Carnet para votar

Para conducir un coche hace falta poseer un carnet, y para elegir la dirección de una administración pública no hace falta más que dar 18 vueltas al sol. ¿Estamos locos o qué?

Pasar un psicotécnico, un examen teórico y uno práctico, son necesarios para poseer el carnet de un utilitario, pero puede votar en unas elecciones a la alcaldía, a una comunidad autónoma, al Estado, o a la comunidad europea, todo el mundo vota, esté loco o no. Me vas a perdonar, pero a mi me parece una falta de respeto, porque con una deuda externa que supera el presupuesto público, es para hacérnoslo mirar.

Debería haber una directiva europea que solo permite votar a las personas mayores de 26 años, o menores que hayan trabajado y cotizado, es decir, recibir el token monetario en A no en B que tanto nos gusta.

Además, carece de sentido, que quien no genera o haya generado riqueza para generar impuestos, que es con lo que se sustentan las administraciones públicas puedan elegir el rumbo de los mismos. Sí, los millones de estudiantes que calientan sillas en pos de una futura expectativa de contribución a la sociedad no deberían tener derecho a opinar sobre algo que son demandantes, no ofertantes.

Para ponerlo fácil a los encuentra problemas en las soluciones, se podría activar un carnet con 10 puntos a la mayoría de edad. Y cada vez que reenvia una noticia falsa se le quita un punto.

Es muy fácil evaluar si un potencial votante está capacitado o capacitada para votar. Basta monitorizarle en las plataformas de captación de datos y patrones de comportamiento, y comprobar cuántas noticias falsas ha retuiteado, o compartido en Twitter, Facebook, WhatsApp. Es decir, de lo que viven éstas plataformas, y lo que va a hacer la Unión Europea, con la excusa de que no te amotines.

Está claro, que la mayoría juiciosa perderíamos los puntos en unas semanas, basta con tirar de nuestro sesgo de aceptación para reenviar falsedades. Para recuperar los puntos, nada de cursos facilones de recuperación. Si no, que quién recupera x puntos, dé una conferencia online sobre qué es el pensamiento crítico. Porque enseñar es la única forma de conocer algo de verdad.

De la misma, manera, que no se deja conducir un autobús o un camión de mercancías peligrosas, a un conductor con el carné de coche, para votar en las diferentes elecciones se debería exigir un escalado: Primer carnet al ayuntamiento, después autonomía, luego país, después a la UE, y en algún momento, habilitaremos el de la ONU.

Sí, este sistema seguramente será racista por discriminar al pasota y conformista, pero qué quieres que te diga, el modelo de actual de voto emocional, porque me ha convencido los de mi sesgo de aceptación, que los diferentes son unos capullos sin flor, pues harto de tanta tontería me tienen.

Hoy es una columna, mañana…

GO!