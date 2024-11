Sanchistas, madridistas y políticos se juntan para dar asco por la DANA

En las catástrofes es donde se puede observar el carácter del ser humano. Sus buenas y malas intenciones. Mientras algunos no dudan en dar su vida por las de los demás, otros se dedican a la delincuencia, el abuso o el negocio. Esto mismo se ha producido, por desgracia, a consecuencia de la DANA que ha asolado parte de la Comunidad Valenciana y de Castilla-La Mancha. Mientras personas sin nombre se dejaban el alma ayudando a los más necesitados, otros han aprovechado para sus cuitas o sacar tajada de todo ello. Seguro que ya hay uno o dos Koldos (de cualquier color) pensando en la morterada que pueden llevarse. Y también hay imbéciles que se dedican a regodearse en la desgracia sacando lo peor que llevan dentro, que es mucho.

Comenzando por el sanchismo del titular, da realmente asco la actitud del Partido Sanchista yendo a la yugular mientras morían decenas de personas sin ningún tipo de reparo moral. Que si Mazón esto, que si Ximo lo otro mientras los cadáveres estaban todavía calientes. A más, a más, han decidido, compinchados con el PP, suspender la actividad legislativa salvo lo que le interesa a Pedro Sánchez y sus secuaces, controlar RTVE. No se sabe muy bien para qué, porque son de un incapaz en la comunicación que echa para atrás. La reunión de inútiles en Moncloa y Ferraz es asombrosa, algo nunca visto, pero desean controlar la televisión para poder ocultar sus miserias y atacar a los demás. Como hacen en las televisiones regionales del PP, no vayan a pensar que los otros permiten un periodismo libre.

¿Tenían que suspender la actividad parlamentaria? Pues igual no. Igual, como han hecho para lo de RTVE, podrían haber tenido un pleno para dedicarse a los problemas surgidos por la DANA, presentar propuestas de futuro consensuadas entre todos y trabajar por España no por los intereses particulares de cada partido. Que Falange, Hacer Nación y otros grupúsculos similares se hayan organizado para recoger efectos necesarios para la gente de Valencia (los demás no se sabe) expresa bien el nivel de miseria moral que tienen los grandes partidos y quienes lo dirigen. Un mensaje en redes sociales y a esnifar un poco que ya se toman un puente largo, como ha decidido Pedro Rollán en el Senado. En cuanto pasa algo, las primeras ratas en huir del barco son las de la clase política.

No era momento de decir si Carlos Mazón es un inútil o no —siendo político hay altas probabilidades de que lo sea—, era momento de ponerse manos a la obra, de consensuar, de ayudar, pero no, se han lanzado al cuello del presidente, como los del otro lado se han lanzado a sacar cosas de corrupción mientras se morían personas. Antes de ayer la mayoría de medios de comunicación de la derecha estaban con la imputación de Begoña Gómez y cosas de Aldama mientras las riadas se llevaban por delante todo, ayer seguían igual. Pero, ¡ojo!, se hacían los más ofendidos moralmente porque el sanchismo hacía el pleno de RTVE. Asco loshunos y los hotros. Porque los hunos y los hotros han gobernado y gobiernan en todos esos municipios que no limpian los cauces, que anegan las ramblas, que permitieron construir donde no se debía, que no hacen lo poco o mucho que están en sus manos.

Y para rematar la faena, después de tanto ridículo —pegar a aficionados blaugranas en las afueras del Bernabéu, algo que los medios han ocultado y la policía ha permitido, o ser unos racistas—, los madridistas han salido en tromba a reírse de la afición valencianista a causa de la DANA. Los aficionados ches son, junto a la afición del Atleti, de los pocos que se enfrentan al mal absoluto, de los pocos que tienen valentía en plantarles cara (ya se cargaron el proyecto anterior a Lim desde Madrid porque molestaban) y ahora, en la desgracia, los madridistas han salido a hacer el idiota. Ahí tienen a Paco Rabadán, redactor jefe de OkDiario, diciendo que Vinicius se podría bañar en Mestalla. Luego ha afirmado que no sabía nada de los muertos y demás. Debe ser que solo lee su periódico y es normal que no se entere de nada, pero a la hora que lo dijo ya había contabilizados 20 muertos.

También Rubén Quevedo se acordó de los valencianistas y pidió que la lluvia no dejas uno vivo. Radical Vini también. Ventura Block, un conocido troll madridista con olor a Pío XII, alegrándose de los muertos valencianistas. Como YihiRM en su canal de Twitch echándose unas risas con la desgracia. Y así unas cuantas cuentas de redes sociales que han deseado la muerte de personas por la DANA. Igual el tonto no era Vinicius sino los madridistas. Y ustedes, llegados hasta aquí, pensarán ¿por qué tiene este señor que meter a todos los madridistas en el mismo saco? Porque los madridistas meten en el mismo saco al resto de aficiones. ¿A que jode? Asco dan todos.

Post Scriptum. Para todos aquellos que han querido vanagloriar al dictador Franco diciendo que desvió el curso del Turia y así Valencia no se ha inundado más, hay que explicarles que el curso actual sí se ha desbordado y ha arrasado con todo lo que hay a su alrededor. En otras palabras, no ha jodido a unos sino a otros. A ver si se aprende a valorar lo que se debe valorar y no intentar hacer un discursito franquista más falso que una moneda de tres euros.