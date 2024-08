España no tiene, a día de hoy, vacunas para protegernos a todos contra la viruela del mono

Según el Ministerio de Sanidad, España tiene una reserva de vacunas para mantener su estrategia de prevención contra el mpox (viruela del mono), pero llegado el caso podría aumentarla, algo para lo que la UE ya está en contacto con las farmacéuticas en el caso de que hubiera que incrementar el stock. ¿Nos está diciendo nuestro Gobierno toda la verdad sobre preocupante este asunto o, como ya ocurrió con la epidemia de covid, nos escamotea datos para no alarmar la población? La clave es lo que se entienda por “prevenir” el mpox. Es cierto que España tiene reservas de este antídoto, pero no para vacuna a los más de 47 millones de españoles. El stock de esta vacuna, como el de otras utilizadas para inmunizar a las personas frente a enfermedades contagiosas, es limitado y en principio solo cubriría a un porcentaje mínimo de la población. Así las cosas, si estallase una epidemia de viruela del mono, nuestro país quedaría a expensas de que las farmacéuticas fabricaran a destajo muchas más dosis hasta cubrir las necesidades de todo el país. Por tanto, habría vacunas para todos, pero hoy por hoy, no las hay.

Según el director general de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón, después de que el PP haya pedido al Gobierno que cree una reserva de vacunas y refuerce los controles en puertos y aeropuertos ante la nueva emergencia de salud pública internacional por mpox –antes conocido como viruela del mono– decretada por la OMS.

“No intentemos vernos en el mismo escenario 2020 porque estamos ante un virus que tiene una transmisión diferente a la covid. No nos vamos a confiar. Ya conocemos el mpox desde el año 2022 y tenemos herramientas para controlarlo”, ha zanjado Gullón.

El máximo responsable de salud pública ha descartado entrar en la dinámica también “pasada” de “declaraciones cruzadas” con los populares y especialmente con la Comunidad de Madrid, que fue la primera en pedir reforzar los controles en el aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

“Una cosa que nos ayudaría en esta gestión, mucho mucho mucho, a todas las comunidades y a nosotros como Ministerio, es que bajemos el tono de declaraciones con medidas que corresponden a una evaluación técnica, no política”, ha subrayado.

Ha recordado así que el próximo lunes se reunirá el Comité de Seguridad Sanitaria de la Unión Europea, donde él mismo representará al Ministerio español; tras ello, habrá un encuentro con sus máximos órganos técnicos y de la Administración General del Estado implicados -Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), el Centro Nacional de Epidemiología (CNE), el Centro Nacional de Microbiología (CNM) y la División de VIH y Vacunas- para evaluar la situación.

Después, el martes, los técnicos del Ministerio se reunirán con los de las comunidades en la ponencia de alertas para valorar, llegado el caso, una actualización de las medidas vigentes en España. “Esos son los lugares donde tenemos que tomar este tipo de decisiones basadas en los mejores datos, no entrar en declaraciones u ocurrencias”, ha enfatizado.

Respecto a la exigencia de la creación “urgente” de una reserva de vacunas -de las que, según el PP, España tiene dos millones caducadas y solo medio millón aptas- Gullón ha asegurado que ya existe. Incluso hace unos meses, España trató, a través de los laboratorios Garvi, hacer una donación a la República del Congo –donde se originó el brote actual hace unos meses– , pero por la logística interna del país, en conflicto armado desde hace 3 años, fue “tremendamente complicado”.

Hace una semana, Sanidad hizo un llamamiento a las personas que solo se han puesto una inyección de la vacuna –unas 20.900, la mitad del total– a completar su inmunización. “Tenemos vacunas para continuar con esta estrategia y tenemos una reserva de la cual podemos tirar. Aun así, como esto es una preocupación de varios países, ya hay movimientos en toda la Unión Europea para hablar con las empresas farmacéuticas, a las que ya se les ha escrito por si acaso fuese necesario aumentar”, ha concluido.

Sanidad ha asegurado que, pese al primer positivo de la nueva variante de mpox notificado por Suecia, los nuevos casos detectados este año en España no son más graves que antes, pero valorará toda la información disponible para, llegado el caso, “ajustar” las medidas actualmente vigentes.

Así lo ha asegurado Sanidad en un comunicado después de que este jueves Suecia notificara el primer caso en Europa de esta nueva variante de mpox -antes conocido como viruela del mono, término desaconsejado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde noviembre de 2022- cuya expansión por África ha dado lugar a la declaración de emergencia de salud pública global por parte de esta organización.

Precisa que, aunque Suecia lo confirmara este jueves, eso no quiere decir que este clado, más grave y letal que el que desató el brote de 2022, no estuviera ya presente antes fuera del continente africano.