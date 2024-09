Las terapias de conversión para homosexuales se instalan en las escuelas valencianas

Las terapias de conversión sexual para curar la homosexualidad (una práctica que puede provocar graves trastornos psicológicos, según la mayoría de los expertos) se están instalando en los colegios valencianos. El pasado mes de julio, la sección de delitos de odio de la Fiscalía provincial de Valencia abría diligencias de investigación penal para determinar si los estudiantes homosexuales de un colegido concertado de Alaquàs estaban siendo adoctrinados por un docente. La indagación se abrió a raíz de un escrito de denuncia presentado ante la Conselleria de Educación.

La Conselleria de Educación llevó los hechos al Ministerio Fiscal tras recibir (en la Inspección Educativa) la denuncia de cinco alumnos de diferentes edades contra un docente del centro concertado Madre Josefa Campos de Alaquàs por someterles a terapias de conversión sexual durante su etapa escolar. El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, señaló que el informe elaborado al respecto por la Inspección era "taxativo y la ley ha de ser cumplida", y que "si estos presuntos hechos fueran ciertos" se estaría hablando de la comisión de un delito.

Ahora se ha sabido que no es el único caso. Este tipo de cursos rechazados por la Organización Mundial de la Salud, e impulsados por la Iglesia católica, podrían estar impartiéndose de forma más habitual de lo que parece en las aulas valencianas. De momento no hay datos oficiales, pero todo apunta a que podríamos estar ante la punta de un iceberg que se puso en marcha con la llegada de Vox a las instituciones. Según informa La Sexta, en los últimos días “Compromís ha denunciado públicamente a otro profesor por ofrecer terapias de conversión sexual, de nuevo en un colegio de Valencia. Con prácticas muy parecidas al del profesor de Alaquàs, que ya ha sido despedido, este segundo docente incluso tiene un libro en el que justifica el acoso a los niños homosexuales y apunta a la predilección por ídolos femeninos, la hipersensibilidad o el rechazo del deporte de equipo como señales que deberían alertar a los profesores”.

“Se trata de un profesor de Secundaria del colegio Santiago Apóstol de Valencia que también asegura curar la homosexualidad con sus terapias de conversión, según ha denunciado Compromís, que lo expondrá también ante Les Corts para que se abra una investigación. El portavoz parlamentario de la formación, Joan Baldoví, ha aseverado que este profesor no debe estar ni un minuto más al cargo de niños y niñas y ha reclamado que la Conselleria actúe y que se apruebe una comisión de investigación”, añade La Sexta.

¿Se están impartiendo cursos de conversión de forma generalizada en la Comunidad Valenciana, incluso en la educación pública? El bifachito PP/Vox, que hoy no atraviesa por su mejor momento tras la ruptura de relaciones entre Feijóo y Abascal, siempre ha dejado claro que su intención era revertir todo lo que se ha avanzado en materia de educación sexual para la igualdad en las escuelas valencianas en los últimos años. Un retroceso de décadas que no solo afecta a los programas educativos para la integración de las personas no heterosexuales, sino también a las políticas de género y feministas para avanzar en la equiparación de los derechos de mujeres y hombres. Todo eso que a la derecha valenciana le provoca urticaria. Ahora estamos viendo las primeras consecuencias de la instauración de las nefastas ideologías nacionalcatolicistas en los planes de estudio. El Gobierno valenciano del popular Carlos Mazón debería abrir una investigación urgente tras detectarse el empleo de prácticas de riesgo que pueden llevar al alumno que las padece a graves trastornos psicológicos como la ansiedad, la depresión e incluso al intento de suicidio. Lamentablemente, no parece que se vaya a investigar nada de lo que está ocurriendo en las aulas de esta comunidad autónoma, ya que el PP sigue estando atado de pies y manos por Vox y necesita a este partido ultra para mantenerse en el poder. Si Mazón no traga con la guerra cultural impuesta por los líderes voxistas valencianos, su estabilidad gubernamental peligra. De ahí que, de cuando en cuando, tenga que hacer alguna concesión de cara a la galería, como permitir esos cursos de terapia sexual que parecen sacados del viejo catecismo franquista.

Mientras tanto, la prensa local publica que el profesor bajo sospecha expone en su libro el papel que según él debe tener el educador “al percibir que un niño se expresa de manera afeminada”. “Lo tiene que conducir como un imán hacia las realidades masculinas”, aconseja en su libro, en el que advierte de que “si esta carencia de identidad masculina se prolonga y no se toma seriamente, puede derivar en la adolescencia al deseo de cambio de sexo o a la proyección hacia el mismo sexo”. Promover ideologías anticientíficas y ultrarreligiosas que atentan contra la salud pública debería ser algo proscrito de la escuela, tanto pública como privada. Pero por lo visto en Valencia ya manda más la Iglesia católica que aquellos que tienen la obligación de velar por una educación pública de calidad.