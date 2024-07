Tienes más cara que uno del PP

Ha habido grandes actores que se ganaron la vida ejecutando el rol del “típico caradura”, ese jeta asalta mujeres, el tramposo, el piquito de oro… Hoy en día ninguno de esos actores, cuando menos los roles desempeñados, puede llegar a la altura de la caradura que tienen los políticos del PP. Da igual el sexo, condición institucional, o lametraserismo que ejerzan, tienen tanta cara que nadie puede estar a su altura respecto a la desfatachez mostrada.

El juez Pintado ha llamado como testigo en la instrucción al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Más allá de la idoneidad procesal de tal llamamiento (igual habría que haberlo dejado para más adelante, incluso cuando se produzca el juicio), que apunta más a espectáculo que conseguir una declaración válida, no ha tardado el más chisgarabís de los peperos en solicitar la dimisión del presidente.

Cuando el caso Gürtel, Mariano Rajoy (que nada debe tener que ver con M. Rajoy) acudió como testigo al juicio, no a la instrucción, y le defendieron con toda su alma. No había nada que hacer, decían los altavoces mediáticos, porque era un simple testigo y debía permanecer en su cargo pese a toda la podredumbre y mal olor que destilaba el caso. De hecho fue condenado el PP y hubo que montar una moción de censura (pactada hace tiempo entre Sánchez y Pablo Iglesias) para echarle.

A más, a más, están todos los dirigentes del PP echando espumarajos por la boca por las sentencias del Tribunal Constitucional que devuelven las causas del caso ERES al primer momento procesal porque se han conculcado los derechos de los condenados al no aportarse prueba alguna. Dicen que deben estar en la trena por aquello del delito in vigilando. Curiosamente cuando se planteó que Esperanza Aguirre fuese imputada por eso mismo, en los casos Gürtel, Canal y Púnica (tres a falta de uno), nadie dijo nada. Bien al contrario admitieron que Aguirre era imbécil, la reina de la ranas y aquí no ha pasado nada. Toda vía la aplauden a rabiar dentro del PP actual, la que más la cuidadora de su perro que ha llegado a presidenta.

Cualquiera con dos dedos de frente lee a Miguel Tellado o a Alfonso Serrano y le entran escalofríos. Vale que es parte del espectáculo, lamentable, de la clase política, pero lo correcto sería no ir tan de machote porque solo hay que rebuscar un mínimo en redes sociales y periódicos para descubrir que ellos mismos defendían lo contrario hace dos días. El in vigilando solo es aplicable a los demás pero jamás a ellos.

Y si los políticos dan vergüenza ajena, qué decir de los medios de derechas (y los de izquierdas en sentido contrario) que hasta hace dos días rendían tributo a Rajoy y Aguirre (hasta les tienen programas y columnas) cuando han hecho lo mismo que los actuales, o más. ¿Qué tipo de ética pretenden hacer valer cuando directores y columnistas carecen de ella? Y en algún caso ejercen de católicos, sin saberse si se confiesan asiduamente por mentir y manipular dejando al catolicismo hecho un adefesio moral.

No hay nadie que pueda competir con la caradura y catadura moral de un pepero. Sánchez se acerca, está a milímetros, pero es imposible superarlos.

Asco clase política y mediática.