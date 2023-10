“No me gusta dejar al lector indiferente”

Nuestra entrevistada nació en el estrecho de Gibraltar, en La Línea de la Concepción. Si bien es diseñadora industrial de formación, lo suyo es la literatura. Después de escribir poesía, narrativa breve y artículos de prensa, Nuria Gael presenta ‘El reverendo. Northland House’ (Orpheus Ediciones Clandestinas, 2023), una novela histórica ambiciosa muy bien documentada. En sus páginas el lector hará un viaje en el tiempo a través del amor, la política, los cambios sociales, la guerra del opio y muchas aventuras inolvidables.

¿Qué cuenta tu novela?

El proceso vital de un niño norteamericano, ya hombre, con un cuarto de sangre Lakota y heredero de un título inglés, a mediados del siglo XIX. Trata del proceso de redención para consigo mismo y plantea la pregunta “¿Puede el amor conseguir cambiar la vida de una persona?

Hablemos del género histórico.

La trama se mueve entre distintas corrientes.

Cómo escritora, ¿ubicas tu historia en una clasificación determinada?

Es una novela histórica, victoriana, de aventuras, toca temas sociales y de amor. No es una novela rosa.

¿El tiempo es el gran tema de tu obra?

El tiempo, entendido como espacio de transformación del protagonista y también de una época cambiante de la historia, con el inicio de la era industrial, en detrimento del campo, de las grandes haciendas.

Vienes de escribir poesía, artículos, narrativa breve y ahora novela. ¿Te consideras una autora integral?

No me gustan las etiquetas, pero digamos que soy muy feliz escribiendo novela. En todo caso novelista por encima de lo demás.

Si un lector en busca de novedades pregunta quién es Nuria Gael, ¿tú qué dirías?

Es una comunicadora, una ‘cuentahistorias’, apasionada de lo que hace, a la que no le gusta dejar al lector indiferente, sino enredarlo en lo que escribe. Procuro que la persona que me lea no se aburra, lo intento. En mis novelas pasan cosas, los personajes están muy trabajados a nivel psicológico y soy muy curiosa, me encanta la historia. Fruto de todo esto es mi novela ‘El Reverendo: Northam House’.

¿Tienes autores necesarios?

Amo a Fitzgerald, a Terenci Moix, a Ruiz Zafón, a los clásicos rusos, a La Regenta de Leopoldo Alas ‘Clarín’, Galdós y un largo etcétera. A través de ello descubrí un universo, del que quise formar parte, después vinieron más como Amor Towles y el guionista Dalton Trumbo.