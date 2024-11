Isabel Martín, exacaldesa y vecina de Paiporta: “Los que increparon a las autoridades son la gente del pueblo, es nuestro sentir ante su abandono"

Los titulares y las noticias son confusas. La indignación de la gente aumenta por momentos después de días sumidos en la absoluta soledad. Ayer, Paiporta recibía la visita de las autoridades, de los reyes, del presidente del Gobierno y del presidente de la Comunidad Valenciana. Los vecinos de la localidad acudieron al encuentro y gritaron, lanzaron barro, y en momentos puntuales, un reducido grupo de personas agredieron a los escoltas y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tuvo que abandonar el lugar por motivos de seguridad.

En las redes, y en algunos medios de comunicación se ha querido poner el foco en este grupo reducido, señalando que pertenecen a grupos de extrema derecha, queriendo dar a entender que las protestas masivas habrían podido ser organizadas por ellos, generando así un clima de polarización y partidismo que los vecinos de Paiporta niegan y no admiten.

Hemos hablado con la que fuera alcaldesa, Isabel Martín, que nos ha trasladado un mensaje contundente y claro, analizando lo que están viviendo desde el primer día.

"Estamos buena parte de la comarca afectada. Gracias a los que estáis dando noticias para hacer llegar la información veraz, porque muchas de las noticias que estamos viendo no son ciertas." Así comienza el mensaje que Isabel nos ha hecho llegar. Aún rota de dolor, con la voz quebrada por la conmoción y el agotamiento, tras casi una semana de dolor emocional y de agotamiento físico por las labores de limpieza.

Isabel Martín fue alcaldesa de la localidad de Paiporta hasta el año 2021. "Quiero aclarar que, respecto a la visita que hizo ayer la comitiva del Rey, la Reina, el presidente Pedro Sánchez y Carlos Manzón, acompañados de la actual alcaldesa de Paiporta, fue algo indignante para el pueblo de Paiporta. La gran mayoría de la gente que estaba recriminándoles que no se hubiera actuado antes, que no hubieran avisado, que nos hayan dejado aquí de la mano de Dios muchísimos días... era gente del pueblo, gente del barrio". "La gente está indignada porque no se ha dejado pasar a buena parte de los voluntarios". "La gente está indignada porque no han dejado venir al Ejército desde el primer día. Tienen toda la razón del mundo. No se puede venir aquí a "hacerse la foto" cuatro días después. "Una vecina me explicó cómo antes de que viniera el séquito, pasaron a decirle a los vecinos que "se pusieran a hacer como que estaban trabajando" para salir en la foto con gente trabajando" y cómo la vecina respondió enviándoles donde había gente trabajando a veinte metros, sacando barro de las casas y necesitaban ayuda".

Agradecimiento y rabia

En las palabras de Isabel, a pesar de la indignación, hay lugar para el agradecimiento. No ha dejado ni un momento de agradecer "a los miles de personas, especialmente jóvenes" que han acudido inmediatamente a ayudar, desde todas partes de España y del extranjero. "Si no hubiera sido por ellos, no habríamos podido salir adelante".

Nos cuenta cómo ha llegado gente de Barcelona, desconocidos, que se pusieron a sacar barro de las casas.

El agradecimiento a la policía, a los bomberos, a la guardia civil, que han acudido, incluso de manera voluntaria, también se repite en las palabras de Isabel.

"En cuanto reconstruyamos el pueblo, será el hogar de todos los voluntarios que nos han venido a ayudar".

Nada que agradecer a los políticos

"Nada que agradecer a los políticos", dice contundente Isabel. "Que quede claro que no nos avisaron. La gente estaba con el agua al cuello literalmente cuando les sonó el móvil. Hay cientos de desaparecidos, que después de tantos días difícilmente podrán ser encontrados... Somos conscientes de que es imposible".

Son todos responsables: desde el presidente de la Generalitat, al presidente del Gobierno. "Durante la pandemia se decretó un Estado de Alarma, enviando a los militares a "hacer un paripé". Y ahora, ellos son responsables. Como el Rey y la Reina que vinieron ayer a hacerse la foto". "Se están tirando la pelota los unos a los otros".

"Los que estaban aquí protestando eran gente del barrio. Gente voluntaria que vino a ayudar de fuera. Familiares de vecinos. Y salieron todos a decirles lo que sentimos: que no les queremos aquí, porque Paiporta es un pueblo digno y no queremos a gente indigna aquí."

Avergonzada por la alcaldesa actual

Ante la pregunta realizada a la actual alcaldesa de Paiporta, entre balbuceos, ha contestado que prefería no recibir ayuda del Ejército. Una actitud que avergüenza a la anterior alcaldesa.

"Que nos dejen trabajar al pueblo, que nos vamos a organizar mejor que con algunos de los que vienen ahora".

Necesidades

Necesitan camiones para que retiren escombros. Comida está llegando, y avisan de que es fundamental no olvidarse de la gente. Serán "meses muy duros para los que lo han perdido todo".

Quien no pueda venir ahora, se pide que vayan recogiendo material para los próximos meses, de manera escalonada.

Isabel nos traslada que necesitan: neveras, lavadoras, material de higiene. Botas, palas.

"Quien no sepa cómo ayudar ahora mismo, que vaya creando grupos de ayuda a largo plazo. La autogestión será la única salida que tendremos".

Reclaman información para saber qué hacer en las viviendas, en los comercios, en los negocios. Que la información llegue de manera adecuada para ayudar a la gente a pedir las ayudas, a resolver todos los problemas.