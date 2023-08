NO, el Atleti no es candidato a nada

Tras un resultado bueno ya están los panenkitas y los nacionalmadridistas lanzando las campanas al vuelo cuando no se tiene ni cuerda de la que tirar. Los segundos harán como siempre, decir que el Atlético de Madrid tiene la mejor plantilla de su historia, que si deben ganar la liga o que si no pensar así es propio de perdedores (metiendo por ahí siempre las Champions y demás estupideces de personas con problemas). El truco es viejo y solo se lo compra Gonzalo Miró (que ya se sabe que es madridista en su ser), lo utilizarán para tapar sus miserias durante la temporada y para acabar con el Cholo Simeone, entrenador al que odian.

Luego vienen los panenkitas, esos que están todo el día con ánimo arriba y abajo, y que se ilusionan con dos caños, tres carreras y un resultado bueno. Los mismos que están encantados con el Cholo-Taka (palabro pergeñado por @Mr-Markoo) y dejan correr la imaginación hacia cotas… que la realidad acaba pisoteando. Es bueno tener ilusión pero partiendo de la realidad, de lo que hay, de lo que puede llegar a hacer Miguel Ángel Gil de aquí a final de período de fichajes. Es bueno observar que Lino puede entrar en la dinámica del equipo, que Söyüncü tiene muy buena pinta, que Mouriño necesita curtirse pero para un apaño de los que siempre se lesionan igual…, que Riquelme se adapta a lo que le diga el entrenador y que los que permanecen en el equipo se siguen conjuntando.

Todo esto es normal que anime al aficionado pero sin un gran nueve no se gana nada. Morata se pasa la vida en fuera de juego y Memphis no se sabe si aguantará más de diez partidos seguidos. No hay previsiones de más fichajes y entre todos los delanteros más el resto del equipo tendrán que meter goles y ser contundentes. Porque la realidad es que Gil no va a gastar dinero, entre otras cosas porque no lo tiene gracias a su gestión. No hay problemas de Fairplay pero sí de caja, mucho más con la salida del patrocinador cochambroso que rompe los contratos. Si se lograse colocar a João, igual llegaría un cinco decente. Pero arriba nada.

Eso sí, que el Atleti no sea candidato no quiere decir que no vaya a competir. El Cholo se cansa de decirlo todos los años. El Atleti sale a competir partido a partido y si los de arriba se despistan… a cazar la perdiz. Lo mismo ocurre con la Champions. A pasar fase de grupos y a pillar por sorpresa al que toque. En Copa lo mismo. Y todo ello teniendo la suerte de que los arbitrajes ni quiten, ni den. Ya que en los últimos años son nefastos, fuera de reglamento y con toda la mala leche que tiene el presidente de la RFEF. Si convergiesen todas esas posibilidades, el Atleti tendría muchas probabilidades de campeonar.

Mientras a competir como jabatos, que es lo que se les pide (y João no ha entendido), a repartir biberones, a sacar el cucú tras las victorias, a echarse unas risas con las miserias existenciales de los vecinos, pero en ningún momento comprar esa ideología nacionalmadridista. Y no es por ser perdedores, sino realistas. Todos los atléticos saben que en cualquier momento llegan los arbitrajes chungos, que en partidos directos no van a dejar ganar, que todo está montado para que el duopolio siga destrozando La Liga (los equipos tienen menos capacidad de fichar que cualquiera de la liga francesa), que elevan a los altares para luego bajar y hacer mofa. Competiremos pero los que están obligados a ganar son otros. Sí esos que luego lloran.