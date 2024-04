La “ruleta rusa” practica de alto riesgo juvenil

Las conductas de riesgo son aquellos comportamientos que implican un efecto placentero inmediato pero carecen de una valoración de las consecuencias posteriores.

Es preciso comprender qué son los mecanismos cognitivos los que guían al adolescente y joven a la asunción de conductas de riesgo.

Estos procesos cognitivos ante estas conductas son interpretaciones mayoritariamente erróneas que aparecen de forma espontánea ante diferentes situaciones y que son aceptadas como verdaderas.

Estas, a su vez, conducen a desarrollar emociones desagradables que perjudican la salud, las relaciones personales y el bienestar emocional del adolescente o el joven.

La juventud y la adolescencia son los sectores de la población más sensible a las influencias del entorno. Se trata de una etapa decisiva en la adquisición y consolidación de los estilos de vida, ya que se reafirman algunas tendencias comportamentales que se van adquiriendo para el futuro.

Es en la adolescencia y la juventud en donde se inician una amplia gama de conductas de riesgo como la que aquí se indican no sólo afectan a la salud biopsicosocial sino a la salud en general y que pueden tener consecuencias especialmente nocivas, peligrosas y nocivas.

La conocida vulgarmente como “ruleta rusa” entre la población adolescente y juvenil española y que ha sido denunciada por numerosos Institutos de España es una de esas relaciones sexuales altamente tóxicas y sin medidas de protección.

La práctica consiste en que un grupo de chicos , de cuatro a siete rodean a una chica que se encuentra en medio. Todos ellos matienen relaciones con la chica y que tarda más tiempo en eyacular dentro de la chica gana.

Al día siguiente ella se acerca al hospital más próximo y solicita la postday, que nunca debe ser utilizada como sistema anticonceptivo habitual pues provoca serias alteraciones en el ciclo menstrual en el menor de los casos.

Tal es la situación que la misma Sanidad ha decidido no suministrarla en aquellas adolescentes y jóvenes que sospechosamentente acudan en poco tiempo se les negará la misma.

Una práctica de riesgo que puede conducir a embarazos no deseados , a abortos a enfermedades de transmisión sexual y a transtornos psicosociales importantes.

Esta practica puede ser la que desencadene una práctica, cada vez más extendida, como son las violaciones en grupo.

Aquellos jovenes que se han acostumbrado a esas prácticas perfectamente pueden trasladarlas a aquellas mujeres que no lo deseen y les puede suponer un incentivo a sus nefastas practicas y es entonces cuando se pasa de una practica altamente peligrosa a un delecnable delito.

Muchos casos como los abominables como el de la violación de burjassot, en las que unas inocentes niñas sufrieron esa terrible violación podrían tener su explicación.

Por eso desde este artículo reclamo una mayor educación desde la infancia en las emociones pues esas son las que determinan nuestra relaciones con el mundo futuro. Es nuestra salud mental y bienestar personal las que se influyen mutuamente y condicionan el futuro de nuestra existencia y la sociedad del futuro.

Una práctica que además de ser de alto riesgo es en realidad un abuso sexual que los profesionales la califican como “coacción reproductiva” pues todas sus víctimas necesitan terapia psicológica al verse sometidas a una violación de su libertad sexual, aunque para ello se emplee la manipulación.

¿Porque sí eso es conococido por centros educativos y otras instituciones no se toman medidas al respecto? ¿Porque seguimos insistiendo en una educación sexual centrada en los más físico? ¿Porque no se trabaja en la educación emocional cuando es lo básico, no sólo para el respeto hacia la persona sino que es uno de los caminos más efectivos hacia la Igualdad real?

Bueno demasiadas dudas que me surgen, lo mismo que seguramente se plantearán muchos de los ciudadanos habituales pero como siempre yo sólo me dedico a plantear y dar a conocer la realidad……