de pizarra de León, una actividad empresarial que precisa de estrictos informes medioambientales, incluso del Seprona (el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Benemérita). Para ello, Koldo García llegó a contactar con Manuel Llamas, DAO de la Guardia Civil, uno de los generales de más alto rango en la escala del Ministerio del Interior. A continuación reproducimos la conversación que obra en el sumario al que ha tenido acceso Diario16.

Koldo: Te están sacando los ojos.

José Luis: José….

Koldo: José viene ahora después [según los investigadores pudiera estar refiriéndose a José Luis Ábalos]. Déjame un poco de margen, yo mañana por la mañana te llamo, déjame que haga esta noche, que si no te llamo a las once.

José Luis: Me puedes llamar a las tres de la mañana. Importante con la Guardia Civil…

Koldo: Manolo Llamas… coño, pero le he visto esta mañana.

José Luis: La cantera… que están… tú dile que sí, que tiene proyecto… y que tienes máximo interés. Además vas a tener… margen de negocio, ¿qué te digo más? que Juan Carlos [Juan Carlos Cueto, uno de los empresarios implicados en la red de cobro de comisiones] no me quiere, no sabe lo que…

Koldo: Me parece bien.

José Luis: No, no , pero no sabe lo que… pues te digo una cosa… además de… quiero empezar contigo… las naves… lo que tú quieras.

[Se escuchan otras conversaciones y mucho ruido de fondo]

José Luis: Lo dicho, eh. No, en mí puedes ser su amigo, yo te entiendo, te estoy avisando… quiero que lo sepas.

Koldo: Bueno, pero… con lo que me diga…

José Luis: Nunca va a ser tu amigo este, que no te equivoques, que no es amigo de nadie…

Koldo: ¿Pero es un problema?

José Luis: Vamos a ver, le conozco muy bien.

José Luis: Tiene los cojones de decir de esto, cuando él ha ganado 20 kilos, dice: Me tienen una liada, es su frase, me tienen una liada.

Koldo: Pues no sabe muy bien de que…

José Luis: Escúchame, que me perjudica a mí, perjudica a…

En otro momento de la conversación:

José Luis: Eh, lo del…, es un negocio… parece importante. Esta… en todo y la de… en un rebaje [es lo que se entiende] sin tema de pizarra…

Koldo: ¿Quieres una cerveza?

José Luis: Sí.

Koldo: Una cerveza, por favor. ¡Quita este vino!

José Luis: Que sepas que yo sé los sitios vírgenes de… que nadie sabe de ellos… tengo encima la suerte… de Minas en León, por… la gente de Minas y me quieren un huevo, de hecho… en su casa y eso es muy importante. Si no fuera así… porque Juan Carlos no [se refiere a Juan Carlos Cueto, uno de los empresarios implicados en la trama]. No sé si me entiendes, yo soy financiero, y ahora… financiero sólo cuentan conmigo… (…) Una puta mierda, está bien,…, una cantera. Yo estoy muy bien… (…) Entonces tengo una concesión, por un lado, ¿vale?, y la iba a compartir con Juan Carlos, ya no la voy a compartir con él, porque soy franco. Tengo un grupo de inversores… EDORÁ, ¿té suena? Quieren trabajar conmigo.

Koldo: Sí, vale, vale, vale.

José Luis: El jefe tiene 34 Lamborghinis… (…) Que él, que es este… Adelante.

[Según la Guardia Civil, parece que José Luis muestra algunos vídeos de los coches de alta gama de la persona a la que hace referencia].

José Luis: Este es el Lamborghini Diablo…, es este. Es este, este es mi amigo, si quieres, mira, ahí se ve bien, es este. Este quiere invertir conmigo, este compró la cantera de Boñar. Boñar es una población que está en la provincia de León, es una cantera entera, con la que se hizo la catedral de León, para el 2025 ya estaría. Este quiere, que para vender su… yo quiero que estés tú, siempre lo ha dicho, siento… y me mantengo, él tiene un cariño espectacular. Sé de lo que hablas, soy bueno, soy bueno en mi historia, soy bueno gestionando, soy empresario y ahora se lo diría.

Koldo: ¿Tiene la oficina por aquí, que no sea una…? En las oficinas tiene un despacho ahí…

José Luis: Entonces, yo ya sé lo que quiero, sé lo que no quiero, que no me pille de pardillo como Juan Carlos, que no era un pardillo, es decir, no, y dijo no, yo confío en ti y estoy seguro que tu harás lo mejor para… Y me dice Manolo, el encargado, Manolo… Sale caro… ¿sabes por qué? Porqué si yo veo que tú te aprovechas de mí, sin embargo, si yo veo que me quieres… soy ambicioso, no codicioso…

Koldo: No, no, si yo lo tengo claro, eso no lo pongo en duda.

José Luis: Soy ambicioso, muy ambicioso, pero nada codicioso, nada.

Koldo: Todo, todo, es más… todo para…

José Luis: El de Minas dijo… a ti ni te recibo, digo, te llamo para el año que viene y a lo mejor te vuelvo a recibir en cinco años, y él se lo tuvo que… y todo así (…) escúchame… Lo que le pasa es que y Juan Carlos esté…. en bolas… un teléfono o… Y la autoridad… le garantizó a Fernando…; le han llamado y lo llamó a capitulo la autoridad. Le dijo: si no consigo… lo pongo yo de mi bolsillo, el 15 de diciembre. Pasó el 15 de diciembre, pasó el 30…

José Luis: Me dijo: qué quieres que te diga, si no fuera por ti mando ahora mismo cerrar la cantera…. y se lo dije.

Koldo: Y habla.

José Luis: Y los obreros comen a la mesa, tiene obreros que cobran 4.000 euros al mes, es una pasada, ahí los sueldos son, altos, es que son gente…. un palista cobra 3.000, 2.500 o 3.000.

En otra conversación entre ambos personajes siguen tratando sobre las posibilidades del negocio de las minas de pizarra.

Koldo: Si lo ves, yo …., yo es como si veo la… no sé cómo se ha hecho.

José Luis: Cojones, tú lo ves… como estaba cambiando, tú lo ves y …no te puedes imaginar. Si yo te lo puedo enseñar, es que tiene que estar, y que lo vea. Porque no sabes de lo que te estoy hablando.

Koldo: No, no, no, no.

José Luis: Pero cuando lo veas vas a ver que… y que ves y dices y le he captao la función de cada dios. Está apoyando, me está haciendo pasar que de mi…, ¿entiendes? Absolutamente impecable, buena, muy buena, muy buen cartel, es más, te puede meter en problemas serios porque yo soy el director de la explotación, soy el administrador, pero soy el director mínimo… Eso… Dani, incalculable, incalculable, pero no sé, solo hay una cantera, tenemos para abrir más de 20 canteras, es una sola, tenemos para abrir más de 20 canteras. Eso, poniéndolo en valor, eso vale…

Koldo: Ahora, cuando venga este.

José Luis: La inversión que aporte, inversión no porque lo va a recuperar… si van prestamistas… eso vale hoy, solo hay allí 13 kilos tranquilamente, o 14, solo en maquinaria, en la nave que conseguí todo. Solo tuve un fallo una vez, pero luego tenía que pasar por ahí, con dinero se compra a todo el mundo. Si tú ves la nave, flipas, tiene 200 metros de largo, 6.000 metros de…, toda lleno de máquinas, tengo 7 sierras para cortar la piedra. Solo una, la más pequeña cuesta 360…, solo una, hay otras que cuestan más de 700.000 euros. Y todo eso aquí, lo que te cuente es poco. Y pretendía meterme a alguien por encima mía. Y yo le presentaba a la gente al otro… debe pensar que me he caído de un guindo, pero luego pensó, este paleto… rápido, y no te quiero contar de Manolo… jabalí, noble…, un tío noble, simpático, gracioso, gallego… Tío, yo soy un puto señor, soy buena persona.

Koldo: De eso tampoco tengo dudas.

José Luis: No quedó ni un alma y se largaron, y apareció a los 15 días… si doy la palabra la cumplo.