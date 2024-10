Sánchez promete todo el apoyo a los afectados por la DANA: 'España llora con vosotros y no vamos a dejaros solos

Las fuertes inundaciones que azotan la Comunidad Valenciana y otras regiones españolas tras el paso de una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) han dejado un rastro de destrucción y tragedia, con al menos 51 fallecidos en la provincia de Valencia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha interrumpido su viaje oficial a la India para presidir un comité de crisis en La Moncloa, asegurando a los afectados que tendrán "todos los medios necesarios" para superar esta situación crítica. “España llora con vosotros”, expresó Sánchez en un mensaje de apoyo y solidaridad.

La reunión de emergencia ha contado con la presencia de altos cargos como las vicepresidentas María Jesús Montero, Yolanda Díaz y Teresa Ribera, además de los ministros Félix Bolaños, Fernando Grande-Marlaska, Óscar Puente y Ángel Víctor Torres. Sánchez ha advertido sobre la necesidad de "no bajar la guardia" y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que extreme las precauciones: "No pongáis en riesgo vuestra vida; sigamos las recomendaciones de los servicios de emergencia".

El rey Felipe VI ha trasladado su pésame a las familias afectadas y se ha referido a los “enormes destrozos” de infraestructura y bienes materiales como consecuencia de la dana que ha asolado varias comunidades.

“Todavía hay dificultades de acceso a algunas localidades, con lo cual no disponemos de información completa del alcance y de las posibles víctimas. Me tranquiliza saber que todos los medios disponibles posibles están puestos a disposición de las autoridades y de los servicios de emergencia. Todos están trabajando y lo importante es dejarles trabajar, de forma coordinada, y que no tengan ninguna limitación de medios”, ha dicho desde Gran Canaria donde se encuentra para asistir a un ejercicio de defensa aérea.

El Rey ha pedido no bajar la guardia ante la posibilidad de que se repitan fuertes lluvias en las próximas horas y ha invitado a la población a tomar las precauciones necesarias. También ha dicho que ha mantenido contacto con el presidente del Gobierno y de las comunidades afectadas, así como el Ministerio del Interior.

Ante el impacto de la peor gota fría en la región en décadas, el despliegue de servicios de emergencia está a pleno rendimiento. Sánchez ha subrayado que “las 24 horas del día, todos los días que haga falta” el comité de crisis trabajará junto a las administraciones locales para garantizar la seguridad de los ciudadanos y coordinar el acceso a las zonas devastadas. Con un mensaje claro de apoyo a los municipios afectados, Sánchez prometió que “España y, si es necesario, toda la UE” estará disponible para ayudar a reconstruir las vidas arrasadas por las lluvias torrenciales.

En su intervención, Sánchez ha mostrado un profundo agradecimiento hacia los servidores públicos —desde Protección Civil hasta la UME, Policía y Guardia Civil—, quienes están en primera línea en este contexto de adversidad: "Son nuestro mejor baluarte contra la adversidad, y su entrega es un motivo de esperanza y orgullo para todos". Asimismo, el presidente ha reiterado que se destinarán todos los recursos necesarios para la recuperación de las comunidades afectadas, garantizando a los ciudadanos que no estarán solos en este proceso.

Mientras persisten los avisos en varias áreas, Sánchez instó a la población a evitar desplazamientos innecesarios y seguir las instrucciones de las autoridades. "No pongáis en riesgo vuestra vida", remarcó, en un último esfuerzo por concienciar sobre los peligros que aún representa el temporal.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lamenta las imágenes “devastadoras” de los efectos de las lluvias de ayer en España. “Lo que estamos viendo en España es devastador. Mis pensamientos están con las víctimas, sus familias y los equipos de rescate”, ha escrito en un mensaje compartido en la plataforma X (antes Twitter).

Von der Leyen ha recordado que Bruselas ha ofrecido apoyo. “Europa está lista para ayudar”, ha concluido.

What we're seeing in Spain is devastating.



My thoughts are with the victims, their families and the rescue teams.



The EU has already offered support.



Copernicus has been activated.



The #EUCivilProtection can be mobilised.



Europa está lista para ayudar https://t.co/SOsCIxHwvV