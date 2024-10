12 de Octubre, hace 532 años y un día

El 12 de octubre España conmemora a la vez el Día de la Fiesta Nacional y la conquista de América Latina. En la Enciclopedia Álvarez, Primer grado en donde yo di mis primeros pasos, en la lección sobre el Descubrimiento de América decía: Cristóbal Colón fue un glorioso marino que solicitó ayuda a los Reyes Católicos, con objeto de descubrir un camino más corto para ir a las indias a través del Océano Atlántico. Nuestros reyes atendieron su petición y le facilitaron tres carabelas, hombres, víveres y dinero. Acompañado de muchos españoles, salió del Puerto de Palos. Después; de dos meses de navegación, el 12 de Octubre de 1492, descubrió América.

El año 1492 fue venturoso para los Reyes Católicos; caía en su poder el último baluarte morisco y de otra parte, Cristóbal Colón, que ahora parece que no era genovés ni italiano, que nació en el territorio del arco mediterráneo o Baleares en el seno de una familia de origen judío sefardita, descubría (dicen) América, con la protección real. En Octubre de 1492, después de una penosa travesía, llegó a las islas de San Salvador. Regresó a España y ofreció a los Reyes algunos indios y pájaros preciosos procedentes de aquellas tierras. Hizo tres viajes más, y desembarcó en otras islas y el Nuevo continente, lo que despertó no pocas ambiciones que amargaron la vida del ilustre navegante, quién murió pobre y casi olvidado en Valladolid en 1506.

Unos acontecimientos históricos, de hace 532 años, cuyas consecuencias todavía colean. Hoy sigue habiendo quienes ven que el 12 de octubre conmemora un genocidio, en alusión al llamado descubrimiento de América, y los que entienden que hablar de genocidio cultural solo se puede hacer desde la falsedad histórica. Lo cierto es que desde América se han levantado voces, exigiendo a España que pida disculpas por los acontecimientos, que no fueron un descubrimiento, sino una auténtica conquista.

En México que conmemora el Día de la Resistencia Indígena, su presidenta Claudia Sheinbaum, animó a España a usar el 12 de octubre para comenzar con la disculpa pública a los pueblos originarios mexicanos por los abusos de la conquista. La presidenta mexicana reiteró su postura tras no invitar al rey de España, Felipe VI, a su investidura, por no responder a la carta que le envío el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2019 para solicitarle que pida perdón a los pueblos originarios de México por los abusos de la colonización.

Por su parte el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, criticó que España celebre el 12 de octubre como un día de fiesta, teniendo en cuenta de que esa fecha para América representa el comienzo del genocidio, el exterminio, el esclavismo, y el colonialismo. Insistió en que para los venezolanos es el día de la resistencia, de la vida sobre la muerte, de la libertad sobre el esclavismo, de la idea republicana sobre la monarquía. Esa fecha es el día de la sangre, de la muerte, de la esclavitud, añadió.

En España, el 12 de octubre se celebra el Día de la Fiesta Nacional, declarada por ley 8 de Octubre de 1987. En su exposición de motivos dice: La fecha elegida, simboliza la efemérides histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política, y la integración de los Reinos de España en una misma Monarquía, inicia un período de proyección lingüística y cultural mas allá de los límites europeos. En mi opinión. lo cierto es que el 12 de octubre representa el franquismo, un expolio y un genocidio de los pueblos indígenas, así como la imposición por la fuerza de la religión católica, por lo que no hay nada que celebrar, mucho menos con desfiles militares, para mostrar el poderío de la Defensa.

En el llamado descubrimiento del continente americano concurrieron una serie de factores que se desarrollaron durante el siglo XV especialmente en la península Ibérica. Los reinos cristianos, una vez reconquistado el territorio antes dominados por los musulmanes, continuaron con su política de expansión. La Corona de Aragón apostó por el mar Mediterráneo, mientras los reinos de Castilla y Portugal compitieron por controlar el océano Atlántico y las costas de África. Conforme avanzaba el siglo XV se fueron hallando diferentes archipiélagos en el Atlántico, como Canarias, Madeira, Azores y Cabo Verde y se conocieron datos sobre las circulaciones atmosféricas y marinas en las latitudes tropicales. Como hacía algún tiempo que había quedado demostrado que la Tierra era redonda, Colón, provisto de mapas y su propio criterio, entendió, que si en lugar de tirar a la derecha, tiraba a la izquierda, llegaría al mismo punto "0", esto es, llegaría a Asia por Occidente, sin bordear África.

El 12 de octubre, como tantos otros 12 de octubre, han desfilado militares y banderas, banderas y tanques y otros vehículos motorizados. Este año no han podido desfilar los aviones, por la chupa de agua que caía en Madrid. Es extraño que la principal muestra de celebración de la hispanidad se produzca a través del ejército, como si el ejército fuera lo que nos configura como nación y como si lo único que pudiéramos reivindicar como españoles fuera una marcha militar. Además que el 31 de Mayo, ya se dedica a las Fuerzas Armadas.

En el día de la hispanidad, haríamos bien en reivindicar la mezcla, el mestizaje, la riqueza lingüística y cultural de este país, la herencia recibida, múltiple y diversa, la lengua que nos une con quienes la hablan de manera diferente fuera de nuestras fronteras, que además son muchos millones de personas más que los que la hablan dentro de la península ibérica.

No es cierto que a los indígenas se los tratara bien. Se calcula que entre 250.000 y medio millón de nativos fueron esclavizados en el área caribeña, la mayor parte a manos de españoles. Millones más sufrieron explotación laboral y malos tratos. Los indígenas tenían sus propias culturas y no necesitaban que nadie viniese a civilizarlos y menos una banda de aventureros y fanáticos religiosos. En el siglo XVI no había un plan sistemático para exterminar poblaciones indígenas, pero la mayor parte de muertes las provocaron las enfermedades del Viejo Mundo; se produjo un colapso demográfico, que acabó con el 90% de la población nativa. En la época, los matrimonios no surgían del amor y los implicados (especialmente las mujeres) tenían poca capacidad de decidir. Ver en el mestizaje la libre unión entre indígenas y españoles resulta totalmente anacrónico. El trato fue absolutamente racista, fueron forzados a trabajar hasta la muerte por el mero hecho de ser negros.

El 12 de octubre constituye simbólicamente el inicio de una ocupación político militar que tuvo como resultado el exterminio de más de 80 millones de personas y la esclavitud. La colonización supuso para los pueblos ocupados la destrucción de su sistema político, la represión de su espiritualidad y sus sistemas culturales. La llamada colonización, significó un sometimiento aún mayor de las mujeres indígenas, que sufrieron violaciones masivas como parte de la estrategia de dominación.

La historia cuenta que a la llegada de los europeos, los indígenas locales los recibieron con asombro y admiración maravillados por sus barcos, sus ropas y sus objetos, aunque ya estaban acostumbrados a las llegadas de extranjeros de otras partes de América. Colón no les pareció tan distinto, pues era común que otros pobladores llegaran a sus costas y de hecho se quedaran allí por temporadas. Los lugares donde habitaban habían sido construidos hace décadas o incluso siglos antes de la llegada de Colón. El continente americano lleva el nombre de otro explorador, el italiano Américo Vespucio, a quien se le atribuyen las primeras llegadas al nuevo mundo.

Hay algunos especialistas que mantienen la afirmación de que Cristóbal Colón no descubrió América. Se descubre algo que es virgen, no un continente que estaba poblado por millones de personas, con culturas de élite y un desarrollo muchas veces superior al europeo. Colón no llegó a América el 12 de octubre. En esa época no existía el calendario Gregoriano actual sino que se usaba el Juliano, que fue suprimido por el Papa Gregorio en 1582, borrando diez días, por lo que Colón vio tierras americanas un 20 o 21 de octubre. Colón no viajó con tres carabelas, sino con dos carabelas y una Nao. La Niña se llamaba Santa Clara y la Santa María se denominaba María Galante.

Las travesías de Colón tuvieron un impacto histórico innegable: abrieron la era de la exploración en esa parte del mundo, el comercio y la eventual colonización de América, asó como se determinó el lenguaje y la religión.

El 12 de octubre no se descubrió nada, sino que comenzó una conquista, que exterminó a millones de personas, estableció una jerarquía racial y significó un enorme saqueo de recursos naturales, expolio de tierras y de la cultura de los pueblos indígenas.