Carta abierta a Juan Carlos de Borbón

Querido Juanca, No sabía cómo dirigirme a ti; por razón de edad debería tratarte de usted, pero dado que soy también mayor y abuelo de seis nietos, he preferido tutearte, así me será más fácil decirte lo que pienso de ti.

De entrada, tienes otorgado el título de emérito, palabra que puede confundir a la gente, como yo, con otra que se le parece mucho como mérito. Para no confundirme y no confundir a los posibles lectores, he acudido al diccionario para dejar claro el significado de ambos vocablos. Así queda bien aclarado como puedes ver.

Emérito: Dicho de una persona, jubilada que mantiene sus honores y alguna de sus funciones.

Merito: Acción o conducta que hace a una persona ejemplar digna de premio o alabanza.

El primero te ha sido otorgado, políticamente, por haber ostentado la jefatura del estado español. El segundo, en mi opinión, no te lo mereces en absoluto, dado que tu conducta dista, enormemente, de lo que significa para mí la palabra ejemplar.

De entrada, juraste fidelidad a Franco y a los principios del movimiento nacional y leyes fundamentales del reino, con ello te aseguraste el pan, para ti y toda tu familia de por vida.

Juramiento de lealtad

Más adelante, cuando sottovoce y se sabía que cobrabas comisiones por el petróleo importado por España, me sorprendiste con un mensaje navideño done decías que debía que ser honrado todo aquel que ejerciera un cargo público[mm1] . En el mismo, apareció también tu hijo y actual monarca, con el mismo mensaje.

Sobre tu vida extramatrimonial ya escribí un artículo y no entraré en el tema. Pero sí quiero hablarte del 23-F, vi que tu hijo, en la celebración del 40 aniversario del hecho, hizo un comentario alabando tu decisión y determinación para solucionar el problema en favor de la Constitución y la democracia.

Justo, a los pocos días después, hiciste una regularización (no sería la única como ya sabes) por haber demostrado tu falso cariño a España, no pagando los impuestos que te correspondían. En un mensaje navideño dijiste que un cargo público nunca debía aprovecharse de serlo y aprovecharse para su beneficio personal, menuda ironía.

Fue determinante

Ha pasado tiempo y, ahora mismo, la mayoría de la ciudadanía está convencida de tu participación en el fallido golpe de estado. Las declaraciones de García Trevijano y Iñaki Anasagasti, ambos en referencia a las palabras de Sabino Fernández Campo, jefe de tu casa como Rey en aquel momento y que te apuntaban a tí como el instigador y responsable del golpe.

Tú, que has tenido en Mallorca tu refugio durante años, debes de saber qué, hace mucho tiempo, un canal privado de la isla emitió un vídeo en el que describía su opinión sobre el tema, sus argumentos son claros y, ya en su momento, me parecieron totalmente lógicos y coherentes. Te lo acompaño para tu conocimiento.

Y hasta aquí hemos llegado. No te he mencionado nada que no se hubiera dicho o publicado anteriormente y, que quizás tu ya sabias sobradamente por ser el protagonista de la historia.

Te comunico que tenía varios vídeos tuyos que han desaparecido de YouTube y algunos no los he podido usar. ¿Tienes acaso influencia para que desaparezcan? Te lo pregunto porque algunos eran relativamente recientes.