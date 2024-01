Más Madrid registra en Congreso, Senado y Asamblea de Madrid la reprobación de Ortega Smith

Más Madrid ha registrado la reprobación del concejal y diputado Javier Ortega Smith en el Congreso y el Senado, y lo hará en la Asamblea de Madrid. Esta es la respuesta ante la agresión al concejal y portavoz adjunto del partido madrileño en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, el pasado viernes.

A través de estas reprobaciones, la formación quiere que las cámaras insten al diputado nacional y portavoz de Vox en el ayuntamiento de Madrid a dejar el acta.

El pasado viernes, durante el pleno en el Ayuntamiento de Madrid, Smith agredió a Eduardo Rubiño y se abalanzó hacia él en una actitud intimidatoria, golpeando con su carpeta una botella que hizo salir despedidos varios objetos de la mesa de Rubiño.

Para Más Madrid, desde la llegada de Vox a las instituciones “se han cruzado demasiadas líneas rojas” y la agresión de Smith es “otro hecho gravísimo más que no puede tener cabida dentro de instituciones democráticas”.

Para Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, “Ortega Smith no puede seguir siendo ni un minuto más cargo público”. La diputada ha asegurado que “cada hora que pasa sin que entregue el acta es un bochorno democrático”. Para la portavoz es tan preocupante lo ocurrido como “el silencio atronador del Partido Popular”. En este sentido, Bergerot ha reclamado “que el señor Feijóo se pronuncie al respecto”.

“No le hemos oído ni a él ni a la señora Ayuso posicionarse todavía”, ha recordado la líder de la oposición en la Asamblea de Madrid. Y ha remarcado una circunstancia que considera fundamental: “Vox es el único socio del Partido Popular y gobiernan con ellos en multitud de Comunidades y Ayuntamientos. El silencio de Feijóo y Ayuso solo respaldan la actitud matonil de Smith”.

Reyes Maroto reitera la petición de dimisión

La portavoz socialista, con su visita, muestra su apoyo a los servicios de seguridad en Madrid durante las fiestas, solicitando más refuerzos. Durante el acto y debido a las agresiones producidas por parte del concejal Javier Ortega Smith Eduardo Rubiño, “esperamos que se tomen medidas y el concejal de VOX dimita de todos sus cargos”.

“Por otra parte, también nos sumamos a la petición junto a Más Madrid de dimisión del presidente del Pleno, Borja Fanjul, pues no estuvo a la altura, no tomó ninguna medida. No se le expulsó al concejal Ortega Smith, de hecho, se le dio la palabra para poderse justificar hasta en tres ocasiones”, ha señalado Maroto.

“Los madrileños merecen que los políticos estemos a la altura de lo que se nos pide que es trabajar por Madrid y para Madrid”.