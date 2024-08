La querella de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, contra el juez Peinado, podría no ser tan ineficaz ni tan inútil como dicen algunos periódicos de la extrema derecha. El magistrado podría quedar apartado de la causa en la que investiga a la primera dama si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) admite a trámite la querella por presuntos delitos de prevaricación y revelación de secretos contra el instructor del procedimiento. La decisión, en todo caso, no se producirá hasta el mes de septiembre.

Diferentes juristas como el magistrado Joaquim Bosch entienden que el proceso abierto en el Juzgado de Instrucción Número 41 “corre riesgo de vulnerar garantías”. “Una investigación penal debe basarse en la imputación de hechos concretos; no es admisible analizar la vida de una persona para ver qué se encuentra. La jurisprudencia rechaza las actuaciones prospectivas”, añade Bosch. Es decir, una investigación no puede estar abierta eternamente sin indicios o pruebas concluyentes y ese parece ser el caso que nos ocupa.

Fuentes consultadas por Europa Press aseguran que Peinado tendría que apartarse motu proprio o, si no lo hace, los investigados en la causa tendrían que presentar una recusación para que dejase de investigar y que fuese otro juez el que se hiciese cargo de este caso. Así lo detalla la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 219, que se refiere a las causas de abstención y, en su caso, de recusación. El punto cuarto especifica que es motivo de la misma “estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de las partes como responsable de algún delito o falta, siempre que la denuncia o acusación hubieran dado lugar a la incoación de procedimiento penal y éste no hubiera terminado por sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento”.

En su escrito, la defensa de Gómez asegura que a lo largo del proceso el juez Peinado ha adoptado decisiones judiciales “arbitrarias y manifiestamente injustas” mediante la emisión de resoluciones judiciales o adopción de decisiones comunicadas de forma verbal. Esta conducta, a juicio de la representación, “podría suponer la comisión de un delito continuado de prevaricación por parte del magistrado Peinado”.

En las próximas horas el TSJM decidirá si une el escrito de Begoña Gómez con el interpuesto por Sánchez, un trámite previo a la petición de informe a Fiscalía. Una vez el Ministerio Fiscal exprese su postura sobre la admisión o no de la querella –una opinión que no es vinculante– el tribunal tomará su decisión. El mes de agosto es inhábil y el asunto tiene la suficiente relevancia como para que este asunto sea abordado en septiembre y no ahora, ya que el encargado de decidir sería la sala de vacaciones.

En los últimos días se ha producido otro varapalo para el juez Peinado. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha remitido por fin al juez del caso Begoña Gómez los informes que le había solicitado sobre el rescate de Air Europa con 475 millones de dinero público durante la pandemia, según informa El Confidencial. El magistrado investiga si la mujer de Pedro Sánchez intermedió en el plan para salvar la aerolínea a cambio de apoyo económico a sus negocios. El documento de la SEPI defiende que el rescate de la aerolínea propiedad de la familia Hidalgo se realizó en función de los requisitos de elegibilidad.

A esta hora el polémico magistrado espera que recaiga la decisión final del TSJ de Madrid. Pero, aunque el mes de agosto es inhábil, el juzgado en el que trabaja no parece que vaya a tomarse vacaciones de verano este año. Más bien al contrario, Diario16 ha podido saber que en ese juzgado se va a trabajar como en ningún otro del país durante las próximas semanas. El instructor sabe que el tiempo juega en su contra, por lo que ha decidido poner en juego todos los recursos con los que cuenta para tratar de encontrar pruebas, cuanto antes, contra la familia de Moncloa.