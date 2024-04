May Fernández (Sala Mayko) y el VII Festival LIRICA AL MARGEN

Cómo me conoce me manda un guasap para avisarme que me ha enviado un correo electrónico: May Fernández. El corazón, y el cerebro, y todo lo que haga falta, de la deliciosa Sala Mayko en la calle General Palanca número 7 de Mad Madrid, que en la actualidad está triunfando, y en boca a todos los aficionados a la música, por sus inolvidables CONCIERTOS A LA LUZ DE LAS VELAS (los recomiendo y garantizo). Aunque en la Sala Mayko se hacen más cosas porque en ella he visto a actorazos como Susana Patier, Agustina Bottinelli o la propia May Fernández haciendo gran teatro.

Pero sucede que May es también la directora del FESTIVAL DE LÍRICA AL MARGEN que este año celebra su VII Edición.

Dejo aquí el enlace web para que cualquiera que ame la lírica, esté interesado en la vida cultural de Madrid más auténtica, pueda pincharlo e informarse del programa completo.

https://www.lasalamayko.com/lirica-al-margen-2024

Y ya de paso dejo también el enlace a la sala, porque si alguien aún no ha asistido a los CONCIERTOS A LA LUZ DE LAS VELAS DE LA MAYCO se está perdiendo algo mágico, conmovedor y distinto.

https://www.lasalamayko.com/

Felicito a May (gracias por avísame por guasap), y aplaudo también a Dolores Navarro, concejala de Cultura del distrito de Arganzuela y a Gloria Martínez-Manso, vicepresidenta del Centro Riojano de Madrid, por apoyar el maravilloso proyecto.

Excelsior.