Mensaje Galicia a España: Rechazo bloque partidos Sánchez

Pretendía aludir nuestro último artículo publicado hace seis semanas: «Febrero, febrerin, el más largo, ¿pero electoralmente el menos ruin?», que el tambor de un revolver en unas Elecciones, guarda siempre balas de ratificación o rechazo.

Ambos supuestos han surgido en estas Elecciones, especialmente también presagiando la ruindad electoral de una Coalición de Gobierno, repetida en diversas ocasiones, para la cual no estábamos preparados.

Este modesto Columnista, viene reiterando desde 2020, lo que ya entonces comenzaba a constituir un clamor respecto tanto a su forma de gobierno en el día a día, como en la influencia legislativa de una extrema izquierda trasnochada y populista, a la que a la que la mayoría de los españoles no estaban, ni se encuentran acostumbrados.

Si a lo anterior, le añadimos los últimos condimentos espurios elaborados por Sánchez, para mantenerse en el poder, entenderíamos mejor este pseudo mensaje que Galicia telegrafía a España, como rechazo a lo que se viene observando.

Basándome en lo anterior, en febrero pasado me tomé la licencia de escribirles una Columna titulada: «LO QUE NO ES UTIL PARA LA COLMENA, TAMPOCO PARA LAS ABEJAS», siguiendo uno de los Pensamientos de Marco Aurelio, del cual me confieso admirador.

Resulta también comprensible que Galicia después del rechazo practicado, a Sánchez, apueste de forma decidida por acudir al Bloque Nacionalista. A mi modo de ver, resultaría del prisma de la Desigualdad Socioeconómica existente en toda España.

Las personas de bajos ingresos o en situaciones socioeconómicas precarias enfrentan más obstáculos, y resulta comprensible que resten activos en la cesta de votos de otros, al aspirar a nuevas alternativas.

Ya veremos cuando comencemos a observar el tipo económico-político de oposición que vayan a aplicar y enseñen sus cartas.

La alta participación 67% desconocida en Galicia, ha tenido el mismo efecto que lo contrario, es decir, se ha buscado en la misma un resultado de ratificación de opciones en detrimento de la apatía política.

Siempre, los requerimientos populares van moldeando, un espacio que no puede ser completado más que por una de las propuestas electorales.

En todo caso, a esta oscilación de las fuerzas políticas, se la denomina como un fenómeno que se presenta con cierta frecuencia en la vida pública, y suele denominársele «LEY DEL PÉNDULO», por su semejanza con el movimiento de pieza de reloj, vamos oscilando de un lado a otro.