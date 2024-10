San Mamés homenajeará etarras pero esto le gusta a Sánchez, Alegría y Uribes

El Athletic Club de Bilbao, el Bilbao para toda España menos una parte, homenajeará a Martín Zabaleta, montañista, al que desde el equipo vizcaíno califican de héroe, conocido por haber apoyado, en los años más sangrientos de su vida, a la organización terrorista ETA. Cuelan a un sherpa, Pasang Temba, para darle un color diverso aunque la realidad es que en Bilbao van a homenajear a un etarra. Porque etarra era (y es) el que apuntaba y disparaba o ponía las bombas, como el que les informaba y les apoyaba.

El día anterior a la masacre que recordamos hoy, el montañero vasco Martín Zabaleta coronó el Everest y dejó orgulloso la ikurriña con el logo de #ETA : "Asumo personalmente el eslogan". Era el año en el que más asesinó ETA: 1980.#memoriapic.twitter.com/aPrwQEM07V — Consuelo Ordóñez (@ConsuorF) May 15, 2020

Fue Consuelo Ordóñez la persona que denunció el hecho, ante el que no ha habido cambio alguno, ni ha existido queja oficial del Gobierno. Un Gobierno, cabe recordar, que está persiguiendo al Atlético de Madrid por haber tirado cuatro objetos, sin impactar a nadie, a un terreno de juego. Parece ser que un mechero, no se sabe si con carga suficiente o gastado, es más peligroso que conmemorar a un tipejo que se regodeaba de los asesinatos de españoles. Incluyendo militantes del PSOE y la UGT. De hecho, el mechero es para el gobierno la nueva ETA. La ETA que necesita el gobierno para tener otro enemigo invisible. Primero fueron los susanistas, luego los fascistas y ahora el mechero rojiblanco.

¿Va a hacer algo el Gobierno, la ministra de Educación y Deportes o el Consejo Superior de Deportes? ¿Van a permitir o a sancionar al equipo bilbaíno por cometer semejante fechoría inmoral? No. Y no lo van a hacer, primero, porque no afecta al Real Madrid. Segundo, porque Pedro Sánchez es el aliado del terrorismo político y se encuentra cómodo rodeado de personas que señalaron y asesinaron a compañeros de partido —debe pensar que hoy serían del sector crítico y nada mejor que ya no estén entre los vivos—. Y, tercero, porque joder la vida al Atleti da mucho más votos que molestar al Bilbao. El sanchista madridista se lo agradece constantemente.

La mininistraPilar Alegría, visto lo anterior, se hará la estúpida, la desconocedora de los hechos, e intentará juntar en una frase algún subjuntivo sin atascarse y sin cometer errores de cultura general. José Manuel Rodríguez Uribes, como presidente del CSD, dirá que eso no tiene que ver con el desarrollo del partido y que todo es constitucional, incluyendo el mentir en un informe de sanción. Al señor de Pío XII le da igual lo que le pase al filial de las rayas rojiblancas del norte, pero sí que le molesta que un equipo rojiblanco —pensará que hijo bastardo del buen equipo vasco— le pinte la cara, esté consiguiendo dinero y fiche sin pasar grandes apuros. A él le han fastidiado el negocio del estadio de los ruidos, el párking de los 400 millones y no puede fichar alegremente porque la deuda del escáner gigante se lleva los beneficios que pueda tener.

Amigos etarras y sin molestar al señor de Pío XII, la combinación perfecta para Sánchez, Alegría y Uribes.