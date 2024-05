La Audiencia Nacional archiva la denuncia de Podemos sobre el carguero Borkum

El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha acordado la inadmisión a trámite y archivo de una denuncia de Podemos por la llegada del carguero Borkum a las costas de Cartagena y que, según esta formación política, transportaba armamento militar dirigido a la Franja de Gaza con el objetivo de participar en una operación militar de Israel.

En su auto, el magistrado explica que, tal y como informa la Fiscalía, la denuncia está basada en hechos conocidos a través de los medios de comunicación sin documentación fidedigna que la acompañe, por lo que se llega a la conclusión de que es genérica y no aporta siquiera indicios de criminalidad fundamentados y bastantes para justificar otra decisión distinta que no sea su inadmisión a trámite.

“Tras el examen y estudio de las actuaciones se llega a la conclusión de que los hechos denunciados no son constitutivos de los delitos referidos en el escrito de denuncia, pues no concurren los presupuestos exigidos”, afirma el juez, que añade que la denuncia en cuestión, “cuando menos no es fundada a efectos penales, al no revestir los hechos caracteres de delito”, por lo que no puede provocar la puesta en marcha del mecanismo judicial para llevar a cabo una investigación sobre cuestiones de carácter extrapenal que hayan podido tener lugar.