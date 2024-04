La excelente cobertura del Madrid Mutua Open

Estoy viendo, en grabado, el partido entre Rinderknech y Shevchenko, a través de Movistar Plus. Increíble la calidad de la retransmisión. Y es increíble porque se está jugando el partido en una de las muchas pistas de entrenamiento, o que yo siempre he considerado de entrenamiento cuando he estado en la Caja Mágica acreditado, porque solo seguía los partidos principales.

Hay tres cámaras, me parece, y aunque supongo que están apoyadas en trípodes los operadores son tan buenos que consiguen dar la sensación de que las están llevando en mano, y consiguen transmitir al espectador la sensación de que casi está allí.

Naturalmente la cámara araña de la pista Manolo Santana es incomparable, pero que los partidos pequeños también se sigan con tanta atención y mimo es de aplauso.

Felicito a la organización y al equipo de Movistar por el resultado obtenido. Creo que el año que viene, si recupero mi vieja acreditación, también asistiré a todos los pequeños partidos que pueda. Porque en realidad no son pequeños.

No voy a pulsar el botón de aceleración del mando porque prefiero verlo tal como está grabado y disfrutando. El primer set lo había ganado Shevchenko, el segundo ha caído del lado de Rinderknech.

No me atrevo a apostar por ninguno. Que no se pueda predecir el resultado es quizá la mayor magia del tenis.

En las gradas: ambientazo.

