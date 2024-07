Retratados por la Selección de Fútbol

Sin ser capitanes a posteriori, la realidad es que no había mucha ilusión con la selección española de fútbol. Principalmente porque desde la prensa se han dedicado a destrozar al seleccionador y los jugadores y porque han centrado durante la temporada todas las noticias en jugadores no nacionales. Si gana algo el Manchester City se cita antes a Phil Foden o Erling Haaland que a Rodri. Si gana el Real Madrid, Daniel Carvajal es ninguneado en favor de toda esa recua de extranjeros que gusta ficharFlorentino Pérez.

Y, como no, hay que reconocer que en cada español hay un entrenador de fútbol y siempre se querría llevar a otro jugador, especialmente si es del propio equipo. Los del Barça incluirían a Pau Cubarsí. Los del Atleti a Marcos Llorente. Los de Osasuna a Jesús Areso. Los que solo tienen extranjeros se inventan excusas o se ríen en las redes sociales.

Más allá de eso, que en algún caso tiene importancia, la realidad es que mientras la selección iba enganchando al personal, otros han ido quedando retratados. En cierto programa nocturno tuvieron la desfachatez de calificar de palmeros a Tomás Roncero y José Damián González por apoyar firmemente a la selección de su país. Los retratados máximos, porque son los que más han sufrido con cada victoria de España, entendían que debía ganar otra selección porque o bien se deben a su señor, o bien si no controlan al seleccionador les molesta cualquier cosa. Ya Luis Aragonés le puso la carita roja a la madre superiora del programa en su momento. Apostaban por Francia (de Mbappé), Inglaterra (de Bellingham) o Alemania (de Kroos) pero hoy son los más españoles. Retratados.

El resto es historia. ✨✨ pic.twitter.com/LvDx8GkJxU — Aymeric Laporte (@Laporte) July 14, 2024

Tampoco en las cadenas radiofónicas o la prensa escrita se han librado de quedar retratados. Alfredo Relaño le atizó a Luis de la Fuente por culpa de AymerichLaporte quien está jugando en Arabia Saudí y parece que eso excluye de acudir con su selección. Curiosamente N’Golo Kanté ha sido de lo más destacado de Francia y juega allí. Joaquín Maroto afirmó que había visto que no estaba en forma ni para un partido de solteros contra casados… Ya les ha puesto la carita colorada el propio jugador. Retratados.

Quien se ha salido durante toda la Eurocopa ha sido el señor que escribe en El Confidencial. No sólo calificó a Laporte de enchufado en la selección por irse a Arabia, sino que se lanzó al cuello del capitán Álvaro Morata diciéndole de todo menos guapo. El primero ya le ha respondido, con el segundo ya le sentenció la afición española. Y ¡qué decir de insiders, youtuberos y demás personajillos del fútbol! Todos retratados. Ni uno confiaba en llegar a cuartos, mucho menos vencer. Retratados.

Lo peor, sin embargo, no ha sido el mundo del fútbol sino, ya lo pueden sospechar, el mundo político. Da igual que sean profesionales de la mamandurria pública, que poseedores de alguna canonjía, que periodistas-opinadores-doxósofos. No ha habido ninguno, pero ninguno, que no haya intentado atraer la sardina a su propia ascua. Los patéticos izquierdistas de la diversidad por los jugadores racializados —¿existe algo más racista y fascista que calificar a alguien de racializado?—; los derechosos valientes y cobardes porque se han subido al barco cuando estaba ya lejos de la orilla; los secesionistas de todo pelaje no lo han intentado pero han dado asco igualmente… Es obvio que en España lo que peor huele es lo político. Retratados cum laude.

Por suerte España es un país medio ácrata y pasan de todas estas porquerías que se lanzan por intereses opuestos a lo deportivo. Es más, hasta se utiliza todo ello para echarse unas risas con los teleñecos de la noche, con la podemita, el voxero, el libertario que vive de lo público y el señor de Pío XII. Esos no están retratados sino que están gozando el momento a la espera de las Olimpiadas. Otro evento donde saldrán los hurones de la política a salpicar toco con su veneno. Por suerte ya va siendo inocuo. Ya saben, Mamen no es un nombre de mujer.

Post Scriptum. El premio a retratado mayor del imperio español es para Iain Dale por señalar como algo malo que los jugadores españoles no cantasen el himno de España.