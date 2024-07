Y si lo de Nacho Cano lo ha montado el PP

¿Pruebas? Las mismas que tienen en el PP y en sus redes mediáticas para decir que Fernando Grande Marlaska es el ideador de una confabulación contra el artista Nacho Cano. Las mimas. Esto es, ninguna. Igual usted, que se cree todo lo que le cuentan porque odia a la izquierda, piensa que sí, que como controla la dirección del Estado, el ministro del Interior es capaz de esto y mucho más ya que, se lo ha leído al pelos de Twitter/X, están en un proceso de totalitarización de España. Ya se sabe, los socialistas y los comunistas son así y ahora que se les ha dado libertad se la han tomado por su mano. “¡Que la democracia es para que mandemos los de siempre!”.

Más allá de las estupideces habituales de la prensa de derechas, que encuentra dictaduras en cualquier sitio menos en su casa, ¿por qué no podría ser esto una operación de falsa bandera por parte del PP? Dicen que no podría ser porque esto se ha hecho para ocultar lo de Begoña Gómez o lo del hermano del presidente. ¿Ocultar el qué si lo han sacado todos los medios, incluidos los de izquierdas? En su locura movidista —quedaron muy tocados los supervivientes de aquellos años de movida— Cano afirma que es una persecución de los comunistas contra su talento, por ser de derechas y amigo de Isabel Díaz Ayuso. Un discurso que es similar, clavado, el mismo, que vienen sosteniendo desde los medios de comunicación de derechas como cultura de la cancelación. Ni un milímetro se ha separado, aunque tampoco se esperaba que fuese a tener un discurso a lo Donoso Cortés.

Un mismo runrún que vienen moviendo tanto desde los medios, especialmente los financiados por la comunidad de Madrid y la de Andalucía, como desde los curules. El mismo discurso (por cierto fabricado en los años 1930s en EEUU) que Miguel Ángel Rodríguez utiliza para los discursos de IDA. Sin embargo, hasta el momento, en todos estos años, lo único que se conoce es que el PP sí montó una policía patriótica para acabar con sus rivales políticos. No el PSOE —lo del GAL fue otra cosa—, ni Sumar, ni el PNV, sino el PP. De todos esos años ¿no quedan oficiales que les sean fieles y capaces de montar este espectáculo para mayor gloria del PP?

Porque lo extraño es que han salido todos los medios de derechas a tomar por verdadero el discurso de Cano y todos los políticos del PP (desde lo más alto hasta lo más bajo) no han hecho más que repetir ese discurso del totalitarismo y el peligro involucionista para la democracia. Lo que se sabe del caso es que viene precedido por una denuncia, no es que a los policías les diese por ir a buscar criminales sin más, la cual tiene cierto fundamento pues se estaba utilizando a personas (sin requisitos legales para ello) en un trabajo. Los becarios, hay que recordar, vienen a cumplir con su beca y no ha hacer musicales. Lo que pase a partir de ahora lo resolverá un juez, pero ya se ha echado porquería sobre el gobierno en beneficio del PP.

Dirá usted, que defiende todo lo que le dicen en los medios peperos, que el “cabrón” de Óscar Puente le ha quitado la subvención al musical. Pregúntese primero usted si no haría lo mismo, si gobernase el PP, cuando alguien a quien se da dinero público señala sin pruebas a quien le está dando ese dinero. Cambie Nacho Cano por Miguel Ríos e igual le convence. La víctima, Cano, ahora puede recibir otro enchufe de dinero madrileño (por cierto no de los ricos sino de usted currante o autónomo de medio pelo) porque habrá que ayudarle más tras los ataques de los totalitarios. Un musical con poca calidad, a decir de los que entienden algo, y que tampoco es que esté lleno todo los días, ahora se revitaliza por la persecución.

Todos contentos, los peperos dañan la imagen del Gobierno (como si necesitase ese empujón en propio gobierno) y Cano aumenta las entradas vendidas y se enchufa al bolsillo otra subvención. Ni el ciclo de los Nibelungos podrá competir con Malinche.

Puede ser muy loco pero tiene tantas probabilidades de ser cierto como lo otro. ¿Conspiranoico? Es posible. Pero recuerden la película de Mel Gibson.