Carta abierta a Carlos Mazón

Me dirijo a ti aprovechándome de la carta que te ha enviado Francesc Viadel en el Diari LA VEU del país Valencià. Me he permitido incluir un vídeo reportaje donde se explica, de forma clara y concisa, los hechos acaecidos con datos, fechas y horas que contradicen tu presunta inocencia y falsa irresponsabilidad.

Te tienes que ir a casa, tú y toda la banda de incompetentes que te acompaña en este carnaval de peloteros a tu alrededor. No puedes mentirnos, una y otra vez, cobardemente, indignamente, incapaz de asumir tu incapacidad, convirtiéndote en el responsable de esta tragedia y posteriormente continuar al frente de la Generalitat Valenciana como si nada hubiera pasado. Querer aferrarte al poder nos insulta y, sobre todo, nos pone en peligro.

Podíamos llegar a pensar que, más pronto que tarde, tú y los tuyos, además de vuestra ya ridícula, fanática e irresponsable catalanofobia, de vuestra mezquindad y, de vuestras pillerías, acabaríais mostrándoos tal como sois en realidad, mostrándonos lo que sois capaces de hacer.

Un resumen

El caso es que nunca tenéis la culpa de nada. Siempre son los otros. No tuvisteis la culpa del desastre del Prestige, ni de los incendios devastadores de Galicia, ni del accidente del metro de València… Nunca robasteis -ni habéis robado- a manos llenas a pesar de que la Justicia ya os ha señalado como un grupo criminal. Nunca sabéis nada de las fechorías que con razones y hechos os atribuyen.

Ahora tampoco tenéis nada a ver, no tienes nada a ver como responsable en la activación de las emergencias, como consejo en quien los valencianos han depositado la responsabilidad de protegerlos. Vosotros todo lo hacéis bien. Los responsables de las desgracias siempre son los otros: el Gobierno español cuando no mandáis, los catalanes, los independentistas, los adversarios políticos sean los que sean.

Sácate por favor el chaleco de miembro del cuerpo de emergencias, el traje de luces, el uniforme de meteorólogo idiota, la gorra de capitán de velero y vete a tu casa.

Tuviste la intención de pretender anular un vídeo que te perjudicaba y no pudiste hacerlo. Te lo mando para que te acuerdes y no lo olvides, como nunca lo olvidaran los valencianos que ha perdido a sus seres queridos.

Carlos Mazón

Los valencianos no se pueden permitir tenerte al frente ni un segundo más porque la tragedia ha arraigado muy profundamente y ahora vendrán días de tomar decisiones importantes para continuar salvando vidas. Decisiones políticas que tienen que alejar el país de la miseria, las enfermedades, la desesperanza. Mientras os esforzáis a sacudiros vuestra responsabilidad torpemente como engañabobos de poca categoría, la gente llora sus muertos de esta catástrofe como nunca antes la habían conocido.

La Generalitat Valenciana no necesita de ningún influencer, ningún artista de segunda fila, un mentiroso. El País Valenciano necesita un líder que se ponga al frente del ingente esfuerzo civil, colectivo que en estos momentos tiene lugar a pesar de unas circunstancias tan adversas.

Una pregunta para terminar: ¿Duermes tranquilo por las noches? ¿No sientes ningún remordimiento por no haber advertido a la población a tiempo? Cuando diste el aviso (8.12) algunos valencianos ya habían fallecido.

Te tienes que ir a casa, hoy mismo. Tú y los tuyos. No puedes continuar ni un solo segundo más. Nos avergüenzas. Nos pones en riesgo. Vete.