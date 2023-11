Me niego a seguir callando

No soy capaz de comprender ¿cómo es posible que un pueblo como el judío, que ha sido expulsado de tantos países a lo largo de la historia, que fue casi exterminado durante la Segunda Guerra Mundial, esté realizando todas las atrocidades que cada día vemos?, sin que nadie a nivel mundial ponga freno, a esta destrucción masiva del pueblo palestino.

No consigo entender que cuándo un grupo terrorista como Hamas, comete un atentado terrorista, se esté aniquilando a la población palestina de Gaza casi en su totalidad: ancianos, mujeres, hombres y niños, sin haber cometido ningún tipo de delito; a no ser que ser palestino sea un delito.

Es como si ante un atentado del IRA, se aniquilara a toda la población irlandesa, o ante un atentado de ETA, se aniquilara a todos los españoles, o a todos los vascos. Es una sinrazón, es como estar matando mosquitos a cañonazos. Mientras tanto la sociedad internacional, mira para otro lado haciendo la vista gorda, como si no estuviéramos ante un genocidio sin sentido, sin ninguna explicación válida.

Me avergüenza el comportamiento de Europa, de España, de USA, de Rusia, de China, unos por intereses bastardos (económicos), otros por no mojarse, otros porque Israel no se ofenda, el caso es que nadie hace nada, y los muertos que ya se cuentan por miles, no le importase a nadie.

Estoy indignada, triste, y siento una impotencia enorme, por que no sé cómo espolear las mentes de nuestros políticos, como poder hacer algo por toda esa gente que está sufriendo lo indecible, ¿cuantos son los huérfanos, los padres, los abuelos, que se han quedado sin nadie de su familia? Desgraciadamente, dentro de Oriente Medio son los “parientes pobres”, los parias de la sociedad, ¡pobres palestinos!, abandonados a su suerte, sin que nadie levante la voz.