Sánchez, todos queremos un trabajo como el de Jesica

Si Pedro Sánchez quiere que le voten todos los españoles, sin necesidad de deshumanizar al contrario, sin establecer una confrontación extrema, sin tener que hacerle la pelota, lo tiene bien fácil, conseguir que todos los españoles tenga un trabajo como el de Jesica R. G. Si llegase a conseguir eso, ni la llegada de migrantes, ni los problemas con inculturación woke, ni nada similar preocuparían al pueblo español. Un trabajo como el de Jesica y todos tan contentos.

Según ha descubierto Ketty Garat, la tal Jesica, estudiante de no se sabe bien qué carrera —aunque si se supiera se llenarían las aulas pues parece que da dinero—, tendría un trabajo en una de las empresas públicas y además sería recompensada por cada viaje con dietas de 1.500 euros. Eso es lo que estableció José Luis Ábalos para esta chica. Imaginen un sueldo de unos 1.500 euros al mes más tres o cuatro acompañamientos a cargos públicos y cada español ganando unos 7.500 euros al mes. Incluso si fuesen dietas de acompañamiento a eventos de 600 o 800 euros también encajaría.

Porque ¿serán solo por acompañamiento, no? Vamos, que no hay nada raro, salvo aguantar a un político que es de las cosas más desagradables que puede haber. Un verdadero trabajo de riesgo. O ¿no? Da igual que sea alcalde o alcaldesa, concejal o concejala, presidente o presidenta de diputación pero ¿es solo acompañar y ya, no? Y cualquiera se puede saltar el fichar en el trabajo porque hay que acompañar al político de turno ¿no?

Si se hace noche ¿hay más dieta o es la misma? Y ¿serán habitaciones separadas, bien separadas, y en hoteles de mínimo cuatro estrellas, no? Lo que se dice un trabajo normal y para nada relacionado con establecimientos como el Pétalo’s o cosas así ¿no? Porque el Gobierno del gran moralista Pedro Sánchez no habrá permitido durante meses que un ministro haya tenido bajo sueldo a su amante o amiga de confianza ¿no? En el PP por un polvete en un verano loco se montó una buena en la Asamblea de Madrid y alguna amiga también ha tenido suerte pero ¿a ese precio? ¿Algo que decir señoras feministas del PSOE, especialmente las mininistras?