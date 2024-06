Las mejores exposiciones y festivales LGBTQIA+ para ver este verano en todo el mundo

Desde la primera bienal de arte queer hasta exposiciones que destacan íconos LGBTQIA+ como John Waters y Mickalene Thomas, las instituciones de arte de todo el mundo están celebrando el Orgullo 2024.

Jóvenes lesbianas, exposición sobre la individualidad

El Centro Comunitario de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero (The Center), una institución queer de la ciudad de Nueva York durante más de 40 años, inauguró «Young Lesbians, On Selfhood» en sus galerías esta primavera. Esta exposición colectiva se centra en el arte y la cultura material de 35 jóvenes lesbianas, y surgió del proyecto de historia oral «On Selfhood: Young Lesbians Within the Margins» de 2022-2023. El proyecto y la exposición exploran la identidad lesbiana dentro de comunidades típicamente excluidas de los archivos principales, con el objetivo de ampliar lo que se considera históricamente significativo en la historia de las lesbianas.

Young Lesbians, On Selfhood

Creatividad de múltiples jóvenes lesbianas marginadas

Young Lesbians, On Selfhood produce una narrativa que representa la historia, el ingenio, la alegría y la creatividad de múltiples jóvenes lesbianas marginadas. Las lesbianas de este proyecto a menudo sienten que sus vidas son demasiado mundanas para ser registradas y reconocidas en el tapiz más amplio de la historia lesbiana. Esta es una colección centrada en la comunidad en «tiempo real» que traspasa los límites de lo que es históricamente significativo. Pregunta a sus participantes: ¿Qué significa para ustedes su identidad lesbiana?

Esta exposición colectiva, que representa a treinta y cinco jóvenes lesbianas, se centra en varios temas clave que surgieron de las historias de todas: Identidad y yo; Amor, sexo, deseo; Amistad y comunidad; y Transgénero y género.

Urban Industrial #3 25 1/2” x 31 1/2”

Al destacar a los artistas marginados, incluidos muchos que sintieron que sus «vidas son demasiado mundanas» para ser registradas en la narrativa histórica, la muestra busca reformular cómo pensamos sobre la identidad y el significado en los espacios de arte queer. Las obras de los participantes incluyen poesía, fotografía, ilustración y técnicas mixtas, muchas de las cuales van acompañadas de un código QR que enlaza con las historias orales de los artistas.

Seré tu espejo: la bienal de arte queer en Detroit

En 2022, Mighty Real/Queer Detroit organizó la exposición de artistas LGBTQIA+ más grande del país, centrada en la escena del arte queer clandestino en Detroit en los siglos XX y XXI. Este año, MR/QD ha ampliado su alcance con el lanzamiento de la primera bienal de arte queer. Su exposición de 2024, «Seré tu espejo: reflejos de lo queer contemporáneo», abarca a más de 170 artistas de Estados Unidos, Asia, América Latina y Europa.

Processed with VSCO with u5 preset

La bienal de este año incluirá más de 170 artistas repartidos en 11 galerías, con énfasis en artistas nacionales e internacionales. El tema del evento explora el reflejo estético entre el arte y el espectador para resaltar el papel del arte en la visibilidad personal y la conexión social. La representación diversa de artistas y el enfoque temático en la relación entre el arte y el espectador hacen de «I’ll Be Your Mirror: Reflections of the Contemporary Queer» de MR/QD un evento significativo en la comunidad artística.

La bienal, que se extiende a lo largo de más de diez galerías por toda la ciudad, incluye artistas que trabajan en fotografía, pintura, collage, escultura y más. La muestra tiene como objetivo sacar a la luz «artefactos de la vida queer» desde principios del siglo XX hasta el presente, presentando obras de artistas como AL Steiner, Lyle Ashton Harris, Wayne Koestenbaum, Edie Fake y Clifford Prince King.

Festival de cine queer Xposed de Berlín

Iniciado en 2006, el Xposed Queer Film Festival trae películas queer antiguas y nuevas a lugares de todo Berlín cada mes de junio. El festival tiene como objetivo resaltar el cine queer «en todas sus formas, gloria, vergüenza, disgusto, basura y belleza». La selección de este año abarca películas de directores de Estados Unidos, Vietnam, Tailandia, Alemania, la República Checa y más.

El Xposed Queer Film Festival

El programa de este mes de junio abarca desde el debut como directora en solitario de Klára Tasovská: «Ještě nejsem, kým chci být» (No soy todo lo que quiero ser), un cuasi documental que rastrea el ascenso y la caída de la Unión Soviética a través del trabajo creativo del fotógrafo checo Libuše Jarcovjáková y su vida, hasta «Stories of Our Lives» de Jim Chuchu, que es una antología de cortometrajes que representan historias queer de su Kenia natal. Además, se proyectan películas de Juliana Rojas, Katerina Gornostai, Mohamed Soueid y Patiparn Boontarig, entre muchos otros.

John Waters: el Papa de la basura

«Pope of Trash» es la primera exposición completa que rastrea las contribuciones de John Waters al cine. En conjunto, lo efímero de su carrera (desde vestuario hasta guiones, accesorios, fotografías y más) demuestra cómo, a través de sus películas y su vida, ha alterado implacablemente las normas sociales y ha cuestionado el status quo. Entre los aspectos más destacados de la exposición se encuentran un guión original de «Pink Flamingos», la película de culto de Waters de 1972 protagonizada por el actor Divine en el papel principal, así como la peluca explosiva que usó Debbie Harry durante «Hairspray» (1988).

Waters es conocido por su disposición a expresar lo que otros no se atreverían, colaborando a menudo con su amigo Divine, una drag queen gay. Juntos, impulsaron las convenciones sociales de censura a través de varias tramas exageradas y absurdas, retratando el travestismo y la homosexualidad de manera abierta y sin complejos.

JOHN WATERS: POPE OF TRASH

Jean Cocteau: La venganza del malabarista

Jean Cocteau fue uno de los artistas franceses más influyentes del siglo XX y una de las principales figuras asociadas con el dadaísmo y el surrealismo. Su vida en el arte no conoció límites, abarcando medios que iban desde lo visual, lo escrito y lo musical. Su desprecio por las convenciones sociales, incluida su abierta bisexualidad y su adicción al opio, establecieron su reputación como el enfant terrible del arte francés del siglo XX.

Art Gallery in Venice artworks exhibitions at the Guggenheim Peggy Guggenheim Collection

Del 13 de abril al 16 de septiembre de 2024, la Colección Peggy Guggenheim presenta Jean Cocteau: La venganza del malabarista , la mayor retrospectiva jamás organizada en Italia dedicada a Jean Cocteau (1889-1963), el enfant terrible de la escena artística francesa del siglo XX.

Jean Cocteau, Oedipus, or, the Crossing of Three Roads (Œdipe ou le carrefour des trois routes), 1951. Oil on canvas, 97 x 129 cm. Private collection. © AdagpComité Cocteau, Paris, by SIAE 2024.

Organizada por el eminente especialista en Cocteau e historiador del arte de la Universidad de Nueva York Kenneth E. Silver, la exposición destaca la versatilidad del artista y los múltiples actos de malabarismo que distinguieron su producción, que a menudo provocó críticas de sus contemporáneos.

Mickalene Thomas: Todo sobre el amor

Mickalene Thomas es conocida por sus pinturas en técnica mixta, a menudo adornadas con una variedad de materiales, desde pintura hasta papel y diamantes de imitación. «All About Love» en el Broad de Los Ángeles es la parada inaugural de la primera gran exposición itinerante internacional de la artista, que viajará a la Fundación Barnes en Filadelfia y luego concluirá en la Hayward Gallery de Londres a principios de 2025. Abarca dos décadas de la producción de la artista e incluye collages e instalaciones, así como fotografías y pinturas.

Photo by Joshua White JWPictures.com, courtesy of The Broad

«All About Love» presenta temas que se repiten en toda su obra, desde su uso del retrato para subvertir estándares comunes de belleza, hasta sus representaciones de una variedad de temas queer en composiciones visualmente fragmentadas, pero temáticamente armoniosas. Con una variedad de referencias que van desde Matisse hasta Romare Bearden, Thomas es una de las grandes luminarias que traspasa los límites del mundo del arte actual.

Photo by Joshua White JWPictures.com, courtesy of The Broad.

Bienal de Venecia

Junto a los 88 pabellones nacionales de la 60ª edición de la Bienal de Venecia se encuentra la exposición principal del comisario Adriano Pedrosa, titulada «Stranieri Ovunque». Traducido como «Extranjeros en todas partes», la muestra busca revelar las formas en que las personas son siempre extranjeras y siempre están rodeadas de extranjeros también. La exposición en su conjunto se centra en artistas indígenas y queer, centrándose en el papel de la artesanía en su práctica.

En la exposición se incluyen artistas como el surcoreano Kang Seung Lee, que presenta una colección de objetos en referencia a artistas fallecidos en la epidemia de sida, así como la artista transexual Manauara Clandestina, de Brasil, cuyo vídeo «Migranta» cuenta la historia de la migración de su familia.

Soy mil personas diferentes, cada una es real

Hay muchas maneras de abordar una exposición de arte queer. En «I’m a Thousand Different People—Every One Is Real» (Soy mil personas diferentes: cada una es real), el Museo de Arte Leslie Lohman adopta una perspectiva prismática al abordar el arte queer, ofreciendo muchas perspectivas y evitando las nociones tradicionales de legibilidad en favor de lo plural y lo que no es tan fácil de definir. Estas obras recién adquiridas se unen para formar una narrativa cohesiva en torno a la homosexualidad y las producciones multifacéticas de sus creadores.

La exposición, que incluye obras históricas y contemporáneas, representa la multidimensionalidad de la vida queer y trans, haciéndose eco de las vidas y la producción artística de los numerosos artistas cuyas obras están incluidas. Desde Baseera Khan hasta Candy Darling, Jeffrey Gibson y Genesis Breyer P-Orridge, la exposición completa muestra quién es quién de los pioneros LGBTQIA+ de entonces y ahora.

Manzi I West Coast Cape Town 2022 80 x 64 cm width 1200

Zanele Muholi

Zanele Muholi se describe a sí mismo como un activista visual que retrata las vidas de las comunidades queer en su Sudáfrica natal. Su exposición en la Tate de Londres abarca una variedad de series que realizaron durante más de dos décadas, incluida «Only Half the Picture«, que se centra en momentos de intimidad queer frente a eventos traumáticos, y «Somnyama Ngonyama – Hail the Dark Lioness», en la que ellos mismos giran la cámara.



Muholi lead image width 840

En Sudáfrica, las personas LGBTQIA+ son a menudo objeto de violencia y prejuicios, y el trabajo de Muholi tiene como objetivo llevar las experiencias de estas comunidades a la atención mundial. Incluso cuando su trabajo se expande a otros medios, sigue basándose en la representación de comunidades marginadas en su tierra natal.

La identidad es…

El creador multidisciplinar Michael Sylvan Robinson se ha hecho un nombre como artista de fibras contemporáneo. Después de haber sido exhibida en Roma y San Francisco, su obra portátil «Identity Is…» (La identidad es…), ahora expuesta en el vestíbulo del Museo de Arte y Diseño, fue diseñada para que el productor de teatro Jordan Roth la usara en la Gala del Instituto del Traje del Museo Metropolitano en 2021.

Totalmente maximalista, el vestido emplea un tapiz de cuentas y tela estampada para realzar fragmentos de texto e imágenes extrañas, recordando a los espectadores, en palabras de Robinson, «la fragilidad de nuestro mundo», al tiempo que provoca «un llamado a la curación, a la acción, a la remembranza.»