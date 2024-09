¡Alerta! El imperialismo amenaza con una nueva "Bahía Cochinos" en Venezuela

La oposición venezolana iracunda y desafiante se echó a las calles de las principales ciudades de Venezuela protestando por el supuesto "fraude electoral" y exigirle así al gobierno de Maduro que acepte los resultados que "aparentemente" les daba la victoria.

Pero Edmundo González brilló por su ausencia y prefirió cederle el protagonismo a la señora Machado. Mientras muchos militantes juraron ofrendar sus vidas por la causa libertaria como queda reflejado en los disturbios que se sucedieron en Venezuela el día 29 y 30 de julio.

¡Vaya sorpresa! Aquel que afirmaba ser el ganador de las elecciones de Venezuela con 7 millones de votos contra los 2.9 millones de Maduro, y que se mantenía aparentemente en la clandestinidad, resulta que el día 29 de julio se refugió en la embajada de los Países Bajos a disfrutar de opíparos banquetes y un tratamiento VIP que le ofreció el embajador de los Países Bajos en Caracas.

¿Acaso no se había autoproclamado presidente in pectore? Pero el supuesto "presidente" hace unos días tras una negociación con el gobierno de Maduro (sin comunicárselo a su jefa de filas) se mudó a la embajada de España para a continuación salir huyendo en un jet Falcón 900 de la Fuerza Aérea Española con destino a Madrid. El "superhéroe" escapó con el rabo entre las piernas. En Madrid lo estaban esperando con los brazos abiertos sus compadres Aznar, Felipe González, Ayuso, Feijoo, Abascal, etc, o sea, toda la crema y nata de la derechona españolista, "adalides de la democracia"; aparte de sus secuaces Leopoldo López, Antonio Ledezma, Miguel Henrique Otero o Julio Borges. El hermanamiento de los ultras hispano- venezolanos llega a tal punto que Leopoldo López Gil, el padre de Leopoldo López, nacionalizado español, ahora es un eurodiputado por el PP. muchos exiliados al final se han nacionalizado afiliándose en las filas del PP o de VOX -con los que han forjado un importante lobby financiero. Además, se confiesan monárquicos partidarios de la hispanidad franquista y de la ultraderecha nacionalista española. Eso es lo que le espera a Venezuela si Maduro cae, o sea, que se convierta nuevamente en la Capitanía General de Venezuela bajo las directrices del eje Miami-Madrid.

No es una coincidencia que todos los "momios fascistas" se reúnan en Madrid cobijados por el PSOE, el PP y VOX y con el beneplácito de la monarquía borbónica. Elites fugitivas que acumulan un incalculable patrimonio económico fruto de la corrupción y el latrocinio y que ahora comparten con sus padrinos y testaferros.

Pero claro, el ex espía de la CIA no sabía nada, a él lo obligó la señora Machado a ser el candidato que enfrentara a Maduro; prácticamente lo arrastraron a la fuerza para que fuera su comparsa, mejor dicho, encabezar la candidatura accidental a la presidencia por el partido de oposición Mesa de la Unidad Democrática como recambio de Machado -impedida de participar en los comicios por el Tribunal Supremo de Justicia- ¿Quién sabe qué le prometieron a cambio? ¿Acaso no sabía a lo que se enfrentaba? ¿Por qué no rechazó esta honorable oferta en vista de su estado senil y las enfermedades que lo afectan? Pobrecito don Edmundo González es una víctima más, como no un anciano decrépito y enfermo, muy disminuido física y psicológicamente y por eso necesita a la ventrílocua Machado para que le ayude a articular palabra.

¿Cómo se puede manipular de una manera tan ruin e inhumana a un anciano venerable? De antemano se sabía que él no estaba decidido a resistir y resistir hasta el final porque no tiene pasta de guerrero. Él no quiere ser Gandhi o Nelson Mandela sino simplemente un ex diplomático jubilado que cría guacamayas en el patio de su casa. Y todavía la oposición insiste en que va a asumir el cargo de nuevo presidente el próximo 10 de enero de 2025. ¿Dónde? ¿Tal vez en Madrid? -¿jurando el cargo por Dios y por España, quizás, ante su majestad el rey Felipe VI?

Ahora el "héroe" autoproclamado presidente cobardemente ha huido de Venezuela junto a su esposa (que tuvo un gran protagonismo en esta decisión ya que estaba ansiosa por volver a salir de compras al Corte Inglés) con dirección a Madrid donde vive una de sus hijas. No quiso desertar a Miami o Buenos Aires porque primero estaba la amada madre patria (toros, fútbol y paella) donde realmente reside y es un fiel súbdito del rey Felipe VI.

Prefirió aceptar el ofrecimiento del chambelán de Felipe II, Pedro Sánchez, que le envió a su "héroe" favorito un avión de la Fuerza Aérea Española para recogerlo en el aeropuerto de Maiquetía en Caracas. ¿Pero, acaso el glorioso timonel no había jurado resistir hasta el final? Y el muy ingrato manda todo al carajo y deja en la estacada a sus incondicionales que le dieron su voto de confianza. Pero que se puede esperar de este abuelito bonachón con cara de papá Noel que lo único que desea es echarse en su hamaca a leer las obras de Rómulo Gallegos.

Según Delcy Rodríguez, el ex candidato Edmundo González, acusado por la Fiscalía de "conspiración y golpismo y terrorismo", claudicó y voluntariamente pues firmó con el gobierno de Maduro el reconocimiento del resultado de las elecciones a cambio de un salvoconducto para su fuga (o mejor debiéramos decir regreso a la Madre Patria). Asustado reconoce que no es el "presidente electo" y además que no tiene nada que ver con las benditas actas subidas en una página web. Ahora sencillamente debe cumplir el estatus de asilado político que le impiden intervenir en asuntos venezolanos. Lo que hemos conocido a última hora es que Edmundo González realmente reside en España junto a su hija y que probablemente tenga pasaporte español-que es algo que se mantiene en el más absoluto secreto.

"¡Venezolanos esta lucha es hasta el final y la victoria es nuestra!" "porque las actas son la paz" -gritaba enardecida desde su "papamóvil" la señora Machado. ¡Vaya falacia! la "pitiyanqui" se empecinó en que el abuelito democristiano tenía que ser el nuevo presidente de Venezuela, es decir, lo adoptó como su muñeco ventrílocuo.

Edmundo y a Corina hacen parte de la internacional ultraderechista mundial encuadrados en el cartel neofascista del PP, VOX y su Iberosfera, FN de Marine Le Pen en Francia, el Fratelli d'Italia de Meloni, Union Cívica Húngara de Urban, el Likud Netanyahu, el Make America Great Again del Republicano Trump, el Centro Democrático de Uribe y Duque, Nuevas Ideas de Bukele del Salvador y La Libertad Avanza del presidente sionista Milei de Argentina.

Al democristiano Edmundo González le prometieron que se convertiría en el redentor de Venezuela y que su nombre sería inscrito en letras de oro en los anales de la historia como el nuevo libertador. Pero se dejó llevar por esas ínfulas ególatras y ahora resulta que ni siquiera ha sabido defender dignamente tan alta investidura que él dice representar. Definitivamente el "gallo pinto" le ganó la partida.

¡Vaya héroe! Y es que los héroes, según tenemos entendido, se distinguen por realizar algún acto valeroso como, por ejemplo, combatir a pecho descubierto en primera línea de fuego, y en el caso más extremo, dar la vida por su patria. Pero lo cierto es que don Edmundo González más bien es un "héroe virtual" fabricado por la dictadura digital de las redes sociales y los mass media fácticos. Son los cerebros de una brutal campaña anticomunista y antibolivariana sin precedentes históricos.

En Venezuela no hay ninguna revolución derechista en marcha, en Venezuela hay desesperación ciudadana ante un futuro incierto tras las elecciones del día 28 de julio que ha desatado la destrucción y el caos y cuyo resultado fatal han sido 27 muertos y 190 heridos. Tal inestabilidad es un síntoma claro de que esta en ciernes un golpe de estado. El imperialismo OTAN prepara una intervención militar con una fuerza de mercenarios (Blackwater) apoyados por la CIA y dispuesta a aniquilar la cúpula del poder bolivariano. Definitivamente es el preludio de una intervención en pleno corazón de nuestro continente al estilo de bahía Cochinos. Y por lo tanto tenemos que estar en guardia y preparados para responder con contundencia en defensa de nuestra soberanía,

Aquí el debate no es entre el chavismo o el madurismo y la oposición, aquí lo que se trata es de que Machado exige al gobierno de los EE.UU "que invada Venezuela para liberar al país de la dictadura bolivariana" es tal la impotencia de la oposición que ya no reclama que se enseñen las actas sino que inmediatamente haya una intervención armada. En dicha invasión participarían mercenarios y ex militares norteamericanos, exiliados cubanos, venezolanos, argentinos, colombianos, israelitas, contando con el apoyo económico de los EE.UU y de otros gobiernos ultras de Europa y América Latina y donaciones de multimillonarios ultras. Según el Pentágono Venezuela es un peligro para la seguridad nacional de EE.UU

Geoestratégicamente Venezuela es un país clave por sus inmensas reservas de petróleo, oro, coltan, aluminio, manganeso, diamantes o tierras raras, riquezas que incitan la rapiña de las hienas imperiales. Y para rematar la "comandanta" Machado le envía un mensaje a Elon Musk donde se revelan cuáles son realmente sus verdaderas intenciones: "no va a haber otro país donde tú puedas hacer negocios que en Venezuela, los fulanos cohetes los vamos a sacar de Cabruta (estado de Guarico), vamos a poner Internet en toda Venezuela, el Internet en Venezuela va a volar ¡Energía! ¿Tú quieres energía limpia? Ahí tú tienes... la capacidad hidroeléctrica de Venezuela no la tiene ningún otro país en el hemisferio. Tenemos el noveno reservorio de agua dulce del planeta. Está todo por hacer- Vas a poner a nuestros alumnos a que sean trilingües, hasta el último chamo habla español, inglés y el lenguaje digital. Todas esas empresas del procesamiento data, de servidores, para acá. Aquí te las vamos a instalar, las vamos a poner allá en el estado de Bolívar con energía limpia ¿tú te imaginas lo que va a ser? Miren, este país va a volar" La señora Machado ya vendió Venezuela al mejor postor (empresarios y multinacionales neoliberales que representan la voracidad del capitalismo depredador).

Hay demasiadas contradicciones. Lo que no se nombra es que a causa de la crisis energética desatada por la guerra entre Rusia y Ucrania -que ha afectado las exportaciones de petróleo- Estados unidos le ha levantado las sanciones a Venezuela. Repsol de España igualmente le compra petróleo a Venezuela. Existen muchísimos intereses económicos en juego y entonces es preferible que se mantenga el status quo. También potencias aliadas al gobierno venezolano como China y Rusia no se van a quedar con los brazos cruzados y están listas para actuar ante el menor movimiento sospechoso.