Óscar Puente confirma que el AVE Madrid-Valencia estará suspendido al menos tres semanas tras la devastación de la DANA

La DANA que impactó esta semana en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha ha dejado una estela de destrucción sin precedentes en infraestructuras clave, inundaciones masivas y, tristemente, aún personas desaparecidas. En una rueda de prensa, el ministro de Transportes, Óscar Puente, trazó un oscuro panorama sobre la recuperación de los servicios de transporte, especialmente en Valencia, destacando que la línea de alta velocidad entre Madrid y Valencia podría no reanudarse hasta dentro de tres semanas, como mínimo.

Carreteras y vías ferroviarias bajo el agua

Puente describió el estado de las carreteras y las vías ferroviarias de la zona como “daños tremendos”, afirmando que gran parte de la red está seriamente comprometida. La A-7, circunvalación de Valencia, ha sido una de las más afectadas, y la recuperación de esta vía esencial, que soporta alrededor de 100.000 vehículos diarios, podría llevar meses. Vehículos varados y puentes colapsados son solo algunas de las secuelas visibles de este fenómeno climático.

La situación es igualmente grave en el sector ferroviario. Parte del túnel de alta velocidad entre Madrid y Valencia, según Puente, ha “desaparecido”, mientras que otras áreas están completamente inundadas, impidiendo una evaluación completa de los daños. Para poder reparar 1,2 kilómetros de infraestructura sumergida, será necesario levantar las vías, un proceso que requerirá tiempo y un esfuerzo logístico formidable.

Trenes y cercanías en vilo

Además de la alta velocidad, el servicio de Cercanías enfrenta una crisis sin precedentes. Tres de las cinco líneas en Valencia, la C1, C2 y C3, están prácticamente desaparecidas, con 45 kilómetros de la C3 completamente destruidos. Este panorama desolador supone un enorme reto para el Ministerio de Transportes y las autoridades locales, quienes intentan despejar y restaurar los tramos menos dañados de las líneas restantes, así como la línea Euromed hacia Barcelona.

El Ministerio ha enfatizado que, por el momento, no existen alternativas viables para los viajeros, debido a los daños en rutas alternativas, como el trayecto vía Albacete. “Esperamos que los daños no sean graves en el túnel, pero en este momento dependemos de lo que nos encontremos al despejar el área”, añadió Puente, quien ha instado a la ciudadanía a evitar desplazamientos que no sean estrictamente necesarios.

La prioridad: salvar vidas y despejar las vías

Los equipos de rescate se enfrentan a una tarea titánica. Las labores se centran ahora en rescatar vehículos y despejar las zonas más afectadas. La magnitud de la catástrofe ha llevado al Ministerio del Interior a liderar las operaciones de emergencia, en colaboración con el Ministerio de Transportes y las autoridades judiciales, para manejar con delicadeza la recuperación de personas atrapadas en sus vehículos.

“Desafortunadamente, dentro de algunos de esos coches hay personas”, explicó Puente, destacando la sensibilidad de la operación y la necesidad de coordinarse con las autoridades judiciales para identificar a las víctimas.

Polémica por la falta de alertas a la población

Las fuertes críticas sobre la falta de avisos a la población no han pasado desapercibidas. Aunque el ministro Puente evitó entrar en la polémica, la ministra de Defensa, Margarita Robles, destacó la labor de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en estos momentos de crisis. “Este no es momento de debate político, sino de acción”, subrayó, aludiendo a la polémica sobre el retraso en los avisos de Protección Civil. La UME, con un despliegue de más de 1.200 efectivos, continúa trabajando para restablecer la seguridad en las zonas más afectadas.

En este clima de tensión y urgencia, los daños aún no han sido valorados en términos económicos, aunque el ministro Puente aseguró que no se escatimarán recursos en la recuperación. La prioridad del Gobierno y de las autoridades autonómicas es, por ahora, atender a los afectados y restablecer, en la medida de lo posible, las comunicaciones en una Valencia que sigue atrapada en el caos.