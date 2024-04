Mujer, empoderamiento y techos de cristal

El empoderamiento de las mujeres es ya imparable y no tiene vuelta atrás. Así será hasta alcanzar la igualdad real entre sexos en todos los ámbitos de la sociedad actual y hasta que no se rompa el último techo de cristal existente sobre la faz de la tierra, que a día de hoy no son pocos ni fáciles de convertir en añicos. Hasta entonces, el trabajo constante de instituciones como la Fundación Cajasol en favor de esta concienciación a través del debate sereno y especializado se hace más imprescindible que nunca. El Patio de la Fundación Cajasol, que preside Antonio Pulido, acoge esta semana, entre el martes 2 y el jueves 4 de abril, la novena edición de Letras en Sevilla, en esta ocasión bajo el lema ‘El poder de las mujeres. Hasta aquí hemos llegado’. La presidenta del Consejo de Estado y ex vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, el escritor Arturo Pérez-Reverte y el periodista Jesús Vigorra coordinan el encuentro de este año, donde se analizará en profundidad el “indiscutible el peso de la mujer y su significación en la sociedad internacional” y la necesidad de escuchar en primera persona la experiencia de un nutrido grupo de destacadas mujeres de este país en distintos ámbitos de la sociedad para poder entender el mundo actual.

El presidente de Fundación Cajasol ha destacado en la presentación de este encuentro que “no sólo es ya un clásico en Sevilla, sino que lo es en toda Andalucía, y se trata de uno de los foros más importantes a nivel nacional en seguimiento, por los temas que se tratan, por los ponentes que participan y por los coordinadores que tiene”.

“Llegar hasta aquí ha sido un camino difícil que, en según que ámbitos, todavía es contestado. El pasado está resuelto, pero ahora nos interesa hablar del presente y del futuro. Para ello queremos citar en Sevilla a las mujeres más relevantes de nuestro país”, han explicado los coordinadores de este encuentro de la Fundación Cajasol en Sevilla. Bajo esta premisa fundamental e ineludible, se reúnen estos días en la capital andaluza mujeres de todos los ámbitos y sectores de la sociedad: empresarias, políticas, periodistas, escritoras, militares, artistas, influencers, deportistas, juezas y científicas, que aportarán su visión particular del esfuerzo que, en cada uno de sus respectivos trabajos, supone alcanzar la meta de la ansiada igualdad y llegar hasta dónde ahora están, no sin antes haber tenido que romper altos y complejos techos de cristal.

Pérez-Reverte ha explicado durante la presentación de las jornadas que “sobre mujer y feminismo hay mucho ruido, y a veces, mucha demagogia y mucho folclore”. Por ello, el aclamado escritor de best sellers ha incidido en la importancia de traer a esta cita “un discurso serio de mujeres con una presencia y una trayectoria importante y consolidada, mujeres decisivas e influyentes de verdad, no para que nos cuenten lo que debe ser la mujer en el futuro, que todos lo sabemos, sino cómo es la mujer ahora y cómo se ha hecho, hasta dónde han llegado, por qué, cómo y contra qué”.

Las tres jornadas de debate se celebran en sesiones de tarde, con entrada libre hasta completar el aforo y acceso por estricto orden de llegada. También se pueden seguir en streaming a través del canal de YouTube de la Fundación Cajasol.

Primera jornada

El acto de inauguración corre a cargo de Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, y los coordinadores del ciclo, Carmen Calvo, Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra. A continuación, a las 19:10 horas, Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado y exvicepresidenta del Gobierno de España, hablará sobre ‘¿Cómo llegamos aquí?’. A las 20:00 horas, la psicoterapeuta Fina Sanz disertará sobre ‘¿Qué hacemos por el buentrato?’. Cierra el primer encuentro de las tres jornadas la empresaria Raquel Revuelta, que narrará su trayectoria y experiencia como mujer que ha pasado del mundo de la belleza al emprendimiento de la moda y la comunicación.

Segunda jornada

La tarde del miércoles 3 de abril comienza con el debate ‘La ciencia ya no es cosa de hombres’, a cargo de Margarita del Val, viróloga e inmunóloga, investigadora en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM), y coordinadora de la Plataforma de Salud Global del CSIC, y Adela Muñoz, catedrática de química inorgánica, escritora y divulgadora científica.

Las mujeres y la justicia es el segundo tema a tratar, desarrollado por Ana Tárrago, fiscal superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, y María José López González, abogada especialista en derecho deportivo y directora del Departamento Jurídico de la Asociación de Futbolistas Españoles.

Tercera jornada

La periodista y escritora Joana Bonet y Sheila Hernández, periodista y CEO de @es.decirdiario, abrirán la tercera y última jornada de Letras en Sevilla, con un debate titulado ‘Glamour y patitos feos’. A las 20 horas, Almudena Cid, exgimnasta olímpica y actriz, contará su experiencia profesional y vital en la charla ‘Llegando a la meta’. Media hora después, cerrarán las jornadas la diputada en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo, y Zaida Cantera, también diputada en el Congreso y comandante en retiro del Ejército de Tierra, junto a Carmen López Manzano, luchadora MMA y química, que debatirán bajo el tema titulado ‘Tres ángulos de un desafío’.

La programación completa se puede consultar y descargar en este enlace.